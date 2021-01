Vrácení 10 miliard armádě chce vláda řešit příště nebo přespříště

„Vláda se k tomu vrátí na nejbližším jednání. Ten závazek, jak bylo slíbeno, stále platí,“ uvedl po jednání vlády Petříček s tím, že o tématu ministři krátce hovořili.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) ministerstvo obrany nepotřebuje peníze okamžitě „zítra“, dostat je ale má v co možná nejbližším termínu v několika týdnech. „Ještě to není připraveno, bude to v příštích týdnech... Je garance toho, že se to převede,“ dodal.

Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a ministři ČSSD i premiér Andrej Babiš původně avizovali, že se vláda bude převodem zabývat hned na svém prvním lednovém jednání. Poslanci v prosinci převedli deset miliard korun z návrhu rozpočtu ministerstva obrany do rezervy. Komunisté tím totiž podmiňovali svůj souhlas s návrhem státního rozpočtu.

Premiér ale v neděli uvedl, že chce ještě počkat na aktuální čísla o hospodaření státu za loňský rok. „Jsem přesvědčen, že není potřeba tyhle prostředky držet v rezervě a že v rámci ledna to může dostat nazpátek,“ řekl Babiš v Partii televize Prima.



Lubomír Metnar @metnarl Dnešní schválení státního rozpočtu považuji za nutný kompromis. Modernizaci armády neohrozí, ta musí pokračovat podle plánu. Hned 4. ledna na první vládě příštího roku požádám o vrácení 10 mld. z rozpočtové rezervy do rozpočtu MO. oblíbit odpovědět

Konstatoval, že jednotlivá ministerstva budou mít nároky na peníze za rozpočtované věci, které nestihly loni utratit. Jak vysoké tyto nároky budou, měla vláda zjistit v pondělí. Jednotlivé resorty pak ale podle něj mají ještě měsíc na to, aby se vyjádřily, jestli tyto peníze utratí letos.

„Materiál týkající se vrácení 10 miliard do rozpočtu ministerstva obrany máme připravený. Po dohodě s premiérem ho vláda projedná na jednom z lednových zasedání,“ potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

Šéf komunistů Vojtěch Filip uvedl, že rozpočet na armádu se i tak zvýšil a že by 10 miliard převedených do rezervy nemělo být použito na nákup vojenské techniky. S navrácením peněz zpět v zásadě nemá problém, pokud budou použity v souvislosti s pomocí v boji proti pandemii covid-19.

Ministerstvo obrany loni souhlasilo kvůli koronavirové krizi s navrácením 2,9 miliard korun do státní kasy. Na letošní rok vláda navrhla obranný rozpočet s výdaji 85,4 miliardy korun, tedy o více jak 10 miliard víc než v předchozím období.

Peníze mají jít právě především na modernizaci výzbroje a techniky. Obrana chce podepsat smlouvy hned na tři strategické modernizační projekty, dohromady za 68 miliard korun.

Především jde o nákup 210 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za více jak 50 miliard, čtyř baterií protiletadlového kompletu SPYDER z Izraele a 52 děl CAESAR z Francie.