Armáda poprvé do mise vyšle záložníky. Věřím jim, říká generál Kopecký

Češi velí vznikajícímu bojovému uskupení NATO na Slovensku. Existují nějaké odhady, jak dlouho může takové nasazení k odstrašení Ruska trvat?

Počítáme, že minimálně dva roky. Ale mise zřejmě bude pokračovat i déle. V Pobaltí jsou podobné skupiny už pět let. Plánujeme dopředu a jsme připraveni na všechny možné varianty.

Počítá se tedy i se střídáním českého kontingentu? To vyslání jednotky bylo velmi rychlé, byli jste už předem na takovou možnost připravení?

Dá se říci, že už někdy na podzim se začalo diskutovat o tom, že se budou rozšiřovat a posilovat bojové skupiny posílené vojenské přítomnosti NATO (enhanced Forward Presence - eFP). V tu dobu se začalo mluvit také o Slovensku a rýsovaly se tam tři nebo čtyři národy.

Rozhodnutí padlo začátkem dubna s tím, že Česko bude vedoucím státem pro slovenskou bojovou skupinu, do které se zapojí také Německo, Slovinsko a USA. Souběžně s tím, jsme už začali plánovat. A měli jsme nějakých pět nebo šest týdnů na to, abychom vyjeli a dosáhli počátečních operačních schopností. To znamená, že jsme už na místě, máme uzavřené dohody s hostitelským státem, připravené postupy a jsme schopni velet.

Nyní jsou tam výsadkáři z Chrudimi. Kdo bude další?

Půjde postupně o jednotky 4. brigády rychlého nasazení, konkrétně 41. mechanizovaný prapor ze Žatce a také vojáky aktivní zálohy.

Záložníky?

Ano. Proč ne. Proč je nenasadit, zastávají stejné funkce jako profesionálové. Řidiči, střelci a různí operátoři. Jejich výcvik, který průběžně absolvují během let, na to plně stačí. Smyslem této mise je kromě jasného vzkazu, že jsou spojenci připraveni se navzájem bránit, především jejich aktivní fyzický výcvik v prostoru nasazení. Je to pro ně ideální příležitost dělat to samé, co profesionálové. Budou denně spolu cvičit.

„Chtějí to dělat, mají motivaci, a tak je prostě budeme nasazovat. Neobjevujeme Ameriku, jiné státy záloh využívají zcela běžně.“

Armáda dosud vysílala do zahraničních misí záložníky jen tu a tam, jednoho či dva. Početnější nasazení si vyzkoušeli zatím jen doma během pandemie covid-19 v národním očkovacím centru.

Jestli chceme brát aktivní zálohu jako společnost vážně, musíme ji nasazovat. Včetně zahraničních operací. Chtějí to dělat, mají motivaci, a tak je prostě budeme nasazovat. Neobjevujeme Ameriku, jiné státy záloh využívají zcela běžně.

Josef Kopecký Generálporučík. Od ledna 2020 velitelem nového Velitelství pro operace. Začínal u tankového vojska. V letech 2011-2015 velitelem 7. mechanizované brigády. Působil jako velitel Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově a poté velitel Pozemních sil AČR. Byl náčelníkem štábu praporu SFOR v Bosně, dvakrát velel čs. praporu KFOR v Kosovu a v roce 2012 provinčnímu rekonstrukčnímu týmu v Afghánistánu. V letech 2004-2007 působil na štábu spojeneckých sil rychlé reakce (ARRC) v německém Rheindahlenu a stejnou funkci pak vykonával také na velitelství mise ISAF v Afghánistánu.

Pokud je chceme brát na stejné úrovni jako profesionály, a my chceme, je to další logický krok. Dlouhodobým cílem je, aby česká armáda měla 10 tisíc vojáků Aktivní zálohy. Momentálně máme přes 3 700 záložníků. U krajských vojenských velitelství primárně pro teritoriální obranu a jednotky záložníků u profesionálních útvarů.

Ty se postupně naplňují a mají doplňovat v případě potřeby danou profesionální jednotku. Dělají prakticky to samé, co profesionálové. Samozřejmě čelí určitým překážkám v podobě složitosti výcviku vzhledem k jejich civilnímu povolání nebo výbavě, výstroji a výzbroji. Ale to se postupně daří překonávat a zlepšovat.

O kolik vojáků aktivní zálohy by se mělo jednat a kdy do mise půjdou?

Řada administrativních úkonů nasazení trochu zbrzdila, ale v první rotaci od poloviny června už první záložníci budou. Na tom pracujeme. Oslovili jsme je a celá řada se sama přihlásila. Nyní řešíme zdravotní prohlídky a uvolnění od zaměstnavatelů. Nevím přesně kolik jich bude, vyčlenili jsme až 45 pozic a také se jich 45 přihlásilo.

