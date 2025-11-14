„Finále bude jedno a to 30. listopadu jak v televizním vysílání, tak na prima+,“ potvrdil iDNES.cz Vojtěch Boháček z tiskového odboru televize Prima.
Doplnil, že pro diváky, kteří soutěž sledují s týdenním předstihem na prima+ je na 23. listopadu připravený speciální bonusový díl, který rekapituluje předcházející epizody.
Finále druhé řady reality show Zrádci mohou zájemci sledovat i v kině. Předprodej vstupenek začal 11. listopadu, ale web sítě kin CineStar neustál zájem diváků o nákup vstupenek.
|
CineStar neustál nápor o lístky na finále show Zrádci, web zkolaboval
Druhá řada detektivní reality show vycházející z nizozemského konceptu De Verraders měla premiéru na Primě 14. září. Premiérové díly vysílá televize na svém hlavním kanále každou neděli od 20 hodin. Zájemci je mohou sledovat i v kinech sítě CineStar. Už o týden dřív se k nim však dostanou uživatelé streamovací platformy prima+. Účastníky detektivní hrou opět provází Vojta Kotek v roli záludného hradního pána.
|
Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl
Mezi poslední účastníky show se probojovala například moderátorka Daniela Brzobohatá, hudebník a lékař Marcell nebo kriminalistky Mia a Kateřina (Jiřina).
|
Naučila jsem se jít přes mrtvoly, chtěla bych si to odhodlání nechat, říká Nicole
Vítězkou první řady Zrádců se stala modelka Nicole Šáchová, kterou až do konce nikdo neodhalil. O výhru se kromě ní pokusil například policista, reportér, barman nebo hráčka pokeru.