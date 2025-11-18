Vnitro pořídí vrtulníky Black Hawk pro policii, záchranáře a hašení požárů

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  11:13
Ministerstvo vnitra pořídí až šest vrtulníků Black Hawk. Tři zbrusu nové a tři modernizované stroje mají sloužit policii, záchranářům a pro hašení požárů ze vzduchu. Cena nepřekročí 4,9 miliardy korun a tři nové vrtulníky kompletně zafinancuje Evropská unie. Česká policie je totiž bude nasazovat v případě potřeby například při lesních požárech i v dalších zemích Evropy.

Dvě rámcové dohody podepsali zástupci ministerstva a dodavatele v úterý v rámci mezinárodního veletrhu European Rotors v německém Kolíně nad Rýnem. Vrtulníky dodá společnost Česká letecká servisní (ČLS) z české holdingové skupiny Helicopter Alliance. Ta uspěla v tendru, rozděleném na dva projekty, na dodávky vrtulníků střední kategorie pro provoz u Letecké služby Policie České republiky.

Cena za až 6 vrtulníků nepřekročí 4,9 miliardy korun. Půjde o tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk a až tři nově vyrobené stroje Sikorsky S-70M Firehawk. Poslouží pro standardní službu u policie, pro potřeby záchranných složek a na letecké hašení. Společnost ČLS v rámci dodávek zajistí také výcvik leteckého personálu a techniků, dodá úvodní balík náhradních dílů i soupravy pozemního vybavení. Vrtulníky má vnitro získat postupně do tří let.

S-70M Firehawk je unikátní verzí vrtulníku rodiny Black Hawk pro hašení ze vzduchu.
Vrtulník UH-60L Black Hawk
Vrtulník UH-60L Black Hawk
Vrtulník UH-60A s takzvaným „bambi vakem“ pro hašení ze vzduchu
16 fotografií

Stroj S-70M Firehawk je unikátní verzí vrtulníku rodiny Black Hawk, který disponuje specializovaným vybavením pro letecké hašení, jež zahrnuje mimo jiné velkoobjemovou nádrž na hasicí látky. Jejich pořízení uhradí Evropská unie s tím, že Česká republika vrtulníky poskytne v případě potřeby partnerským státům v Evropě v rámci programu civilní ochrany „rescEU“.

„Tato verze slouží primárně pro letecké hašení. Specifické zařízení pro hašení je ale snadno demontovatelné, a tak česká policie, která bude jejím vůbec prvním evropským uživatelem, vrtulníky Firehawk využije i pro běžnou policejní práci,“ uvedla Monika Kowalczyková, generální ředitelka ČLS.

Hlavním partnerem a subdodavatelem společnosti ČLS u této rámcové smlouvy je v Polsku sídlící firma PZL Mielec, dceřiná společnost firmy Sikorsky Aircraft Corporation ze skupiny Lockheed Martin.

„Zavedení vrtulníků Firehawk do služby u Policie České republiky představuje významný posun v boji proti lesním požárům a mimořádným událostem v Česku i na evropském kontinentu,“ konstatoval Dennis Goege, viceprezident a generální ředitel společnosti Lockheed Martin pro Evropu. Spojením prověřených schopností vrtulníků Firehawk a odborných znalostí specialistů české policie a příslušníků záchranných složek tak podle něj bude možné v rámci evropského systému rescEU efektivněji a účinněji zvládat nebezpečí lesních požárů, které v řadě evropských států rok od roku roste.

Vrtulníkům nebudou chybět „bambi vlaky“

Podle druhé rámcové smlouvy pak může ministerstvo vnitra pořídit pro policii až tři modernizované vrtulníky UH-60L Black Hawk. Ty dodá společnost ČLS ve spolupráci s americkou firmou Ace Aeronautics, která se na modernizace těchto strojů specializuje a rovněž spadá do českého holdingu Helicopter Alliance.

