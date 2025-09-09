Bez munice jsou vzdušné síly jen letecká show, nabádá Evropu generál Breedlove

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  15:25
Po ruské invazi na Ukrajinu vyzýval k zavedení bezletové zóny nad přepadenou zemí. Teď nabádá evropské spojence z NATO, aby usilovně pracovali na schopnostech vzdušných sil a připravenosti k boji. “Intenzivní výcvik a společná cvičení, dostatečný počet letových hodin i údržba musí probíhat s nejmodernějším vybavením,” říká v rozhovoru čtyřhvězdičkový americký generál ve výslužbě Philip Breedlove, který velel spojencům v Evropě.
Vrchní velitel sil NATO a amerických jednotek v Evropě Philip Breedlove

Vrchní velitel sil NATO a amerických jednotek v Evropě Philip Breedlove | foto: US DOD

Čtveřice letounů F-35 a pod nimi Gripen švédských vzdušných sil během cvičení...
F-35B Lightning II při nácviku leteckého tankování.
Stíhací letoun Lockheed Martin F-35A při exhibičním letu na 55. Pařížské...
Česko kupuje dvě letky, tedy 24 letounů F-35.
33 fotografií

Co podle vás musí Evropa udělat, aby si udržela vzdušnou dominanci, zvláště v dnešním multipolárním světě? Ostatně je to hlavní téma schůzky šéfů vzdušných sil, na kterou jste do Prahy přijel.
Předně si myslím, že si zasloužíme uznání toho, že evropské – západní vzdušné síly jsou nejlepší na světě, a proto bychom si měli nejprve trochu věřit. Část problému však spočívá v tom, že evropské vzdušné síly umožnily Spojeným státům získat určité velmi vyspělé technické schopnosti, které za tu dobu vyrostly do takové míry, že je Evropané od USA zkrátka očekávají a spoléhají se na ně.

Ruské letectvo jasně potvrdilo dlouhodobě známý problém, že sice můžete mít opravdu skvělé, nové vybavení, ale pokud s ním neumíte dobře zacházet, moc toho s ním nezmůžete.

Myslíte třeba úderné schopnosti, možnost pronikat do takzvaných zón s odepřeným přístupem, které jsou prošpikované bateriemi protivzdušné obrany?
Ano. Po osmi letech služby v Evropě to říkám s respektem a zcela upřímně. Musíme mezi evropskými vzdušnými silami trochu více spolupracovat, abychom mohli provádět například tankování za letu ve velkém měřítku. Všichni mají nějaké tankery, ale nemají je v dostatečném množství.

Musíme také trochu více zapracovat, abychom dokázali účinně potlačit nepřátelskou protivzdušnou obranu. Mít schopnosti destruktivních úderů ke zničení hrozby v samotném zárodku, protože převážnou většinu těchto skrytých „stealth“ (obtížně zachytitelných radary) misí provádějí Američané. Dobrou zprávou je, že Evropané investují do nejmodernějších letounů, které tyto schopnosti mají.

Vrchní velitel sil NATO a amerických jednotek v Evropě Philip Breedlove
Čtveřice letounů F-35 a pod nimi Gripen švédských vzdušných sil během cvičení Arctic Challenge 2023
F-35B Lightning II při nácviku leteckého tankování.
Stíhací letoun Lockheed Martin F-35A při exhibičním letu na 55. Pařížské letecké show na letišti Le Bourget u Paříže
33 fotografií

Jistě v Evropě má být několik set letounů F-35, to ale bude ještě chvíli trvat.
To je potřeba na jedné straně ocenit, ale zároveň je nezbytné si přiznat nedostatky a pracovat na věcech, které musíme dohnat. A to zejména, pokud Spojené státy nejsou ochotné úplně spolupracovat. V neposlední řadě je to otázka připravenosti vzdušných sil. Myslím, že ruské letectvo jasně potvrdilo dlouhodobě známý problém, že sice můžete mít opravdu skvělé, nové vybavení, ale pokud s ním neumíte dobře zacházet, moc toho s ním nezmůžete. Na Západě si proto musíme uvědomit, že intenzivní výcvik a společná cvičení, stejně tak dostatečný počet letových hodin i údržba, zkrátka musí probíhat s nejmodernějším vybavením.

