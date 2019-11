Staré bitevníky může dostat protiteroristická jednotka, navrhuje Babiš

„Mluvili jsme o tom, že by je mohla získat protiteroristická jednotka policie,“ řekl premiér Babiš na okraj velitelského shromáždění české armády. Ministerstvo vnitra by tak pro policii podle něj nemuselo kupovat nové stroje.

Vláda přitom už loni v prosinci schválila záměr nakoupit dva těžší transportní vrtulníky pro potřeby policie a peníze na nákup vyčlenila pro rok 2021. Mělo by jít o více jak dvě miliardy korun.

Podle dřívějšího vyjádření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) se především při protiteroristickém cvičení „Démon 2018“ v Praze jasně ukázalo, že policie takové stroje potřebuje, když přepravu zásahových týmů musela zajišťovat armáda.

„S Hamáčkem (ministrem vnitra) jsme se domluvili, že by vnitro nekupovalo eurocoptery a že by se dva předělaly pro tuto jednotku,“ řekl Babiš. Jako možnou variantu to připustil i náčelník Generálního štábu Aleš Opata.

V minulosti se ale také hovořilo o možném prodeji či darování afghánské armádě, do Afghánistánu Česko v minulosti několik nepotřebných vrtulníků vyvezlo.



Podle Opaty armáda bude 16 vrtulníků Mi-24/35 využívat zároveň s novými dvanácti americkými stroji do té doby, než vojáci dosáhnou počátečních operačních schopností s novými vrtulníky. Pak armáda dosluhující bitevníky vyřadí. „Jsme přesvědčeni, že to je velmi zajímavý artikl k prodeji,” dodal Opata.

České Vzdušné síly mají ve výzbroji zhruba padesát vrtulníků různých typů. Armáda se dlouhé roky opírala a ještě chvíli opírat bude o vrtulníky sovětské, respektive ruské výroby – dopravní Mi-8 (3 stroje), víceúčelové transportní Mi-17 (5 strojů) a modernější Mi-171Š (15 strojů, část modernizovaná) a bitevní Mi-24/35 (16 strojů). Kromě toho provozuje také pátrací a zdravotnické W-3A Sokol polské výroby.

Zatímco prakticky všechny transportní Mi-17 doslouží přibližně v období let 2024 až 2026 po více jak 35 letech provozu, u modernějších Mi-171Š se předpokládá, že mohou létat minimálně do roku 2035. Bitevníky Mi-24/35 pak mají díky probíhajícím generálním opravám odejít do „důchodu“ nejpozději v letech 2025 až 2027. Na jejich místo nastoupí osm nových víceúčelových strojů Venom a čtyři bitevní vrtulníky Viper amerického výrobce Bell.