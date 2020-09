První vánek ze Západu. Bitevníky Alca slaví 20 let na českém nebi

Před dvaceti lety začala česká armáda zavádět do své výzbroje podzvukový bojový letoun L-159 Alca z dílen Aera Vodochody. Mnohými zprvu podceňovaný stroj si do dnešních dnů vydobyl pevné místo nejen na českém nebi. Pro české letce však především představuje pomyslný most mezi někdejší východní a západní technikou.