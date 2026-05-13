Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bělorusko jako Putinova další karta. Scénáře jsou ale pro Lukašenka smrtící

Lubomír Světnička
, natoaktual.cz
  16:25
Když před pár týdny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že by se sousední Bělorusko mohlo přímo vojensky zapojit do rusko-ukrajinské války, zdálo se to být až příliš hypotetické. Možná invaze běloruské armády se stále jeví jako velmi málo pravděpodobná. Jenže poslední kroky běloruského diktátora Alexandra Lukašenka až nápadně kopírují možné scénáře, které analytici pro jistotu zpracovali.

Běloruská armáda | foto: mil.by

Přímé vojenské zapojení Běloruska do války by pro Ukrajinu představovalo závažné potíže na severní hranici. Ukrajinští zpravodajci přitom už delší dobu hlásí zvýšenou vojenskou aktivitu v Bělorusku a v jeho pohraničních oblastech, kde narychlo vznikají nové cesty a dělostřelecké pozice. Kyjev má proto oprávněné obavy, že by se Kreml mohl pokusit Bělorusko do války zatáhnout.

„Tato hrozba přichází v klíčové době pro konflikt, který probíhá stovky kilometrů daleko v Doněcké oblasti, a Ukrajina si jen stěží může dovolit odklonit vojáky a zdroje z tohoto sektoru fronty,“ konstatoval analytik Luke Coffey z amerického Hudson Institute.

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko je podle něj nepochybně pod obrovským tlakem Moskvy, aby se do ruské války více zapojil. A jeho politické přežití v konečném důsledku závisí na Kremlu a jeho vládci Vladimiru Putinovi.

Obavy o trasy NATO. Lukašenko se chystá na válku, Ukrajina hlásí přesuny u hranic

Takovým krokem by ovšem zřejmě pro sebe rozpoutal válku i na domácí frontě. Nejen ze strany svých odpůrců, ale i řady dosavadních vlivných přívrženců, kteří si nepřejí, aby běloruští vojáci na Ukrajině bojovali.

„Jakýkoli pokus o zapojení se do invaze na Ukrajinu by mohl potenciálně destabilizovat politickou situaci v Bělorusku a ohrozit přežití Lukašenkova režimu. To si dobře uvědomují jak v Moskvě, tak v Minsku,“ podotýká běloruská analytička a novinářka Hanna Liubakova pro prestižní Atlantic Council.

Tři scénáře běloruského zapojení

Podle Coffeyho existují v zásadě tři možné scénáře, podle kterých by Bělorusko mohlo do války vstoupit a Rusku pomoci.

Tím prvním je mobilizace. Lukašenkovo úterní prohlášení o „zahájení přípravy na možné bojové operace“ s tím přímo koresponduje. V tomto scénáři by totiž Bělorusko buď mobilizovalo a připravilo se na konflikt s Ukrajinou, nebo by vydalo veřejné prohlášení, které by naznačovala, že tak činí. Obojí by mohlo vést k přesunu velkého množství jeho sil k hranici, aniž by ji běloruské jednotky skutečně překročily. I když takový krok nemusí předcházet invazi, Kyjev by ho musel brát velmi vážně.

Druhým scénářem by mohl být reálný útok na Kyjev. Bělorusko by jen s obtížemi dokázalo to, co se ruským invazním vojskům nepodařilo v roce 2022. „Přímý a odvážný úder na hlavní město by však mohl otřást ukrajinskou morálkou, když se již projevuje únava z války,“ konstatoval Coffey.

Připomněl, že ukrajinští obránci se na takovou možnost připravují několik let a na severních předměstích Kyjeva jsou nově vybudovaná opevnění.

„Vznik nové vojenské infrastruktury, včetně cvičišť a logistických tras poblíž ukrajinských hranic, má za cíl vytvořit podmínky pro potenciální budoucí útočné operace. Bělorusko nabízí nejkratší invazní cestu do Kyjeva, což je skutečnost, která formovala počáteční fázi ruské invaze v roce 2022,“ upozornila Liubakova.

