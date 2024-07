Přišlo to jako blesk. Před deseti lety ztratila armáda na misi pět vojáků

Je to na den přesně deset let od nejtragičtější události v zahraničních misích české armády. Čtyři čeští vojáci David Beneš, Ivo Klusák, Libor Ligač a Jan Šenkýř tehdy padli nedaleko základny Bagrám v Afghánistánu, když se mezi civilisty odpálil sebevražedný atentátník. Pátý český voják Jaroslav Lieskovan pak po týdnu podlehl těžkým zraněním po převozu do Česka, píše v osobní vzpomínce armádní redaktor Lubomír Světnička.