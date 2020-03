Stovky záložáků chtějí do služby. Zůstaňte zdraví, vzkazuje velení

„Koronavirus nás nedostane. Armáda teď šlape jako hodinky. Můžeme prodat to, co každý den trénujeme. Disciplínu. Pořádek. Odhodlání. Sílu. Je nás hodně a máme kapacity pomáhat tam, kde je potřeba,“ napsal Opata na sociálních sítích.

Hlavní nápor je podle něj teď na lidech v první linii, na lékařích a zdravotnících. Uvedl, že velení armády každý den vyřizuje dotazy záložáků, příslušníků Aktivní zálohy, kteří se hlásí a chtějí pomáhat.



Opata si toho podle svých slov velmi váží a armáda se záložáky počítá. „Váš úkol je teď ale jiný. Zůstat v civilu, zůstat zdraví a udržet v chodu naši zemi, ekonomiku, obyčejný život. Až přijde pravý čas, sáhneme si pro vás,“ vzkázal.

Jak dodal, armáda funguje jako tým a „musí si chytře rozložit síly“. Příslušníci zálohy proto podle něj musí být trpěliví a rozvážní. Podle Ludvíka Cimburka, poradce Generálního štábu pro Aktivní zálohu a také záložníka, se denně hlásí do služby stovky lidí. „Je to neskutečná síla! Vážíme si toho. Zatím to není potřeba,“ konstatoval. Jak podotkl, pokud by to bylo nutné, o povolání zálohy by rozhodovala vláda.

Aktivní záloha V současnosti má Aktivní záloha 3280 členů z toho 300 žen (stav k 1. březnu 2020). Velení armády jich chce mít do roku 2025 asi 5 tisíc.

Současný systém Aktivní zálohy začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý povolal záložáky na první dobrovolná vojenská cvičení. Z účastníků dobrovolných cvičení postupně vznikala jádra útvarů Aktivní zálohy. Ty začaly být soustavně budovány až od roku 2002. V jednotlivých krajích vznikly v roce 2004 krajské pěší roty, které jsou určeny zejména k pomáhání při živelných pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích. Kromě toho jsou postupně zakládány specializované útvary aktivní zálohy jako tanková rota, ženijní rota či útvar speciálních sil. Základní informace o požadavcích, odkazy na všechny jednotky Aktivní zálohy lze najít na oficiálních stránkách. Zájemce může přijít na některé z rekrutačních středisek AČR, které je v každém krajském městě nebo vyplnit on-line žádost.

Kvůli šíření nového koronaviru armáda před časem zrušila všechny své akce na veřejnosti. Od minulého týdne byl také pozastaven výcvik a kurzy Aktivní zálohy.

Ředitelé Krajských vojenských velitelství ale dostali za úkol prověřit, kteří příslušníci Aktivní zálohy by mohli být v případě potřeby povoláni do operačního nasazení. Od záložáků zjišťují informace, zda by jejich nasazení neohrozilo jejich zaměstnavatele nebo zda nejsou z preventivních důvodů v karanténě.

„Momentálně zjišťujeme dostupnost našich příslušníků Aktivní zálohy, abychom v případě, že je povoláme, nezpůsobovali komplikace například u složek integrovaného záchranného systému nebo malých podniků,“ uvedl generál Jaromír Alan, ředitel sekce plánování schopností ministerstva obrany.

V souvislosti s vyhlášenou karanténou na celém území České republiky se však o operačním nasazení záložáků podle něj zatím neuvažuje. V případě další eskalace situace by záložníci plnili úkoly armády, která posiluje Policii ČR.