V první rotaci jich asi bude méně, ale to je dané tím krátkým časem. Uvidíme, jak to bude se zaměstnavateli a zdravotními prohlídkami. Já ale doufám, že jich tam 15-20 bude. Ve druhé rotaci na podzim, někdy na přelomu listopadu a prosince, tam je možnost nasadit už rovnou 45 lidí. Chceme jich nasadit maximum. Nyní konkrétně z jednotek 4. brigády.

„Rozhodl jsem se, nevidím jedinou překážku, proč je tam neposlat. Při civilním zaměstnání se připravují na obranu země, na boj, na válku. Je to přesně to, s čím do Aktivní zálohy šli.“

Půjde tedy o historicky první masivnější nasazení zálohy v zahraniční operaci.

Z pohledu Aktivní zálohy ano. Možná jsme to mohli vyzkoušet už dříve, ale vzhledem k odbornosti jednotek, které působily v těch bojových skupinách v Pobaltí, to nebylo zase až tak jednoduché. Na Slovensku je teď pro to naopak ideální příležitost, protože se bavíme o mechanizované pěchotě, bojovnících.

Aktivní záloha Má v současnosti přes 3 700 mužů a žen u 60 vojenských útvarů a zařízení. Jednotky zálohy jsou jak při krajských vojenských velitelství, tak u útvarů pozemních, vzdušných, speciálních i kybernetických sil. Zájemce o službu musí absolvovat kurz základní přípravy v délce čtyř týdnů. Vedle civilního povolání vojáci aktivní zálohy pak absolvují každoročně cvičení.

Jaké budou jejich úkoly? Prošli nějakou zvláštní přípravou?

Úkoly budou úplně stejné jako pro profesionální vojáky. Budou řádnou součástí jednotky. Už zahájili přípravu s profesionálními jednotkami. Jakmile nastoupí na povolávací rozkaz, připravují se jako všichni ostatní – střelby, taktika, házení granátů, ovládání zbraní atd. Pro ně to ale není španělská vesnice, výcvik mají.

V misi si přičichnou i k výcviku v rámci multinárodní jednotky. Budou kooperovat s Američany, Němci, Slovinci.

Jakým způsobem záložníky armáda oslovila, nebo se hlásili sami?

Věřím jim. Mám je rád kvůli jejich zapálení. Rozhodl jsem se, nevidím jedinou překážku, proč je tam neposlat. Při civilním zaměstnání se připravují na obranu země, na boj, na válku. Je to přesně to, s čím do aktivní zálohy šli. U jednotek se hlásili sami.

Při operačním nasazení na území Česka můžeme záložníky povolat, do zahraničí je ale můžeme vyslat jen s jejich souhlasem. Není to jen taková nějaká operace. Budou skutečně vyčleněni do sestavy jednotky, která se v případě ohrožení může zapojit do boje.

A v první linii.

Ano. Tady neexistuje rozdíl mezi profesionálem a záložníkem. Pro záložníky to možná je trochu dobrodružství. Budou v operačním nasazení, v misi, v jiné zemi, budou cvičit s Američany nebo Němci. Je u nich vidět nadšení a odhodlání. Je to vlastně naplnění smyslu jejich služby. Zkušenosti pak budou předávat dál. Ty dobré i ty špatné.

„Konflikt na východě trochu změnil pohled veřejnosti včetně zaměstnavatelů. Tihle chlapi budou přispívat k obraně nás všech.“

Nemají třeba obavy z toho, do čeho jdou?

Jsou to gramotní, inteligentní lidé. Přihlásili se a vidí, co se děje. Nemusíme jim dělat nějaké školení. Vědí moc dobře, proč se hlásí do aktivní zálohy, chtějí se aktivně podílet v případě potřeby na obraně státu.

Předpokládám, že na Slovensku budou působit ve vojenském prostoru Lešť u Zvolena jako další jednotky bojového uskupení?

Ano budou tam. Stany, kontejnery, staré budovy. Ale jsou to vojáci.

Musíte řešit nějaké „přemlouvání” u zaměstnavatelů, aby je do mise pustili? A na druhé straně, sami záložníci a jejich rodiny také musí z něčeho žít.

Záložník v misi dostává plat jako profesionální voják podle hodnosti. Ke kompenzacím pro zaměstnavatele se stát postavil zodpovědně. Zaměstnavatelé už nezůstávají v pozici, že jim pracovník odejde a najednou nemají nic. Výše kompenzací může být 60-100 procent.

Až si to vyzkoušejí, přijdou na to, že to není špatně udělané. Nikdo dnes nechce ztratit kvalitního zaměstnavatele a naopak kvalitního zaměstnance. Navíc konflikt na východě trochu změnil pohled veřejnosti včetně zaměstnavatelů. Tihle chlapi budou přispívat k obraně nás všech.