Phillip Breedlove

Čtyřhvězdičkový generál USAF ve výslužbě.

V letectvu sloužil od roku 1977 a jako bojový pilot nalétal 3 500 hodin převážně na stroji F-16. Na kontě má devět zahraničních misí.

V letech 2013 až 2016 velel americkým silám v Evropě a zároveň zastával funkci Vrchního velitele spojeneckých sil NATO (SACEUR). Po ruské anexi Krymu v roce 2014 opakovaně varoval před dalšími agresivními kroky Moskvy a nabádal k razantnějšímu postupu vůči Rusku.

Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 byl Breedlove jedním z prvních, kteří vyzývali k zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou.

V srpnu 2024 byl Breedlove hlavním signatářem dopisu americkému prezidentovi Joe Bidenovi, v němž kriticky varoval, že USA sice Ukrajině „poskytují dostatek zbraní k zajištění patové situace, ale ne dostatečné množství k tomu, aby pomohly Ukrajině znovu dobýt území zabrané Ruskem“. Americkou administrativu signatáři obvinili, že je zbytečně „brzděna strachem z vyvolání eskalace ze strany Ruska“.

V horizontu kolika let podle vás budou letouny 5. generace naprostou nutností?
Už tomu tak je, ta doba nastala. Pokud jste sledovali izraelskou operaci Rising Lion na cíle v Íránu, stealth letouny 5. generace udeřily, odvedly tu těžkou práci a sehrály roli „quarterbacka“ (klíčového rozehrávače) pro vedení letounů 4. generace. Jsme v situaci, že pokud tam venku jsou stovky střel pokročilých ruských protivzdušných systémů S-300 a S-400, potřebujete pro jejich překonání technologii stealth a letouny 5. nebo 6. generace, abyste je zneškodnili. A mohla se tak do boje zapojit hlavní část vzdušných sil.

Jak bolavým místem je dostatek zásob letecké munice?
Bez munice jste jen něco jako letecká show. Nemám pravdu?

To ano.
Nejde jen o to mít momentální dostatek munice, ale také aby průmysl dokázal v případě konfliktu vyrábět munici dostatečným tempem. Při podpoře Ukrajiny jsme se poučili, že to nefunguje. Teď na tom musíme zapracovat.

Myslíte, že bude schopnosti vzdušných sil stále více ovlivňovat umělá inteligence a bezpilotní stroje, nestanou se bojoví piloti zbyteční?
Jmenujte mi jeden bezpilotní letoun. Jmenujte jeden.

Třeba americký Global Hawk?
Je programován a pilotován lidmi na dálku.

To máte pravdu.
Jde o to, že dálkově řízené letouny zde budou velmi dlouho. Jsme desítky a desítky let daleko od skutečně autonomního, bezpilotního letounu, který „sedí“ na ranveji a najednou se rozhodne, že vzlétne a něco napadne.

Jistý stupeň automatizace a autonomie ale přeci už je?
Nelíbí se mi označení bezpilotní, protože všechny jsou pilotované. Všechny ty stroje, kterým říkáme drony, stále ovládají muži nebo ženy. Piloti, operátoři. Nejde o to, kdo a jaký typ. Nyní musíme přijít na způsob, jak to udělat lépe. Čeká nás nyní celá generace letounů, kterým říkáme pilotované bezpilotní týmy. Budeme vysílat do misí kooperativní bojové letouny společně se stíhačkami 5. nebo 6. generace, podle různých typů úkolů. Myslím, že to je ten další vývojový krok k autonomnějším systémům.

