Vnitro pořídí vrtulníky Black Hawk pro policii, záchranáře a hašení požárů

Dvě rámcové dohody podepsali zástupci ministerstva a dodavatele v úterý v rámci mezinárodního veletrhu European Rotors v německém Kolíně nad Rýnem. Vrtulníky dodá společnost Česká letecká servisní (ČLS) z české holdingové skupiny Helicopter Alliance. Ta uspěla v tendru, rozděleném na dva projekty, na dodávky vrtulníků střední kategorie pro provoz u Letecké služby Policie České republiky.
Cena za až 6 vrtulníků nepřekročí 4,9 miliardy korun. Půjde o tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk a až tři nově vyrobené stroje Sikorsky S-70M Firehawk. Poslouží pro standardní službu u policie, pro potřeby záchranných složek a na letecké hašení. Společnost ČLS v rámci dodávek zajistí také výcvik leteckého personálu a techniků, dodá úvodní balík náhradních dílů i soupravy pozemního vybavení. Vrtulníky má vnitro získat postupně do tří let.
Stroj S-70M Firehawk je unikátní verzí vrtulníku rodiny Black Hawk, který disponuje specializovaným vybavením pro letecké hašení, jež zahrnuje mimo jiné velkoobjemovou nádrž na hasicí látky. Jejich pořízení uhradí Evropská unie s tím, že Česká republika vrtulníky poskytne v případě potřeby partnerským státům v Evropě v rámci programu civilní ochrany „rescEU“.
„Tato verze slouží primárně pro letecké hašení. Specifické zařízení pro hašení je ale snadno demontovatelné, a tak česká policie, která bude jejím vůbec prvním evropským uživatelem, vrtulníky Firehawk využije i pro běžnou policejní práci,“ uvedla Monika Kowalczyková, generální ředitelka ČLS.
Hlavním partnerem a subdodavatelem společnosti ČLS u této rámcové smlouvy je v Polsku sídlící firma PZL Mielec, dceřiná společnost firmy Sikorsky Aircraft Corporation ze skupiny Lockheed Martin.
„Zavedení vrtulníků Firehawk do služby u Policie České republiky představuje významný posun v boji proti lesním požárům a mimořádným událostem v Česku i na evropském kontinentu,“ konstatoval Dennis Goege, viceprezident a generální ředitel společnosti Lockheed Martin pro Evropu. Spojením prověřených schopností vrtulníků Firehawk a odborných znalostí specialistů české policie a příslušníků záchranných složek tak podle něj bude možné v rámci evropského systému rescEU efektivněji a účinněji zvládat nebezpečí lesních požárů, které v řadě evropských států rok od roku roste.
Vrtulníkům nebudou chybět „bambi vlaky“
Podle druhé rámcové smlouvy pak může ministerstvo vnitra pořídit pro policii až tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk. Ty dodá společnost ČLS ve spolupráci s americkou firmou Ace Aeronautics, která se na modernizace těchto strojů specializuje a rovněž spadá do českého holdingu Helicopter Alliance.
Stroje zafinancuje ministerstvo v provedení pro standardní policejní službu, do jejich základní výbavy však budou zahrnuty například i takzvané „bambi vaky“ pro letecké hašení. Tyto vrtulníky, získané z přebytků amerických ozbrojených sil, projdou komplexní modernizací. Dostanou mimo jiné zcela nové dynamické komponenty včetně pohonných jednotek a také moderní digitální kokpit.
„Svým vybavením a výkony tak budou srovnatelné s vysokým standardem nově vyrobených vrtulníků Black Hawk,“ dodal Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance pro mezinárodní obchod.
Česká letecká servisní (ČLS) sídlí na letišti Kbely v Praze, součástí Helicopter Alliance se stala na podzim roku 2023. Firma vznikla v roce 1997 a po celou dobu své existence působí jako přední poskytovatel avionických řešení a speciálního vybavení pro vojenské, bezpečnostní a civilní segmenty v Evropě. Nejen pro vrtulníky, ale i pro letouny. V Česku firma dlouhodobě spolupracuje například se státním podnikem LOM Praha a má za sebou řadu zakázek pro Armádu ČR.
Helicopter Alliance sdružuje šest firem z Česka, Slovenska a USA – Ace Aeronautics, U. S. Aviation Training Solutions, Česká letecká servisní, European Air Services, Slovak Training Academy a Heli Company. Skupina zajišťovala například modernizaci vrtulníků Black Hawk v Rakousku, na Slovensku či v Portugalsku nebo zajišťování služby leteckého hašení v České republice a dalších zemích Evropy.