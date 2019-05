Americké "blesky" poprvé udeřily. Cílem byly tunely a sklad islamistů

Údery podnikly dva stroje F-35A Lightning II v úterý 30. dubna na síť tunelů a mezisklad zbraní v iráckém pohoří Himrin, potvrdilo nyní velení amerických vzdušných sil. Na cíle letouny zaútočily přesně naváděnými pumami.

Misi proti islamistům označilo velitelství za první bojové nasazení stroje v této modifikaci. Tedy pokud jde o americké letectvo. Námořní pěchota se stroji v modifikaci B, tedy schopných kolmého startu i přistání už stroje nasadila loni v září v Afghánistánu.

A historicky první bojové nasazení modifikace A je připisováno izraelekému letectvu loni na jaře při úderech nad libanonským Bejrútem.

„Máme schopnost shromáždit, sloučit a předat tolik informací, že z každého přátelského letounu uděláme schopnější přežít a zároveň nebezpečnější,“ uvedl velitel 3. stíhací perutě a zároveň jeden z pilotů Yosef Morris Informační převaha na bojišti společně s technologií „stealth“, která znesnadňuje zachycení stroje radary, podle něj činí z letounu nástroj, který je schopný doplnit a podpořit jakékoliv jednotky.

Neviditelný Jednou z hlavních vlastností stíhaček páté generace je využití technologií „stealth“, tedy jejich snížená zachytitelnost radarem.

Dosahují jí mnoha způsoby, mimo jiné úpravou povrchu a tvarem. Dalším znakem je jejich víceúčelovost. Díky pokročilým elektronickým systémům mohou operovat za jakéhokoliv počasí, ve dne i v noci, proti vzdušným i pozemním cílům, zvládnou přepady, mnohahodinové hlídkování, průzkum i elektronický boj.

Letouny nasazené do první bojové operace byly k americkému Centrálnímu velitelství (CENTCOM) přiveleny v polovině dubna z domovské Hillovy letecké základny v Utahu. Předtím se zapojily do cvičení v USA a byly rovněž na krátko vyslány v rámci ujištění spojenců nejprve do Japonska a pak i do Evropy.

Základní provedení stroje F-35A je určeno pro tradiční „suchozemské“ vzdušné síly. V příštích letech by letouny měly nahradit stárnoucí stroje F-16, které v uplynulých dekádách tvořily pomyslný standard v rámci NATO. První kusy už postupně přebírají Norsko, Nizozemsko nebo Itálie.



Mezi první zákazníky má patřit také Turecko. Washington však Ankaře hrozí, že letouny nemusí nakonec dostat, pokud dotáhne do konce nákup protivzdušných systémů S-400 z Ruska.

Námořní verze F-35C se má uplatnit na letadlových lodích s katapulty a modifikace F-35B se schopností kolmého startu a přistání by měla nastoupit místo strojů Harrier u námořní pěchoty. Většina zahraničních zákazníků má používat verzi F-35A, ale několik zemí včetně Británie objednalo stroje F-35B, která dokáže operovat také z menších letadlových lodí.

Jeden ze strojů této modifikace japonského letectva se v dubnu zřítil do moře, předtím loni v září v Jižní Karolíně. (Psali jsme v článku ZDE)



Informační nadvláda na bojišti

Americké letectvo dosud stroje také dvakrát nasadilo do komplexní simulace letecké bitvy. Na nevadském nebi se „neviditelným“ a kvůli vysoké ceně kritizovaným strojům hned napoprvé dařilo - ve vysoce realistickém cvičení „Red Flag“ obstály poměrem sestřelů 15:1, přestože nejsou primárně určené pro vzdušný boj.

Zákazníci Austrálie: 72+28

Nizozemsko: 37

Izrael: 33+42

Japonsko: 42

Jižní Korea: 40

Norsko: 52

Británie: 138

Itálie: 90

Turecko: 120

USA: 2443

Na programu se podílejí zatím bez objednávek také Dánsko a Kanada Zdroj: Lockheed Martin

Převaha letounu nad protivníky totiž nespočívá jen v malém radarovém odrazu, o němž se v souvislosti se stíhačkami páté generace mluví nejčastěji, ale také v nebývalém elektronickém vybavení.

Díky pokročilým senzorům a fúzi dat ze všech možných vlastních zdrojů má pilot F-35 přehled o bojišti, o němž si dříve mohl mohl nechat jen zdát. Ví dokonce, který protivník ho vidí a který nikoliv.

Mezi špičkové vybavení stroje patří například technologie pojmenovaná jako „božské oko“. Ta dává pilotovi možnost sledovat veškeré dění kolem celého letounu. Obraz vidí pilot prostřednictvím displeje přímo v helmě.

Právě cvičení ukázala, že letoun F-35 sice není tak rychlý a obratný jako jiní protivníci, díky absolutní technologické převaze však dovede zachytit protivníka jako první, vystřelit a zasáhnout ho, a to v řade případu daleko dříve, než nepřítel vůbec zjistí, že se něco děje.