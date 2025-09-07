Ikonický bombardovací obr předvede průlety nad mošnovským letištěm

Autor: , natoaktual.cz
  16:17
Pro letecké nadšence půjde o lahůdku, která je k vidění velmi vzácně. Americký strategický bombardér B-52H Stratofortress se totiž návštěvníkům Dnů NATO v Ostravě předvede ve vzduchu. Dvousettunový symbol studené války se díky své pravidelné účasti stal pomyslnou ikonou největší bezpečnostní show v Evropě a tentokrát posádka nechá vyniknout mohutnost stroje v několika průletech přímo nad mošnovským letištěm.
Dny NATO v Ostravě

Dny NATO v Ostravě | foto: Lubomír Světničkanatoaktual.cz

Americký bombardér B-52 ze základny Minot v Severní Dakotě přistává na...
Americký bombardér B-52 ze základny Minot v Severní Dakotě přistává na...
Americký bombardér B-52 ze základny Minot v Severní Dakotě přistává na...
Druhý americký bombardér B-52 přistává během jediného dne v Mošnově (29.3.2022)
30 fotografií

„Americký bombardér B-52 je skutečnou ikonou strategického letectva. Jeho účast na jakékoli veřejné akci je velmi významnou událostí a vidět ho v letu je naprosto mimořádné,“ konstatoval za organizátory Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000.

Letošní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR se uskuteční o víkendu 20. a 21. září. Vstup je tradičně zdarma. Loni byla akce kvůli povodním na poslední chvíli zrušena.

Jubilejní 25. ročník akce tak slibuje mimořádné zážitky a stroj B-52 ve vzduchu bude jedním z nich.

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Nad mošnovským letištěm legendární letoun předvede posádka ze 307. bombardovací perutě ze základny Barksdale v Louisianě v rámci takzvaného prodlouženého průletu. Bombardér nad letištěm několikrát zakrouží. Z operačních důvodů ovšem ukázka proběhne pouze v sobotu, v odpolední části programu.

„Ačkoli pravidelní návštěvníci akce znají tento stroj ze statických ukázek, v letu ještě více vynikne jeho mohutnost. Velice nás tak těší, že se tento průlet uskuteční právě při příležitosti jubilejního ročníku Dnů NATO,“ dodal Pavlačík.

Americký bombardér B-52 ze základny Minot v Severní Dakotě přistává na mošnovském letišti na Dny NATO v Ostravě
Americký bombardér B-52 ze základny Minot v Severní Dakotě přistává na mošnovském letišti na Dny NATO v Ostravě
Americký bombardér B-52 ze základny Minot v Severní Dakotě přistává na mošnovském letišti na Dny NATO v Ostravě
Druhý americký bombardér B-52 přistává během jediného dne v Mošnově (29.3.2022)
30 fotografií

Americký bombardér B-52 se na Letišti Leoše Janáčka Ostrava poprvé ukázal už v roce 2010. Bylo to teprve třetí místo bývalého východního bloku. Během následujících let se pravidelně vracel a stal se i pomyslným symbolem celé akce.

V letové ukázce se však předvedl pouze jedinkrát, a to v roce 2012. O deset let později měl být průlet tohoto ikonického bombardéru jedním z vrcholů programu, pár hodin před začátkem akce byl nicméně odvolán.

Boeing B-52 Stratofortress je amerických strategický bombardér s dlouhým doletem. Poprvé vzlétl v roce 1952 a ve službě je od roku 1955. Dodnes přitom tvoří páteř dálkového bombardovacího letectva Spojených států, tedy neuvěřitelných 70 let.

Partnerským státem Dnů NATO bude letos Itálie, oznámila Černochová

Stroj s rozpětím křídel přes 56 metrů je poháněn osmi proudovými motory a unese až 32 tun výzbroje včetně konvenčních i jaderných pum nebo řízených střel. Díky možnosti tankování za letu dosahuje prakticky neomezeného doletu. Přes svůj věk prochází průběžnými rozsáhlými modernizacemi a v aktivní službě má zůstat i po roce 2040.

Původně byly tyto letouny určeny k bombardování nepřítele z vysokých výšek. V době studené války se Sovětským svazem tyto stroje neustále držely jadernou pohotovost pro případ nutnosti okamžité odvety. Z celkových 744 vyrobených kusů zůstává ve službě v americkém letectvu ještě 76 těchto strojů.

