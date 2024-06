Třicet tisíc za výcvik. Armáda láká středoškoláky na dobrovolná cvičení

„Naučíš se nové věci, získáš spoustu zážitků. Vyzkoušíš si práci v týmu. Zjistíš, co dokážeš, a navíc dostaneš zaplaceno. Lepší než letní brigáda,“ láká armáda v pilotním projektu dobrovolných cvičení pro středoškoláky.

Ten má oslovit mladou generaci netradičním způsobem a zaměřuje se na studenty posledních ročníků středních škol. Cílem je představit čerstvě plnoletým armádu, její fungování a principy, na kterých je postavena. První dvě dobrovolná cvičení se uskuteční od 22. července do 14. srpna u 4. brigády rychlého nasazení ze Žatce a u 7. mechanizované brigády z Hranic na Moravě.

Za čtyřtýdenní cvičení středoškolákům nabízí odměnu zhruba 30 tisíc korun čistého. S nabídkou už dříve oslovila vybrané školy, s nimiž dlouhodobě spolupracuje například v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu. A zájem je velký.

Žatecká brigáda eviduje 90 zájemců (15 procent dívek) a hranická brigáda 39 středoškoláků (z toho 30 procent dívek). Podle armády je to dostatečný počet pro spuštění takzvaného nultého ročníku. Zájemci jsou už také registrováni ve virtuálním náborovém středisku a pokračuje další proces k jejich povolání na dobrovolné cvičení.

Chci to vyzkoušet

Jedním z nich je osmnáctiletý student obchodní akademie v Žatci Lukáš Umlauf. Cvičení podle svých slov považuje za příležitost, jak získat nové zkušenosti. „Neuvažuji zatím o tom, že bych byl profesionální voják, ale chtěl bych si to naživo vyzkoušet. Neznám ve svém okolí nikoho, kdo by byl u armády,“ uvedl. Obavy z výcviku nemá. „Uvidíme, jaké to bude,“ dodal.

Podle ředitele žatecké Obchodní akademie Jiřího Karase se škola snaží dlouhodobě spolupracovat s významnými zaměstnavateli v regionu a Armáda ČR je jedním z nich. „Snažíme se i takto aktivně pomáhat s uplatněním našich absolventů, aby i zůstávali v regionu,“ konstatoval.

Dobrovolná vojenská cvičení pro středoškoláky budou probíhat v případě žatecké brigády ve výcvikovém prostoru Hradiště a v případě hranické brigády pak na Libavé. Každý turnus bude mít kolem třiceti účastníků.

Výcvik povedou zkušení vybraní instruktoři. Přestože cvičení bude vzhledem k věku účastníků co do náročnosti upraveno, podle velení armády ale stále bude splňovat standardy podle vojenského předpisu pro kurz základní přípravy a jeho absolventi budou plnohodnotnými absolventy základního výcviku.

Studenti dostanou také kompletní logistické zabezpečení včetně výstroje. Zároveň obdrží každý účastník seznam věcí, které si má vzít s sebou navíc. Pro studenty bude standardně zabezpečeno ubytování, stravování, sociální zařízení, zdravotnické zabezpečení, ale také například připojení k internetu.

Kurz bude zakončen slavnostním vyřazením. Účastníci cvičení se pak vrátí zpět do civilního života a jako každý voják v záloze budou mít zákonem stanovené povinnosti, o kterých byli předem informováni.

Po úspěšném zakončení střední školy se pak absolventi dobrovolného cvičení mohou přihlásit do Aktivní zálohy nebo si vybrat armádu jako svého budoucího zaměstnavatele.