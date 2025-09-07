Ikonický bombardovací obr předvede průlety nad mošnovským letištěm

„Americký bombardér B-52 je skutečnou ikonou strategického letectva. Jeho účast na jakékoli veřejné akci je velmi významnou událostí a vidět ho v letu je naprosto mimořádné,“ konstatoval za organizátory Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000.
Letošní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR se uskuteční o víkendu 20. a 21. září. Vstup je tradičně zdarma. Loni byla akce kvůli povodním na poslední chvíli zrušena.
Jubilejní 25. ročník akce tak slibuje mimořádné zážitky a stroj B-52 ve vzduchu bude jedním z nich.
Nad mošnovským letištěm legendární letoun předvede posádka ze 307. bombardovací perutě ze základny Barksdale v Louisianě v rámci takzvaného prodlouženého průletu. Bombardér nad letištěm několikrát zakrouží. Z operačních důvodů ovšem ukázka proběhne pouze v sobotu, v odpolední části programu.
„Ačkoli pravidelní návštěvníci akce znají tento stroj ze statických ukázek, v letu ještě více vynikne jeho mohutnost. Velice nás tak těší, že se tento průlet uskuteční právě při příležitosti jubilejního ročníku Dnů NATO,“ dodal Pavlačík.
Americký bombardér B-52 se na Letišti Leoše Janáčka Ostrava poprvé ukázal už v roce 2010. Bylo to teprve třetí místo bývalého východního bloku. Během následujících let se pravidelně vracel a stal se i pomyslným symbolem celé akce.
V letové ukázce se však předvedl pouze jedinkrát, a to v roce 2012. O deset let později měl být průlet tohoto ikonického bombardéru jedním z vrcholů programu, pár hodin před začátkem akce byl nicméně odvolán.
Boeing B-52 Stratofortress je amerických strategický bombardér s dlouhým doletem. Poprvé vzlétl v roce 1952 a ve službě je od roku 1955. Dodnes přitom tvoří páteř dálkového bombardovacího letectva Spojených států, tedy neuvěřitelných 70 let.
Stroj s rozpětím křídel přes 56 metrů je poháněn osmi proudovými motory a unese až 32 tun výzbroje včetně konvenčních i jaderných pum nebo řízených střel. Díky možnosti tankování za letu dosahuje prakticky neomezeného doletu. Přes svůj věk prochází průběžnými rozsáhlými modernizacemi a v aktivní službě má zůstat i po roce 2040.
Původně byly tyto letouny určeny k bombardování nepřítele z vysokých výšek. V době studené války se Sovětským svazem tyto stroje neustále držely jadernou pohotovost pro případ nutnosti okamžité odvety. Z celkových 744 vyrobených kusů zůstává ve službě v americkém letectvu ještě 76 těchto strojů.
Ikonický bombardér rozšíří letošní účast amerického letectva, které na statické ukázce představí další ikonický stroj – létající tanker KC-135 Stratotanker z 155. letecké tankovací perutě Národní gardy v Nebrasce.