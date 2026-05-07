Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Soukromé peníze do obrany. Británie odemyká rychlé inovace a růst ekonomiky

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  17:16
Britská vláda představila ambiciózní plán na masivní zapojení soukromých investic do obrany. Jde svým způsobem o revoluční počin. Cílem je urychlit vojenskou připravenost celé země, podpořit inovace, maximálně zrychlit jejich zavádění a zároveň proměnit obranu v jeden z hlavních motorů britské ekonomiky.

Test laserového děla DragonFire pro britskou armádu (19. ledna 2024) | foto: Dstl

„V nebezpečnějším světě je naše národní bezpečnost zárukou ekonomické bezpečnosti a investiční důvěry. Silná britská ekonomika potřebuje silnou britskou obranu,“ řekl ministr obrany John Healey.

Rok od prvotního nápadu tak nyní Velká Británie fakticky odemyká soukromé investice do obrany. Natrvalo zřizuje a rozšiřuje zvláštní poradní skupinu DIAG (Defence Investors’ Advisory Group), složenou ze zástupců vlády, obrany, průmyslu a špiček bankovních institucí a investičních venture fondů.

Rusko hledá slabiny, je to závod s časem, shodují se generálové i stratégové

K tomu spouští speciální plán pojmenovaný příznačně „sprint“, který má rychle prozkoumat, jak co nejlépe přilákat soukromý kapitál do klíčových oblastí obrany a zároveň zřizuje program „Defence Finance Zig-Zag“, který umožní vysílání expertů z průmyslu na ministerstvo obrany, aby se soukromé know-how dostalo přímo do vládních rozhodnutí.

„Zkoumáme, jak soukromé investice pomohou vybudovat obranné schopnosti, které Británie potřebuje – vytvářet pracovní místa, vytvořit z obrany motor růstu a zajistit, aby každá libra šla dál,“ dodal Healy.

Winwin pro všechny

Jak má nový systém fungovat? Britská vláda chce – vzhledem k agresivnímu Rusku a zhoršující se globální bezpečnostní situaci – co nejsilnější ozbrojené síly s nejmodernějšími technologiemi i odolnou společnost, a to možná co nejrychleji. Jenže rozpočtové zdroje jsou na „přezbrojení lusknutím prstů“ velmi omezené.

Investice do obrany sice od příštího roku dosáhnou podle vládních plánů premiéra Keira Starmera rekordních 2,6 procenta HDP, ale ani tak to nebude stačit. Proto chce vláda do obranných investic vtáhnout soukromé investory. Banky, venture kapitál (lidi, kteří financují startupy) i velké finanční fondy. Spolupráce má být výhodná pro všechny strany.

Armáda má dostat velmi rychle nejnovější technologie, investoři zhodnotí své peníze, v Británii mají vzniknout tisíce nových pracovních míst, vláda vybere více na daních.

Poradní rada DIAG, tedy jakýsi stálý klub šéfů z bank a investičních fondů bude ministrům radit, kam přesně investovat, jaké projekty mají nejvyšší potenciál a jak odstraňovat byrokratické překážky.

Prvotní rychlý „sprint“ má během pár měsíců s investory přesně identifikovat, kde soukromý kapitál pomůže nejvíc, nastavit pravidla, jak takové investice do obrany udělat co nejjednodušší a přitom výhodné.

A program „Zig-Zag“ umožní finančním expertům a analytikům z bank a fondů přijít na nějakou dobu pracovat přímo na ministerstvo obrany, přinést potřebné know-how z byznysu, včetně rychlého rozhodování, šetrného a smysluplného hospodaření a způsobů, jak přilákat další peníze.

Budoucnost je tady. Poprvé jsme dobyli ruské pozice jen s roboty, hlásí Zelenskyj

Stát si slibuje rychlou modernizaci obrany, zaručený příliv inovací a růst ekonomiky. Vláda očekává, že soukromé investice doplní rekordní veřejné výdaje a pomohou Británii rychleji reagovat na hrozby, posílit dodavatelské řetězce a vytvořit tisíce pracovních míst. Obrana se tak má stát nejen ochráncem, ale i významným ekonomickým tahounem.

