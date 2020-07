Teréňáky pro armádu chce dodat 13 firem. Půjde o tisíc aut za 2 miliardy

Termín pro přihlášky do otevřeného výběrového řízení vypršel na sklonku minulého týdne. Podle ministerstva obrany projevilo zájem o dodávky terénních vozidel hned 13 firem. Když splní kvalifikační podmínky, ministerstvo je vyzve k podání konkrétních nabídek.

Vítěz tendru by pak měl dodat pro armádu až 1 200 nových automobilů za přibližně 2 miliardy korun. Smlouvu chce obrana uzavřít ještě do konce letošního roku. Dodávky prvních kusů by pak měly začít příští rok.

Řada současných armádních terénních vozidel UAZ 463 (600 kusů) a Land Rover Defender (700 kusů) byla totiž pořízena v devadesátých letech a mají za sebou takřka třicetiletou službu.

Ministerstvo tendr vypsalo už loni, ale koncem roku ho zase zrušilo. Zakázku s novými požadavky na vozidla znovu vypsalo v červnu. Původně armáda chtěla pouze pětidveřová terénní auta, nyní ale požaduje čtyřdvéřová terénní vozidla s pohonem 4x4 s celkovou hmotností do tři a půl tuny, tedy pro řidiče s oprávněním skupiny B, s pevným nosným rámem a možností přepravy nákladu mimo prostor pro posádku.

Má jít o třídu takzvaných velkých „pick-upů“ s nákladním prostorem a s plechovým či plastovým zakrytím nákladního prostoru spadajících do kategorie VN-1G.

Obrana už před třemi roky na výcvikovém polygonu ve Vyškově testovala asi dvacítku vozů - od Škody Kodiaq, přes Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-Wagon, Toyotu Hilux, Dacii Duster až po Volkswagen Amarok nebo čínský vůz BAIC BJ80.

Armáda už dříve avizovala, že chce víceúčelová osobní terénní vozidla pro logistické a zabezpečovací úkoly. Vozy by se tak měly pohybovat výhradně mimo případné bojiště. Sloužit mají k přepravě lidí či k zásobování.

Vozidla tak mají být dodávána prakticky ve stejné podobě, v jaké jsou vyráběny pro civilní využití. Nebudou tak muset být dále upravovány, což by zvýšilo náklady na jejich pořízení. Nebudou tak například pancéřované. Vojáci ale požadují držáky na útočné pušky nebo khaki nátěr. Dodávky nových vozů by měly skončit v roce 2024.

Podobným směrem se před časem vydalo například sousední Polsko. V příštích třech letech tam má česká firma Glomex MS dodat přes 500 upravených terénních pick-upů Nissan Navara za 600 milionů korun.