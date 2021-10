AdBlue jako bezpečnostní riziko? Armáda má zatím zásobu i pro nové hiluxy

Armáda zařadila do služby už 270 nových terénních vozidel Toyota Hilux. Stejně jako u ostatních moderních dieselových automobilů pro jejich provoz potřebuje v současnosti nedostatkovou kapalinu AdBlue. Může se roztok syntetické močoviny stát bezpečnostním rizikem až do té míry, že by armádní vozidla nemohla vyjet?