„Jde o budování dlouhodobého rámce partnerství mezi obranou, průmyslem a financemi. Naši klienti mají velký apetit investovat do britské obrany a tento rámec poskytne strukturu pro modernizaci schopností včetně infrastruktury a energetických systémů,“ uvedl Cathal Deasy z globální investiční banky Barclays, který je jedním ze členů rady DIAG.

Sázka na obranu proti dronům

Poslední kroky reagují na loňské prvotní námluvy se soukromým kapitálem. Letos v březnu pak už nadějné start-upové firmy představily své obranné inovace přímo významným investorům.

Vláda také zřídila speciální fond s počáteční sumou 20 milionů liber (přes 560 milionů korun), který od té doby nabízí rychlé vstupní investice pro vysoce inovativní britské start-upy, které dosud s britským ministerstvem obrany prakticky nijak nespolupracovaly.

Drony do každé bojové jednotky, hlásí Nizozemsko a nabírá přes tisíc operátorů

„Tyto kroky se týkají budování správného dlouhodobého rámce pro partnerství mezi obranou, průmyslem a financemi. Jasnější priority, lepší způsoby zapojení a modernější modely realizace pomohou přilákat soukromý kapitál ve velkém měřítku, podpořit inovátory a dodavatelské řetězce a posílit odolnost v celém Spojeném království,“ konstatoval Deasy.

Britská obrana věří, že se díky soukromému kapitálu podaří urychlit vývoj nových technologií i jejich bleskové zavádění do služby. Příkladem může být laserový zbraňový systém „DragonFire“ pro přesné a velice efektivní ničení například bezpilotních letounů. Britské námořnictvo plánuje plné nasazení zbraně na palubách své flotily už příští rok. O čtyři roky dříve, než bylo původně plánováno.

Náklady na jeden takový „výstřel“ laseru mají být zhruba 10 liber (290 korun). Naproti tomu cena jedné střely Sea Viper, kterými britský torpédoborec HMS Diamond v Rudém moři před časem sestřeloval útočné bezpilotní letouny a rakety povstaleckých Hútiů z Jemenu, vyjde podle odhadů na více jak milion liber (29 milionů korun).

Britové zkouší dračí oheň. Laserová zbraň sežehne z nebe dron i raketu

Vývoj laserové zbraně DragonFire stál dosud zhruba 100 milionů liber (2,9 miliardy korun) a vede ho státní agentura britského ministerstva obrany Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) ve spolupráci se společností Leonardo, evropským výrobcem raketových a zbrojních systémů MBDA a technologickou firmou QinetiQ. Zhruba třetinu nákladů na nákladný vývoj hradil britský stát.

Mimochodem nová státní inovační agentura UK Defence Innovation (UKDI) loni během prvního roku svého provozu investovala přes 140 milionů liber do technologií pro drony a boj proti dronům.

Například do nové bezposádkové ponorky s umělou inteligencí „Excalibur“, která má hrát klíčovou roli v obraně Atlantiku, zmiňovaného laserového systému DragonFire a nového bezpilotního a autonomního vrtulníku, který má urychlit přechod Královského námořnictva k budoucím „hybridním leteckým křídlům“ letadlových lodí, přičemž letové zkoušky již probíhají. A také do prototypů několika autonomních kolaborativních platforem pro podporu bitevních vrtulníků Apache britské armády.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

„Vymíráme!“ varuje Jiří Čunek. Zaskočilo ho přiznání gaye v maturitě z angličtiny

Senátor Jiří Čunek

Kritika maturitních testů z angličtiny se většinou opírá o jejich náročnost, v letošním roce se však kritika náhle stočila i k otázkám demografie a hodnot. Důvodem je poslechová nahrávka, ve které se...

7. května 2026  17:20

V kabinetu školy unikly chemikálie, hasiči budovu evakuovali

ilustrační snímek

Žáci základní školy v Pcherách na Kladensku měli ve čtvrtek o něco kratší výuku než obvykle. Kvůli úniku neznámých látek z trezoru v chemickém kabinetu školy museli opustit budovu. Na místě...

