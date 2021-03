Kdo přezbrojí dřív? Slovensko začalo taky hledat náhradu za "bévépéčka"

„Pásová obrněná technika by v budoucnu měla být těžištěm těžké mechanizované brigády, jejíž vybudování představuje jeden ze základních závazků vůči aliančním spojencům v oblasti zkvalitnění našich ozbrojených sil,“ uvedl slovenský ministr obrany Jaroslav Naď.



Konkrétní požadavky na nové obrněnce jsou zatím neveřejné. Obrana chce ale podle něj vybrat pro slovenskou armádu moderní a spolehlivou techniku s významným zapojením slovenského obranného průmyslu.



Ve hře je nákup 164 pásových obrněnců v přepočtu za 40 miliard korun. Nahradit mají stará vozidla BVP-1, BVP-2 i modernizovaná BVP-M.

Hlavními kritérii pro výběr mají být požadavky samotné armády, podíl zapojení slovenských firem a podle ministra Nadě také pochopitelně cena.

Přezbrojena novými obrněnci má být postupně slovenská 1. mechanizovaná brigáda. Každý ze tří jejích mechanizovaných praporů má dostat 51 vozidel, tankový prapor 9 a logistický 2.



Ve hře je až sedm modifikací nových obrněnců. V budoucnu ale slovenská armáda počítá s náhradou za průzkumná pásová vozidla a obrněnce ženijního pluku. Celkově by tak Slovensko mohlo nakoupit až 204 vozidel na stejné pásové platformě.

Slovenské ministerstvo spustilo proces výběru 19. března. I přes protipandemická opatření si hned pozvalo na statické a dynamické ukázky jednoho z potenciálních kandidátů - německého výrobce Rheinmetall s obrněncem Lynx KF41. V následujících měsících chtějí zástupci ministerstva a armády takto vidět při praktických ukázkách jízdy i střelby také další možné uchazeče o zakázku.

Právě vozidla Lynx si před časem vybralo pro přezbrojení pozemních sil Maďarsko. Za 218 obrněnců zaplatí v přepočtu zhruba 50 miliard korun. A podobnou sumu chce investovat i české ministerstvo obrany za 210 nových pásových bojových vozidel pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu.

O zakázku se v poslední fázi ucházejí tři výrobci. Britsko-švédský BAE Systems/Hägglunds AB s vozidlem CV90, americký General Dynamics European Land Systems (GDELS) s obrněncem Ascod a německý koncern Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx.



Výběr však nabírá významné zpoždění a zakázka je ohrožena i finančně. Obrana totiž zatím stále marně čeká na vrácení 5 miliard korun, které jí vláda na nátlak komunistů loni škrtla. První splátka za nové obrněnce, které armáda nutně potřebuje, měla letos činit 4,2 miliardy.

Podpis smlouvy byl přitom původně plánován již na rok 2019, nyní české ministerstvo obrany uvádí přelom třetího a čtvrtého čtvrtletí letos. Připadl by tak ale na období sněmovních voleb a nové vlády. O zakázce by tak mohl rozhodovat ministr v demisi či nový šéf resortu, což by ji mohlo ohrozit zcela.