27. září 2023
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Opusťte řečniště, vyzvala Babiše šéfka Sněmovny. Hrozila, že ho nechá vyvést

Přímý přenos

Na první poprázdninové a zároveň zřejmě poslední řádné schůzi před říjnovými volbami se sešli poslanci. K řečnickému pultu se vydal šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale předsedkyně Sněmovny Markéta...

9. září 2025  5:58,  aktualizováno  15:28

Bez munice jsou vzdušné síly jen letecká show, nabádá Evropu generál Breedlove

Po ruské invazi na Ukrajinu vyzýval k zavedení bezletové zóny nad přepadenou zemí. Teď nabádá evropské spojence z NATO, aby usilovně pracovali na schopnostech vzdušných sil a připravenosti k boji....

9. září 2025  15:25

DiCaprio, Robertsová či Skarsgård. Na předplatné do kin Tady Vary lákají hvězdy

Měsíční předplatné do kin Tady Vary vstupuje do své třetí sezony. V necelých 70 kinech po Česku budou moci diváci předběžně zhlédnout filmy s Leonardem DiCapriem, Julií Robertsovou nebo Leem...

9. září 2025  15:11

Bayrou podal demisi, Macron hledá pátého premiéra za dva roky. Francii čekají bouře

Den poté, co vláda francouzského premiéra Françoise Bayroua nezískala důvěru parlamentu, předal dnes odpoledne ministerský předseda v Elysejském paláci prezidentu Emmanuelu Macronovi svou demisi,...

9. září 2025  15:11

OBRAZEM: Pekarová se loučí. SPOLU dotáhla k výhře, její výrok o svetru zlidověl

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová končí v dolní komoře parlamentu. Schůze poslanců, která začala v úterý, je její poslední v dosavadní politické kariéře. V únoru předsedkyně...

9. září 2025  15:02

Motorem růstu bude privátní sektor, představil Havlíček hospodářskou strategii

Svou hospodářskou strategii zveřejnil ve Sněmovně favorit letošních voleb, opoziční hnutí ANO. „Motorem hospodářského růstu bude privátní sektor,“ řekl předseda stínové vlády ANO a místopředseda...

9. září 2025  13:39,  aktualizováno  14:58

Zásah NCOZ na plzeňském hejtmanství. Policie zadržela exstarostu Domažlic

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní....

9. září 2025  10:39,  aktualizováno  14:56

Podpis v ženském klíně. Demokraté ukázali dopis, jejž prý Trump poslal Epsteinovi

Demokraté z americké Sněmovny reprezentantů v pondělí zveřejnili snímek dvojsmyslně laděného dopisu, který označují jako blahopřání k narozeninám pro sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina od...

9. září 2025  9:32,  aktualizováno  14:50

Vzkaz Baku Moskvě? Ukrajinská stíhačka nesla ázerbájdžánské maskování

Na sociálních sítích se objevila fotografie ukrajinské stíhačky MiG-29 s ázerbájdžánským maskováním. Vyvolala spekulace, zda Baku neumožnilo Kyjevu užívání původně ázerbájdžánských letounů. Mezi...

9. září 2025  14:34

Při nehodě na Mostecku zemřel dělník, policie ji vyšetřuje jako nedbalost

Policie prověřuje pondělní nehodu kamionu u Želenic na Mostecku, při níž zemřel dělník a další utrpěl těžké zranění, pro podezření z usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a...

9. září 2025  14:32

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Divočákům zachutnalo na fotbalovém hřišti, rozryli ho podruhé za čtyři dny

Z nevítaných návštěv divokých prasat na fotbalovém hřišti v brněnském Jundrově se stává nepříjemná tradice. Minulý pátek trávník rozryli tak, že se na něm nedá hrát. V pondělí večer se divočáci na...

9. září 2025  14:25

Populace stárne, firmy čelí nedostatku pracovníků. Pomoci má navýšení kvót

V České republice chybí zaměstnavatelům stovky tisíc pracovníků napříč obory. Kvóty, které určují, kolik pracovníků ze zahraničí může do České republiky přicestovat za prací, podle zástupců...

9. září 2025  14:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.