Ikonický bombardér rozšíří letošní účast amerického letectva, které na statické ukázce představí další ikonický stroj – létající tanker KC-135 Stratotanker z 155. letecké tankovací perutě Národní gardy v Nebrasce.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Mámou ve čtrnácti. Katolické Filipíny dělí těhotenství teenagerek, o sexu je nic neučí

Na Filipínách v posledních letech strmě roste počet dívek, které otěhotněly před dosažením patnácti let. Téma se stalo předmětem sporu mezi zákonodárci, zdravotními odborníky a náboženskými skupinami...

7. září 2025  17:09

Hořáková show završila balonovou fiestu v Hradci, k nebi hledělo celé město

I přes odpolední déšť se v sobotu večer nad Hradec Králové opět vzneslo asi 80 horkovzdušných balonů. Na jejich start dorazilo na louku u Piletického potoka několik tisíc lidí. Slavnost k 800. výročí...

7. září 2025  16:45

Český lezec se zranil při pádu ze skály u rakouského masivu. Povolilo mu jištění

Devětadvacetiletý český alpinista se zranil při pádu ze skály v rakouské obci Mühlbach am Hochkönig. Podle agentury APA mu v sobotu vlivem padajícího kamene z uvolněného skalního bloku v masivu...

7. září 2025  16:42

Trump se tiše chystá do Asie. Může se tam setkat s Kimem i Si Ťin-pchingem

Na říjnovou cestu do Jižní Koreje se potichu připravuje americký prezident Donald Trump a jeho nejvyšší poradci. Zúčastnil by se tam setkání ministrů obchodu Asijsko-pacifického hospodářského...

7. září 2025  16:38

Ikonický bombardovací obr předvede průlety nad mošnovským letištěm

Pro letecké nadšence půjde o lahůdku, která je k vidění velmi vzácně. Americký strategický bombardér B-52H Stratofortress se totiž návštěvníkům Dnů NATO v Ostravě předvede ve vzduchu. Dvousettunový...

7. září 2025  16:17

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

V pražských Letňanech spadlo v neděli po poledni do lesa malé soukromé letadlo, havárii nepřežili muž a žena. Podle prvotních zjištění policie měl letoun zřejmě krátce po startu závadu, zpět na...

7. září 2025  14:21,  aktualizováno  15:38

Koalice je chce upravit, opozice rovnou zrušit. Anketa iDNES.cz o povolenkách

Jedním z největších témat letošních sněmovních voleb jsou nové emisní povolenky ETS 2 pro domácnosti a dopravu. Ministerstvo životního prostředí si nechává zpracovat analýzu dopadů jejich zavedení....

7. září 2025  15:37

VIDEA TÝDNE: Tragédie v Lisabonu, zbitý Babiš a rvačka o zmrzlinu

S nedělí přichází i žebříček nejsledovanějších videí uplynulého týdne. Nejvíce vás zaujaly záběry z Lisabonu a tragická nehoda tamní lanovky. Velký zájem vzbudila také mediální smršť kolem Andreje...

7. září 2025  15:31

U Tábora usmrtil vlak člověka, provoz na koridoru do Prahy stál

Nedaleko Tábora usmrtil krátce před polednem vlak člověka. Jde o úsek Chotoviny – Tábor, železniční doprava mezi Prahou a Českými Budějovicemi byla kvůli tomu přerušená. Po 14. hodině se podařilo...

7. září 2025  13:23,  aktualizováno  15:14

Nejdřív pivo, pak triatlon. Všelibice znají recept na drsňáka

Každý závodník vypije půl litru piva a pak se vrhne do bazénu. Tak vypadá start triatlonu ve Všelibicích na Liberecku. Letos se ho zúčastnilo osmnáct lidí, od dětí po dospělé. Startovala i jedna žena.

7. září 2025  14:17

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Dva lidé popálení při výbuchu chemikálie v Sušici zůstávají v nemocnici

Dva ze čtyř lidí, kteří utržili popáleniny při neobratném rozdělávání grilu na zábavě na ostrově Santos v Sušici na Klatovsku, zůstávají v nemocnici. Jeden z hostů se tam pokoušel oheň zapálit s...

7. září 2025  14:09

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

7. září 2025  9:53,  aktualizováno  13:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.