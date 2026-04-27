Švédsko spouští cvičení Aurora kvůli hrozbě z východu. Zapojí se ukrajinské drony

Švédské velení potvrdilo, že scénář cvičení počítá s hrozbou z východu. „V našem bezprostředním okolí představuje určující hrozbu Rusko. Ruská válka proti Ukrajině nás dostala do nejhorší bezpečnostní situace od druhé světové války a právě tato hrozba nás nutí posílit obranné schopnosti,“ uvedl kontradmirál Jonas Wikström, který cvičení velí.
Do misí se podle něj zapojí také jednotky ukrajinských operátorů dronů. Jejich úkolem bude cvičit švédské ozbrojené síly, ale sehrají i roli protivníků. „Je skvělé je tu mít. Některé jednotky mohou přijít přímo z fronty a především mají bojové zkušenosti. Můžeme z nich těžit při vývoji vlastní taktiky,“ řekl Wikström.
Cvičení odstartovalo v pondělí a na velké části švédského území potrvá do 13. května. Zapojí se většina švédských pozemních sil, námořnictva, letectva i domobrany. Švédsko tak poprvé v tomto rozsahu testuje své nové obranné plány jako člen NATO.
Cvičné operace se proto liší od předchozích ročníků, kdy se procvičovala především obrana země v rámci konceptu tzv. totální obrany. Nyní jde o komplexní test operačních plánů v takzvaném předválečném scénáři – tedy schopnosti reagovat na rychle se vyvíjející vážné hrozby a rychle posílit strategické oblasti.
„Velká část se bude týkat podpory hostitelské země. Dříve jsme cvičili obranu Švédska proti invazi, nyní procvičujeme obranu celé aliance,“ doplnil Wikström.
Od vstupu Švédska do NATO v roce 2024 se podle něj úkoly armády změnily. Důraz se už neklade jen na obranu vlastního území, ale i na přispění ke kolektivní obraně Aliance.
Klíčovou součástí cvičení budou přesuny vojenských sil a techniky do Švédska i ze Švédska. Například americká námořní pěchota přicestovala letecky do Norska a nyní se přesouvá v konvojích ke švédským hranicím. Velení chce prověřit rychlost překročení hranice včetně administrativy, koordinace s policií a celníky.
Důležitou roli sehrají také společné operace zaměřené na protivzdušnou obranu a ochranu dopravních tras na souši i na moři.
Cvičení vyvrcholí od 11. května na strategickém ostrově Gotland, který je klíčový pro kontrolu Baltského moře.
Švédští stratégové upozorňují, že kdo ovládá Gotland, má pod kontrolou prakticky celé Baltské moře. Po ruské anexi Krymu a invazi na Ukrajinu se proto na ostrov vrátila armáda a turistická destinace se znovu mění v pevnost.
Ze silně militarizované ruské Kaliningradské oblasti je to na Gotland asi 280 kilometrů, tedy v dosahu raket i protivzdušných systémů. Pokud by ostrov padl, bylo by podle expertů velmi obtížné bránit a zásobovat pobaltské státy i Švédsko a Finsko. Okolními vodami navíc proudí většina dodávek paliva do severního Švédska a zhruba 90 procent importu do Finska.
Na švédské cvičení naváže Finsko sérií manévrů Northern Star 26, Saber Strike 26 a Karelian Sword 26 v oblastech sousedících s Ruskem. Zapojí se do nich přibližně 15 000 vojáků.