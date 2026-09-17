Třetí řada Zrádců teprve startuje, už se ale chystá velké finále. Lístky stojí až 50 tisíc

Třetí řada reality show Zrádci začala ve středu 16. září a tvůrci po odvysílání premiérového dílu prozradili, na kdy se chystá grandiózní finále. Diváci závěrečné odhalení vítěze nemusejí sledovat pouze u televizních obrazovek. Finálový večer nazvaný Zrádci: Poslední stůl se uskuteční ve středu 2. prosince 2026 od 19:30 hodin v pražské O2 areně. Brány haly se otevřou v 18 hodin.
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Předplatitelé placených tarifů prima+ získají přístup k přednostnímu prodeji 23. září od 10 hodin. Veřejný prodej začne o den později v poledne prostřednictvím sítí Ticketmaster a Ticketportal.
Ceny se podle webu O2 areny pohybují od 990 do 50 tisíc korun, přičemž nejdražší varianty zahrnují VIP program, setkání se soutěžícími, občerstvení a další výhody.
Finále nemá obdoby ani v zahraničí
Součástí večera bude společné promítání závěrečné epizody na velkoplošných obrazovkách i doprovodná živá show. Organizátoři akci označují za dosud největší živé finále reality show v Česku a tvrdí, že podobný projekt dosud nevznikl ani u žádné ze zahraničních verzí Zrádců.
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Kreativní vedení večera převzal režisér Markus Krug, o jeho vizuální podobu se postará Matyáš Vorda se svým týmem.
Projekt navazuje na vyprodanou premiéru prvního dílu třetí řady Zrádců v pražském Kongresovém centru. Po spuštění prodeje se někteří fanoušci ocitli ve virtuální frontě za více než třemi tisíci zájemci, přestože hlavní sál pojme při kulturních akcích přibližně 2 764 lidí. Pozornost vzbudily také ceny vstupenek.