Stroje zafinancuje ministerstvo v provedení pro standardní policejní službu, do jejich základní výbavy však budou zahrnuty například i takzvané „bambi vaky“ pro letecké hašení. Tyto vrtulníky, získané z přebytků amerických ozbrojených sil, projdou komplexní modernizací. Dostanou mimo jiné zcela nové dynamické komponenty včetně pohonných jednotek a také moderní digitální kokpit.

Na servisu a opravách českých leopardů se bude podílet státní VOP CZ

„Svým vybavením a výkony tak budou srovnatelné s vysokým standardem nově vyrobených vrtulníků Black Hawk,“ dodal Jonathan Castorena, viceprezident Helicopter Alliance pro mezinárodní obchod.

Česká letecká servisní (ČLS) sídlí na letišti Kbely v Praze, součástí Helicopter Alliance se stala na podzim roku 2023. Firma vznikla v roce 1997 a po celou dobu své existence působí jako přední poskytovatel avionických řešení a speciálního vybavení pro vojenské, bezpečnostní a civilní segmenty v Evropě. Nejen pro vrtulníky, ale i pro letouny. V Česku firma dlouhodobě spolupracuje například se státním podnikem LOM Praha a má za sebou řadu zakázek pro Armádu ČR.

Helicopter Alliance sdružuje šest firem z Česka, Slovenska a USA – Ace Aeronautics, U. S. Aviation Training Solutions, Česká letecká servisní, European Air Services, Slovak Training Academy a Heli Company. Skupina zajišťovala například modernizaci vrtulníků Black Hawk v Rakousku, na Slovensku či v Portugalsku nebo zajišťování služby leteckého hašení v České republice a dalších zemích Evropy.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s kardinálem Dominikem Dukou. Arcibiskup Jan Graubner ho v kázání ocenil jako bojovníka za svobodu a...

OBRAZEM: Prezidenti, Turek i Kalousek s Babišem. Kdo nechyběl na Dukově pohřbu

Manželé Klausovi a prezident Petr Pavel. (15. listopadu 2025)

S kardinálem Dominikem Dukou se v sobotu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě rozloučily stovky lidí. Jeho blízcí, politici, kněží i herci. Dorazil například prezident Petr Pavel, bývalí prezidenti...

OBRAZEM: Labská bouda slaví půl století, nahlédněte do kuchyně i wellness

Labská bouda v Krkonoších si připomíná padesát let od otevření. (11. listopadu...

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V...

To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog

Premium
Prezident republiky Petr Pavel dnes přijal na Hradě předsedu hnutí ANO Andreje...

Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet zájmů, chtěl by, aby mu hnutí ANO nabídlo jiného kandidáta na premiéra. „Místo aby se nyní situace mezi...

Úprk z plamenů. Ministr mířil na místo důlního neštěstí, jeho letoun havaroval

Cestující prchající z hořícího letadla, během evakuace. (17. listopadu 2025)

Na letišti v Kolwezi na jihovýchodě Demokratické republiky Kongo v pondělí havaroval letoun, který přepravoval ministra pro těžbu Louise Watuma Kabambu a dalších dvacet osob na místo důlního...

18. listopadu 2025  11:20

Vnitro pořídí vrtulníky Black Hawk pro policii, záchranáře a hašení požárů

S-70M Firehawk je unikátní verzí vrtulníku rodiny Black Hawk pro hašení ze...

Ministerstvo vnitra pořídí až šest vrtulníků Black Hawk. Tři zbrusu nové a tři modernizované stroje mají sloužit policii, záchranářům a pro hašení požárů ze vzduchu. Cena nepřekročí 4,9 miliardy...

18. listopadu 2025  11:13

Poslední uvolněný domek v Bedřišce zatím stále stojí, prioritu má úklid

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. „Pracovníci se zaměří na úklid a odvoz stavební suti po...

18. listopadu 2025  11:01

Ukrajinci říkají, že kempují ve vlastních bytech. Elektřina je nově na příděl

Premium
Ruské údery odřízly mnoho Ukrajinců od elektřiny, na řadu přichází plyn. Mnozí...

