Americký bombardér B-52 přistává cvičně v Mošnově. Zpět ho doprovodí gripeny

Letoun nenese žádné aktivní zbraňové systémy. Americké velitelství už dříve upozornilo, že nasazení nemá přímou souvislost s vyostřenými vztahy s Ruskem kvůli Ukrajině.

Přistání se uskutečnilo v rámci pondělního cvičného letu dvou amerických bombardérů nad střední a východní Evropou. Druhý letoun pokračoval dál po své plánované trase mimo Českou republiku.

„Česká republika je pro nás dobrým spojencem, na kterého je spolehnutí. Přelet nad Českou republikou a mezipřistání byla dlouhodobě plánovaná aktivita v rámci jeho operačního nasazení v Evropě,“ uvedl velitel amerických vzdušných sil v Evropě Jeff Harrigian.

Strategický bombardér zůstane na letišti v Mošnově zhruba tři hodiny. Během nich posádka provede technickou kontrolu letounu a sbalí rozvinutý brzdný padák. Letoun přiletěl do Česka z Polska a dál bude pokračovat přes Německo zpátky na svou předsunutou základnu v Británii.

Podle Generálního štábu zpáteční let poslouží k procvičení vzájemné spolupráce s pohotovostními stroji JAS-39 Gripen z Čáslavi, které americké stroje doprovodí.

Spojené státy přesunuly ze základny Minot v Severní Dakotě do Evropy čtveřici strategických bombardérů B-52 už 10. února. Přistály na základně v britském Fairfordu, odkud startují do plánovaných cvičných operací. V uplynulých dnech se bombardéry zapojily do podobných cvičných misí v Norsku a Švédsku.

Od roku 2018 podniklo americké letectvo v Evropě více než 200 podobných letů. Zřídka kdy však s podobným mezipřistáním. Loni podobně přelétal bombardér nad Českem v červnu. V průběhu letošního února se některý z amerických bombardérů B-52 představil stejným způsobem v Portugalsku, Španělsku, Dánsku, Německu, Polsku a Rumunsku.

Další cvičné lety nad členskými a partnerskými státy Aliance jsou plánovány na jaro.

„S americkou armádou máme velmi dobrou spolupráci. Společně působíme v zahraničních operacích, pořádáme cvičení a spolupracujeme na systému vzdělávání. Vyměňujeme si zkušenosti například s náborem vojáků nebo záložníků,“ konstatoval náčelník Generálního štábu Aleš Opata. Připomněl, že dlouholeté úzké vztahy udržuje česká armáda s Národní gardou v Texasu a Nebrasce.

Podle mluvčí Generálního štábu Magdaleny Dvořákové je možné přelety a přistání cizích vojenských letounů uskutečnit na základě usnesení vlády. Konkrétní přelet nebo přistání pak na základě souhlasu ministerstva obrany.