Rusko úspěšně otestovalo novou strategickou raketu Sarmat

Reálná invaze by ovšem byla pro běloruské síly pravděpodobně naprosto smrtící. Vojska nemají žádné reálné bojové zkušenosti a protože Rusko už zabavilo značnou část jejich vybavení, jsou pravděpodobně špatně vyzbrojená a v nízké úrovni pohotovosti.

Třetí scénář počítá s tím, že by Bělorusko mohlo zcela ignorovat oblast Kyjeva a místo toho provádět nálety hluboko nad západní Ukrajinou a zaměřit se na klíčové dopravní a logistické uzly jako Luck, Rivne nebo Lvov. Tím by mohly být narušeny dodávky západní vojenské pomoci.

V tomto scénáři by Bělorusko nemuselo okupovat ani centimetr ukrajinského území a místo toho přetrhávat pro Ukrajinu životně důležité dálniční a železniční trasy nebo se zaměřit na klíčové tranzitní uzly a mosty. „Pouhé dlouhodobé udržování západní Ukrajiny pod neustálou hrozbou a tlakem by mohlo narušit tok západní pomoci,“ uvedl Coffey.

Upozornil, že ve všech třech těchto hypotetických scénářích by Kyjev musel odklonit tolik potřebné zdroje od východní frontové linie.

Zesílit tlak na Minsk

Západní společenství může podle Coffeyho Ukrajině i přes omezené možnosti pomoci. Předně jde o zvýšení úrovně sdílení zpravodajských informací s Ukrajinou. Další možností je bleskové a rozsáhlé cvičení NATO například v Pobaltí podél hranic s Běloruskem, které by odvedlo pozornost Minsku. Možností je také rychlá tichá dohoda s novou maďarskou vládou o možnosti rozšíření logistických tras s vojenským vybavením na Ukrajinu. To za Viktora Orbána nešlo.

USA se s Ruskem neshodují v otázce anexe Donbasu, prohlásil Trump

A v neposlední řadě je ve hře také intenzivní plánování s Rumunskem o dalších zásobovacích trasách na Ukrajinu, pokud by ty stávající přes Polsko byly ohroženy.

„V krajním případě by západní představitelé měli Minsku sdělit, že jakýkoli běloruský voják, který vstoupí do války, by se mohl stát legitimním cílem západních sil,“ doporučil Coffey. Nový válčící subjekt, který se přímo zapojí do konfliktu, by měl být pro Evropu červenou linií a její překročení by mělo vyvolat vojenskou reakci bez rizika ruské odvety.

Nedávný precedent ukazuje, že země, která není součástí Organizace kolektivní bezpečnosti (neboli CSTO, bezpečnostní aliance podporované Ruskem), může zaútočit na vojska člena CSTO za hranicemi tohoto člena, aniž by Rusko reagovalo silou . Během takzvané druhé karabašské války v roce 2020 Ázerbájdžán (není členem CSTO) zaútočil na arménské (členské CSTO) síly. Rusko však svému spojenci nepomohlo, protože k těmto útokům došlo mimo samotnou Arménii, a tedy mimo rámec bezpečnostních záruk CSTO.

„Neexistoval by rychlejší způsob, jak ukončit jakékoli běloruské vojenské dobrodružství, než přímé zapojení NATO proti jeho jednotkám na Ukrajině,“ dodal Coffey.

Vstoupit do diskuse (27 příspěvků)

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Nejmasivnější ruský útok na Zakarpatskou oblast. Slovensko uzavřelo hranice

Pohřeb ukrajinského vojáka v Užhorodu (15. června 2022)

Ruská armáda při dronových útocích zasáhla západoukrajinské město Užhorod. Podle ukrajinských úřadů jde o nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast od začátku války. Média hlásí výbuchy i dalších...

13. května 2026  16:54,  aktualizováno  17:26

Česká policie vyšetřuje Nestlé a Danone kvůli závadnému kojeneckému mléku

Kojenecké mléko Nutrilon Advanced Good Night od výrobce Danone obsahovalo...

Policie začala vyšetřovat, zda se výrobci kojeneckého mléka Nestlé a Danone nemohli v souvislosti s kauzou závadného kojeneckého mléka dopustit trestného činu ohrožení zdraví závadnými potravinami....