Ve většině regionů Ukrajiny zavedly v pondělí úřady cosi jako přídělový systém na elektřinu kvůli ruským masivním útokům na energetiku, které přicházejí jako příprava na zimu. Společnost Ukrenergo...

18. listopadu 2025

Je to předválečný stav, hrozila katastrofa, říkají Poláci o sabotáži na železnici

Poláci vyšetřují výbuch na železniční trati Varšava–Lublin v obci Mika, mluví o...

Protivník v Polsku vytváří prostředí pro svou možnou agresi, míní náčelník polského generálního štábu Wieslaw Kukula. Podle něj je země v předválečné situaci a musí ukázat Rusku, že útok na Polsko...

18. listopadu 2025  10:11,  aktualizováno  10:56

USA nás k útoku na Venezuelu nevyužijí, ujišťuje premiérka Trinidadu a Tobaga

Kamla Persadová-Bissessarová, předsedkyně strany United National Congress,...

Karibský stát Trinidad a Tobago, který se nachází nedaleko Venezuely, nebude sloužit k úderům na sousední zemi. Sdělila to tamější premiérka Kamla Persadová-Bissessarová. Souostroví je spojencem...

18. listopadu 2025  10:52

Mimořádnou schůzi poslanců kvůli Babišovi a střetu zájmů chce pět stran

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp (13. listopadu 2025)

Žádost o mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž by kandidát na premiéra a předseda ANO Andrej Babiš podle stran budoucí opozice měl objasnit, jak se chce při jmenování předsedou vlády vyhnout střetu...

18. listopadu 2025  10:44

Schizofrenika soudí za brutální vraždu bezdomovce, mrtvý měl rozdrcený obličej

Před olomouckým krajským soudem stanul čtyřiadvacetiletý Karel Mazáč podezřelý...

Krajský soud v Olomouci začal v úterý ráno projednávat brutální vraždu mezi bezdomovci z letošního května. Obžalovaný Karel Mazáč podle spisu napadl v neobydleném domě v olomoucké čtvrti Nové Sady...

18. listopadu 2025  10:40

Auto po nehodě skončilo v řece, zasahující hasiče potrápil terén i únik oleje

Auto po nehodě skončilo v řece. Do Chrudimky unikl olej z motoru. (17.listopadu...

Na Chrudimsku v pondělí brzy ráno skončilo po nehodě auto v řece Chrudimce. Hasiči museli povolat potápěče i těžkou techniku, práci jim komplikoval hustý porost u břehu. Z poškozené olejové vany...

18. listopadu 2025  10:38

Opilec se probudí jako pán na zámku. Divadlo na Jezerce uvede komedii Jeppe z vršku

Divadlo Na Jezerce Jana Hrušínského chystá premiéru hry Jeppe z vršku

Divadlo Na Jezerce uvede inscenaci Jeppe z vršku, jejíž kořeny sahají do první poloviny 18. století. V pražském uvedení se představí Jan Řezníček, Petr Čtvrtníček, David Suchařípa, Kristýna Hrušínská...

18. listopadu 2025  10:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Drama v plzeňské restauraci. Číšník rozbil dveře a střep se mu zabodl do hrudníku

Fakultní nemocnice v Plzni, urgentní příjem. (23. 3. 2020)

Vážným zraněním skončila předčasně směna číšníka v jedné plzeňské restauraci. Mladík narazil do prosklených dveří tak nešťastně, že rozbil sklo a větší střep mu pronikl do hrudníku. Po ošetření ho...

18. listopadu 2025  10:09

Marta Kubišová pokřtila své nové album, symbolicky v Melantrichu

Zpěvačka Marta Kubišová při příležitosti křtu vinylové desky zachycující...

V pondělí pokřtila zpěvačka Marta Kubišová v pražské budově Melantrich album se záznamem svého posledního veřejného vystoupení z letošního září v pražské Lucerně. Poslední studiové album s názvem...

18. listopadu 2025  10:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.