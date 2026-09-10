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Americké nadzvukové bombardéry B-1B se přeženou nad Ostravou

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  18:29
Bombardéry B-1B Lancer

Bombardéry B-1B Lancer | foto: USAF

Strategický bombardér B-1B Lancer doplňuje palivo za letu během cvičení Trident...
Americký bombardér B-1B se loučí se Dny NATO v Ostravě.
Americký bombardér B-1B Lancer se připravuje na start z mošnovského letiště
Americký bombardér B-1B přistává na letišti v Mošnově
24 fotografií
Jedno z velkých překvapení blížících Dnů NATO v Ostravě je venku. Organizátoři potvrdili efektní průlet dvojice nadzvukových amerických bombardérů B-1B Lancer. Naposledy se přitom tyto obří stroje s měnitelnou geometrií křídel české veřejnosti představily na nebi před čtvrtstoletím.

„Věříme, že průlet těchto impozantních strojů s proměnnou geometrií křídel, poháněných celkem osmi proudovými motory schopnými vyvinout maximální výkon téměř 140 kilotun, bude právem patřit k jednomu z vrcholů příští soboty,“ uvedli organizátoři z Jagello 2000.

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armád ČR proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Vstup na největší bezpečnostní show v Evropě je tradičně zdarma.

Přípravy účasti amerických bombardérů podle pořadatelů zabraly několik měsíců. Bude to vůbec poprvé, co se Dnech NATO v Ostravě a Dnech vzdušných sil AČR předvedou nadzvukové bombardéry.

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V České republice navíc nebylo něco takového k vidění před čtvrtstoletím. Naposledy se totiž dvojice Rockwell B-1B představila na památném leteckém dni CIAF 2001 v Hradci Králové. Na Dnech NATO v Ostravě byl stroj z výzbroje amerického letectva k vidění na statické ukázce v letech 2016 a 2017.

Program dvoudenní show na letišti v Mošnově nabídne letos více než 18 hodin atraktivních ukázek na zemi i ve vzduchu. Svou účast k dnešnímu dni potvrdili zástupci 15 zemí a Severoatlantické aliance, kteří na mošnovské letiště vypraví téměř 80 kusů letecké techniky včetně účasti top evropské akrobatické skupiny Red Arrows.

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Americké nadzvukové bombardéry B-1B se přeženou nad Ostravou

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