13. května 2026  11:04,  aktualizováno  17:21

Hlavní tah na Benešovsku zastavil střet dodávky s auty, zraněných je více

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na...

Střet dodávky se dvěma osobními auty zastavil ve středu odpoledne provoz na silnici I/3 u obce Nespeky na Benešovsku. Složky IZS na místě provádějí záchranné a vyprošťovací práce. Čtyři zranění byli...

13. května 2026  15:53,  aktualizováno  17:21

U Francie kvůli nákaze norovirem izolovali loď se 1700 lidmi, jeden muž zemřel

Cestující a členové posádky výletní lodi Ambition registrované na Bahamách jsou...

Místní úřady zakázaly v Bordeaux na jihozápadě Francie více než 1700 lidem opustit výletní loď poté, co se u některých z nich projevila střevní chřipka. Na palubě lodi zemřel jeden senior. Zákaz je...

13. května 2026  16:59

Dáváte góly z ofsajdu, kritizuje Rakušan rozpočtovou novelu. Schillerová ji hájí

Přímý přenos
Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....

Ve středu po týdnu pokračuje mimořádná schůze Poslanecké sněmovny. Probíraly se hlavně změny v rozpočtových pravidlech, což dlouhodobě kritizuje opozice v čele s předsedou ODS Martinem Kupkou. Ten...

13. května 2026,  aktualizováno  16:45

Šéf národního parku pytlákem. Chorvati vyšetřují lov na proslulých ostrovech

Chorvatský národní park Brijuni (21. března 2026)

Bývalý dlouholetý ředitel chorvatského národního parku Brijuni byl ve středu obviněn z pytláctví. Je podezřelý, že se účastnil loveckých výprav v jedné z nejlépe chráněných rezervací v zemi. Podle...

13. května 2026  16:43

Moravec svůj nový projekt představí příští týden. Bývalý moderátor ČT už natáčí

Moderátor Václav Moravec hovoří při oslavě svátku 17. listopadu na tradičním...

Nový internetový projekt bývalého moderátora České televize Václava Moravce bude podle serveru Mediář oficiálně spuštěn příští čtvrtek na pražském Výstavišti. První pořad nové platformy nese název...

13. května 2026  16:40

Budeme dál vyvíjet zbraně, jež překonají všechnu protiraketovou obranu, řekl Putin

Vladimir Putin navštívil Moskevský institut tepelných technologií. (13. května...

Rusko bude pokračovat v modernizaci svých strategických jaderných sil a ve vývoji zbraní schopných překonat všechny současné i budoucí systémy protiraketové obrany, prohlásil prezident Vladimir Putin.

13. května 2026  16:30

Bělorusko jako Putinova další karta. Scénáře jsou ale pro Lukašenka smrtící

Běloruská armáda

Když před pár týdny ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že by se sousední Bělorusko mohlo přímo vojensky zapojit do rusko-ukrajinské války, zdálo se to být až příliš hypotetické. Možná...

13. května 2026  16:25

Odchod experta na NATO. Šedivý končí po vzájemné dohodě, tvrdí Zůna

Ministr obrany Jaromír Zůna na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny, kterou...

Dosavadní vrchní ředitel sekce obranné politiky a strategie na ministerstvu obrany Jiří Šedivý ke konci května odchází po vzájemné dohodě, sdělil ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Bližší důvody...

13. května 2026  16:18

Železo a Kopí. Policie v Berlíně podnikla masivní razii kvůli přestřelkám na ulicích

Německá policie podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli rostoucím případům...

Německá policie ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli rostoucím případům střelby. Úřady do akce nasadily okolo 500 policistů včetně speciálních jednotek. Policie prohledala zhruba dvacet bytů...

13. května 2026  9:29,  aktualizováno  16:02

Výstavba bytů se má zjednodušit. Jaké změny přináší novela stavebního zákona

Premium
Nová úprava stavebního zákona měla zrychlit výstavbu domů i průmyslových...

Už o prázdninách chce mít ministerstvo pro místní rozvoj hotovou a schválenou novelu stavebního zákona. Plný přechod na nový systém se očekává od 1. ledna 2028, aby se na změny stihli všichni...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.