Armáda cvičí nováčky. V rouškách, izolaci a bez opouštění kasáren

„Pokračujeme ve výcviku, myslíme na budoucnost a nabíráme nováčky. Navíc jsme samozřejmě nepřetržitě připraveni k obraně země a sloužíme v zahraničních operacích. Armáda se nesmí zastavit!“ uvedl náčelník Generálního štábu Aleš Opata.

Na 500 nováčků nastoupilo do Vyškova k základnímu armádnímu výcviku počátkem dubna. V polovině května je vystřídají aktivní záložníci a dobrovolníci. I oni musejí počítat s mimořádným režimem, který na výcvikové základně na okraji města kvůli novému koronaviru platí.

Už před vstupem projdou kontrolou tělesné teploty a zároveň budou muset vyplnit dotazník, zda v uplynulém období nepřišli do kontaktu s nakaženou osobou či nepobývali v rizikové oblasti. Výcvik pak probíhá v takzvaném nepřetržitém režimu bez možnosti opustit kasárna.

Účastníci budou stejně jako budoucí profesionálové rozděleni do menších skupin po zhruba dvaceti osobách, aniž by se během výcviku dostali do styku s dalšími skupinami.



Na ubytovně je každý izolován ve vlastním pokoji, odděleně probíhá také stravování. Účastníci výcviku musí rovněž nosit roušky a rukavice, dodržovat minimální bezpečný odstup a zvýšenou hygienu. Navíc první dva týdny výcviku probíhá samostudium v karanténním režimu a výuka teorie v učebnách.

„To vše se nám ukázalo jako maximálně efektivní,“ konstatoval velitel vyškovské výcvikové základny Radek Hasala s tím, že mezi pěti stovkami současných nováčků nebyl zaznamenán žádný případ nákazy covid-19.

Hasala zároveň apeloval na dobrovolníky a záložníky, aby před nástupem do výcviku v civilním životě dodržovali všechna doporučení a omezili na minimum kontakt s jinými lidmi. „Nezahoďte svoji šanci stát se aktivními při obraně naší vlasti,“ uvedl.

V nepřetržitém režimu s izolací jsou se skupinami rovněž armádní instruktoři. Zdravotníci navíc pravidelně monitorují aktuální stav všech účastníků. Oba výcvikové kurzy se ve Vyškově spolu nepotkají. Mezi nástupem dalších účastníků bude z bezpečnostních důvodů týdenní rozestup.

Armáda před měsícem kvůli omezení šíření nákazy plánovaný březnový a dubnový výcvik a kurzy příslušníků Aktivní zálohy do odvolání pozastavila. Běžný výcvik a příprava profesionálních vojáků do zahraničních operací pokračuje nepřetržitě za přísných hygienických opatření. Mezinárodní cvičení a kurzy vojáci dokončili, další byly do odvolání také zrušeny.