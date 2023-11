Z africké mise se rýsují miliardové kontrakty v obraně, říká Tomáš Pojar

Během jednoho měsíce máte za sebou jednání ve Washingtonu, v Pekingu a teď v subsaharské Africe. Je v tom nějaký záměr, průnik, větší obraz? Nebo co z toho vyplývá?

Ve Washingtonu jsem byl po roce na pravidelných konzultacích. Cesta do Číny měla za cíl otevřít komunikační linku s druhou nejmocnější zemí světa. A premiérova cesta do Afriky měla za primární cíl podpořit české podnikatele při pronikání na tamní trhy. Každá z těch cest měla svůj smysl.

Do Afriky jste se přesunul právě z Číny, jejíž vliv a moc na kontinentu stále roste. Pomohlo vám to nějak se zorientovat?

V Pekingu jsme ze zahraničněpolitických otázek probírali zejména Rusko a Ukrajinu. Pravdou je, že v Africe jsme na téma zadlužení vůči Číně narazili opakovaně. Hledali jsme tam však primárně prostor pro české firmy. A ten tam určitě existuje, třeba pro zbrojní průmysl. Rozhodně by bylo fatální, kdybychom tamější prostor vyklidili a nechali obsadit Ruskem nebo Čínou.