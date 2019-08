Obrana chce menší tryskáč pro VIP. Nabídka je široká i z druhé ruky

„Mělo by jít o menší stroj schopný přepravit 14 až 19 osob,“ potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek s tím, že nemusí jít striktně o zbrusu nový letoun, ale variantou je i nákup už používaného stroje.

Armáda menší dopravní stroj potřebuje pro zajištění přepravy vládních a ústavních činitelů. Prezident, premiér, ministři nebo poslanci během zahraničních pracovních cest využívají hlavně dva velké armádní dopravní stroje Airbus A-319 pro 98, respektive 42 cestujících.

Méně početné delegace dosud armáda přepravuje menším strojem CL-601 Challenger (pojme 17 pasažérů) s doletem 5 tisíc kilometrů nebo dvěma letouny Jak-40 (20 pasažérů) s doletem 1 300 kilometrů. Všechny tyto menší stroje ale už prakticky dosluhují.

Podle předběžného oznámení zveřejněného ve věstníku veřejných zakázek by ministerstvo mohlo za stroj zaplatit zhruba 578 milionů korun bez DPH. Obrana by podle zveřejněné poptávky chtěla dvoumotorový letoun z kategorie Business Jet – nový nebo používaný. „Z druhé ruky“ ale nesmí mít nalétáno více než 4 000 letových hodin a vyroben před rokem 2012.

Vybaven by měl být nejméně čtyřmi křesly u stolku a nejméně šesti místy pro spaní. Jeho maximální vzletová hmotnost by měla být do 42 tun a dolet minimálně 8 tisíc kilometrů.

Součástí zakázky, kterou plánuje obrana vypsat v září, by měl být výcvik pro dvě letové posádky a 14 členů pozemního personálu, zajištění letového instruktora a servisu po dobu dvou let.

Na trhu je v současné době celá řada nových letounů i „olétaných“ strojů, která taková kritéria splňují. Pomyslným etalonem v této kategorii jsou americké stroje Gulfstream. Ceny vhodných nových modelů ale většinou startují na úrovni jedné miliardy korun.



Výrobce ale přímo na svých stránkách zároveň nabízí takřka dvě desítky letounů „z druhé ruky“ v různých konfiguracích, stáří a cenových hladinách. Například stroj G550 z roku 2013 pro 14 pasažérů je tam k mání za 23 milionů dolarů, tedy něco přes půl miliardy korun.

Mezi úspěšné výrobce patří také francouzské stroje Dassault Falcon, kanadské Bombardier Global Express nebo americké turbovrtulové Beechcraft.

Pro zajímavost sousední Polsko pro stejné účely nedávno koupilo dva stroje Gulfstream G550, Německo využívá čtyři letouny Bombardier Global 5000, Maďarsko jeden stroj Dassault Falcon 7X a například dánské Královské letectvo provozuje čtyři stroje Bombardier Challenger 604s.

České armádní dopravní letectvo má kromě velkých airbusů ještě malé vrtulové L-410, vrtulníky Mi-8, Mi-17 a W-3A Sokol a především čtyři vrtulové letouny C-295M CASA. Každý z nich přepraví až 66 vojáků. Obrana chce flotilu těchto letounů rozšířit ještě o další dva nové modernější stroje C-295MW za zhruba 2,3 miliardy korun.