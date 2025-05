Čáslavská základna se otevře veřejnosti. Představí i severskou rodinku

Letošní Den otevřených dveří se uskuteční 17. května, přičemž brány letiště se otevřou už v 8 hodin ráno. Vstup na akci je tradičně zdarma. Program a podrobnosti o dopravě lze najít také ve speciální mobilní aplikaci ke stažení.

„Pro mne jako velitele základny je to zcela zásadní věc. Den otevřených dveří organizujeme hlavně proto, abychom lidem zpřístupnili 21. základnu a současně aby měli možnost se seznámit s technikou, se kterou pracujeme,“ uvedl velitel základny Jaroslav Tomaňa.

Vedle bohatého programu pozemních ukázek a prezentace 21. základny a dalších útvarů Armády ČR se návštěvníci akce mohou těšit na letová vystoupení kompletního display týmu vzdušných sil včetně letounu JAS-39 Gripen a nejnovějších vrtulníků Viper a Venom.

Základna letos slaví dvě zajímavá jubilea – 20 let od zařazení nadzvukových strojů Gripen do služby a 25 let od chvíle, kdy sem byly dodány první podzvukové stroje L-159 Alca. Právě ve stroji Gripen se v premiéře na veřejnosti představí nový display pilot Jan Ratz, který vystřídal Ondřeje Španka.

Ze zahraničních účastníků se na premiérové vystoupení chystá tým německého letectva s letounem Eurofighter EF2000. Tento předváděcí tým ze 74. taktického křídla v Neuburgu byl založen v roce 2022 a pilot s přezdívkou „Noble“ během ukázky zdůrazňuje nejen mimořádnou sílu dvoumotorového stroje, ale také jeho rychlost, přesnost a manévrovatelnost. Právě s touto německou jednotkou čeští stíhači z domácí 211. letky pravidelně cvičí v rámci přeshraniční spolupráce.

Velkým lákadlem pak bude účast historické letky švédského letectva. V Čáslavi představí dvojici legendárních proudových letounů, které v dílnách švédského výrobce Saab produkovali před současným gripenem.

Půjde o přímého předchůdce Saab 37 Viggen, který je považován za první evropský letoun s digitálním řízením letu a také Saab 32 Lansen z 50. let minulého století. Pomyslný „pradědeček“ gripenu patří mezi průkopnické stroje proudové éry a sloužil jako stíhací, průzkumný i bitevní stroj.

Diváci se mohou také těšit na unikátní formaci cvičných letounů Aero Vodochody. Od L-29 Delfín, L-39C Albatros, přes L159A, L159T, L159T2X Alca až po nejnovější L39NG Skyfox.

A legendární Delfín se předvede také v sólovém vystoupení. Strojů L-29 se během jedenácti let vyrobilo na 3 500 kusů. Zajímavostí je, že konkrétní letoun s trupovým číslem 3405, který se na nebi představí, sloužil v 70. letech právě v Čáslavi. Vojenskou službu ukončil na Slovensku a od roku 2009 je provozován soukromou společností.

Statické ukázky na zemi kromě jiných doplní například letoun F-16 z Belgie. Mimo armádních letounů budou mít své místo v programu samozřejmě i ukázky z civilního letectví, včetně vystoupení akrobatického krále Martina Šonky.

Den otevřených dveří 21. základny taktického letectva je tradičně zaměřen na prezentaci nejen čáslavské základny, ale účastní se ho také další složky Armády ČR. Koná se pravidelně každé dva roky. V roce 2021 ale uspořádání překazila koronavirová opatření. Zatím poslední ročník v roce 2023 navštívilo podle odhadů přes 60 tisíc diváků.

Stejně jako v minulých letech bude zabezpečena ve spolupráci s městem Čáslav bezplatná kyvadlová doprava vlakem z Čáslavi na leteckou základnu.