7. května 2026  15:51,  aktualizováno  17:17

Soukromé peníze do obrany. Británie odemyká rychlé inovace a růst ekonomiky

Test laserového děla DragonFire pro britskou armádu (19. ledna 2024)

Britská vláda představila ambiciózní plán na masivní zapojení soukromých investic do obrany. Jde svým způsobem o revoluční počin. Cílem je urychlit vojenskou připravenost celé země, podpořit inovace,...

7. května 2026  17:16

Začalo to bolestmi břicha. Adinka podlehla vzácné rakovině, lidé ji podpořili miliony

Adinka podlehla vzácné rakovině tlustého střeva.

Šestnáctiletá Adinka z Mostecka, které její nejbližší přezdívali Žížalka, zemřela na rakovinu tlustého střeva. U dětí se jedná o extrémně vzácný typ rakoviny. Právě proto ze začátku rodiče ani lékaři...

7. května 2026  16:37

Mrázová hájí své kauzy detaily ze života i slzami. Hra na city, reaguje opozice

Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová se na tiskové konferenci vyjádřila...

Opozice vyzývá ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou z hnutí ANO, aby odstoupila z funkce. Podle portálu Seznam Zprávy Mrázová od roku 2009 využívala obecní byt v Bílině s rozlohou 130 metrů...

7. května 2026  14:01,  aktualizováno  16:27

Pryč se Stalinem, vyzývá politik k odstranění podobizny diktátora na hřbitově v Brně

Na sloupu před památníkem rudoarmějců na Ústředním hřbitově v Brně je...

Na sloupu před památníkem rudoarmějců na Ústředním hřbitově v Brně se skrývá podobizna Josifa Stalina. Pro některé politiky byl tento zapomenutý portrét sovětského diktátora překvapením a připravují...

7. května 2026  16:22

„Nevkusné ano, trestné ne.“ Německý soud zrušil rozsudek v kauze Bystroně z AfD

Německý europoslanec českého původu Petr Bystroň (vlevo, 7. května 2026)

Mnichovský odvolací soud ve čtvrtek zrušil dřívější rozsudek nad německým europoslancem českého původu Petrem Bystroněm. Ten loni dostal pokutu za používání symbolů protiústavních a teroristických...

7. května 2026  16:18

Loď zasaženou hantavirem opustily tři desítky cestujících. Úřady po nich pátrají

Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé, zatím u jednoho našli hantavirus

Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností,...

7. května 2026  14:20,  aktualizováno  16:07

Lupiči z odpáleného bankomatu vzali 300 tisíc. Ujeli na koloběžkách

Detail poničeného bankomatu v obchodním centru v pražských Kunraticích, který...

V obchodním centru v pražských Kunraticích dnes nad ránem neznámí pachatelé odpálili bankomat. Policisté po nich pátrají i se psovodem, do akce zapojili rovněž vrtulník s termovizí a o pomoc žádají...

7. května 2026  7:55,  aktualizováno  15:58

Odpálit bankomat je relativně snadné, řekl Impulsu expert a varoval před pachateli

Expert na sebeobranu a střelbu Stanislav Kazbunda (4. 1. 2016)

Odpálení bankomatu není příliš komplikované, pokud je pachatel s procedurou podrobněji seznámen. V Rádiu Impuls to řekl bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda, který zároveň varoval před tím, aby se...

7. května 2026  15:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Přihlásil se Fico sám? Nikoho jsme na oslavy do Moskvy nezvali, zní z Kremlu

Rusko si připomíná konec Velké vlastenecké války, tedy 80. výročí porážky...

Rusko letos do zahraničí zvláštní pozvánky na oslavy výročí konce druhé světové války neposílalo, někteří politici z cizích zemí ale sami vyjádřili přání přijet do Moskvy, řekl poradce Vladimira...

7. května 2026  15:48

Jihlavská aréna zatím láká světové hvězdy marně. Zásadní problém je v ceně vstupenek

Na kulturní program související se spuštěním provozu Horácké arény přišlo přímo...

Nová multifunkční hala v Jihlavě už sice hostí prestižní sportovní akce, na první hudební jméno světového formátu však zatím marně čeká. Arénu mohl otevírat legendární Bob Dylan, kvůli rozestavěnosti...

7. května 2026  15:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.