Kdo vyhraje Zrádce? Finále druhé řady bude současně na Primě, Prima+ i v kině

Jitka Venturová
Finále druhé řady populární reality show Zrádci se blíží. Diváci se dovědí, kdo z Křivoklátu odejde jako vítěz poslední listopadový den. Jestli si vítěznou sumu rozdělí věrní, nebo jako loni bude triumfovat některý ze zrádců se dovědí všichni diváci najednou. Tedy ti, kteří sledují show v týdenním předstihu na platformě Prima+ i ti, kteří se soutěžícími odhalování zrádců prožívají na hlavní stanici Prima.
Vojtěch Kotek v reality show Zrádci

Vojtěch Kotek v reality show Zrádci | foto: TV Prima

Z pořadu Zrádci
Z pořadu Zrádci
Snímek z druhé řady Zrádců
Vojtěch Kotek v pořadu Zrádci
10 fotografií

„Finále bude jedno a to 30. listopadu jak v televizním vysílání, tak na prima+,“ potvrdil iDNES.cz Vojtěch Boháček z tiskového odboru televize Prima.

Doplnil, že pro diváky, kteří soutěž sledují s týdenním předstihem na prima+ je na 23. listopadu připravený speciální bonusový díl, který rekapituluje předcházející epizody.

Finále druhé řady reality show Zrádci mohou zájemci sledovat i v kině. Předprodej vstupenek začal 11. listopadu, ale web sítě kin CineStar neustál zájem diváků o nákup vstupenek.

CineStar neustál nápor o lístky na finále show Zrádci, web zkolaboval

Druhá řada detektivní reality show vycházející z nizozemského konceptu De Verraders měla premiéru na Primě 14. září. Premiérové díly vysílá televize na svém hlavním kanále každou neděli od 20 hodin. Zájemci je mohou sledovat i v kinech sítě CineStar. Už o týden dřív se k nim však dostanou uživatelé streamovací platformy prima+. Účastníky detektivní hrou opět provází Vojta Kotek v roli záludného hradního pána.

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Mezi poslední účastníky show se probojovala například moderátorka Daniela Brzobohatá, hudebník a lékař Marcell nebo kriminalistky Mia a Kateřina (Jiřina).

Naučila jsem se jít přes mrtvoly, chtěla bych si to odhodlání nechat, říká Nicole

Vítězkou první řady Zrádců se stala modelka Nicole Šáchová, kterou až do konce nikdo neodhalil. O výhru se kromě ní pokusil například policista, reportér, barman nebo hráčka pokeru.

Vstoupit do diskuse

Kvazinávštěvy Tchaj-wanu skončí, stejně jako „havlismus“, slibuje Zahradil

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Prezident Pavel se pokouší radikálně měnit ústavní systém, říká Václav Klaus

Premium
Václav Klaus

Nový způsob politického boje? Absolutně nepřijatelný, říká k současnému dění na politické scéně exprezident Václav Klaus. Námitky má i k programovému prohlášení vznikající vlády. „Kdybych byl...

14. listopadu 2025

Kdo vyhraje Zrádce? Finále druhé řady bude současně na Primě, Prima+ i v kině

Vojtěch Kotek v reality show Zrádci

Finále druhé řady populární reality show Zrádci se blíží. Diváci se dovědí, kdo z Křivoklátu odejde jako vítěz poslední listopadový den. Jestli si vítěznou sumu rozdělí věrní, nebo jako loni bude...

14. listopadu 2025

Český vynález pomůže sklárnám, díky nanopovlaku ušetří miliony

Laboratoř na ČVUT, kde se nanopovlakují sklářské formy (listopad 2025)..Martin...

Nový český vynález má šanci ušetřit průmyslovým sklárnám přes 50 milionů korun ročně. Jde o speciální keramický nanopovlak na formy na sklo, který je nyní v pilotním provozu v kyjovské sklárně...

14. listopadu 2025

„Barbaři z kopců“ se vymkli kontrole. Útočí na Palestince, strach mají už i osadníci

Premium
ilustrační snímek

Od naší spolupracovnice v Izraeli Západní břeh se proměnil v Divoký západ. Zatímco se oči mnoha aktivistů a západních politiků upíraly na Gazu, hltaly se dojemné příběhy z ministerstva propagandy Hamásu a izraelská média nestačí...

14. listopadu 2025

RECENZE: Nejdříve Uprchlík, teď Vaculík. Noční operatér ale produkci šetří náklady

40 % Premium
Lukáš Vaculík v seriálu Noční operatér (2025)

Případ Motol a americký Uprchlík; to jsou zřejmé inspirační zdroje minisérie Noční operatér, jejíž start Prima svěřila streamovací službě prima+. Hlavní roli má Lukáš Vaculík, kterého může z vražd...

14. listopadu 2025

Nechte nám korunu. Firmy se eura bojí, víc je pálí obří papírování a drahé energie

Premium
ilustrační snímek

Od nové vlády firmy chtějí především snížit podle nich přebujelé papírování, zajistit levné a spolehlivé zdroje energie nebo zrychlit ospalou výstavbu. Naopak v otázce eura se vyjádřilo kladně jen 26...

14. listopadu 2025

Židovští osadníci zapálili mešitu, izraelská armáda zabila dva Palestince

Židovští osadníci protestují proti zrušení ilegální osady nedaleko sídliště

Židovští osadníci v noci na čtvrtek zapálili mešitu při dalším útoku na palestinské vesnice na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu. Izraelská armáda pak ve čtvrtek odpoledne oznámila zabití...

13. listopadu 2025  23:24

BBC čelí dalšímu obvinění. Omluvila se, finanční náhradu Trumpovi ale odmítá

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Britská veřejnoprávní stanice BBC oznámila, že prošetřuje nové obvinění ohledně úpravy projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v dalším ze svých pořadů. Jde o druhé podobné obvinění. BBC se...

13. listopadu 2025  22:22

Program koalice nezmění. Babiš promluví o řešení střetu zájmů před jmenováním

Předseda ANO Andrej Babiš a místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček...

Požadavky prezidenta Petra Pavla, aby do programu možné budoucí vlády ANO, SPD a Motoristů přibyl postoj k ruské válce proti Ukrajině a k navyšování obranných výdajů, špičky nové koalice odmítly....

13. listopadu 2025  11:30,  aktualizováno  22:10

Teror, co změnil vše. Francie si připomněla útoky islamistů, zavraždili 130 lidí

Paříž si připomíná 10. výročí teroristických útoků, při nichž zahynulo 132 lidí...

Francie si ve čtvrtek připomněla 130 obětí teroristických atentátů ze 13. listopadu 2015 v Paříži. Pietní den zakončila večer hlavní vzpomínková slavnost před pařížskou radnicí, kde se za zvuků...

13. listopadu 2025  10:28,  aktualizováno  21:22

Srážka tří aut v Praze: jedno shořelo. Z místa nehody utekli muž, žena a pes

Při dopravní nehodě v pražském Hloubětíně shořelo osobní vozidlo. (13....

V pražském Hloubětíně došlo k nehodě tří osobních vozidel. Jedno z vozidel po nárazu shořelo. Pravděpodobný viník nehody z místa utekl. Místo je nyní už volně průjezdné a probíhá odklízení následků...

13. listopadu 2025  20:37

Pád robota pobouřil. Kdy začne zatýkání a popravy? ptá se Putinův propagandista

Ruský televizní moderátor Vladimir Solovjov v Petrohradě (6. června 2024)

Ruský propagandista a hlásná trouba Kremlu Vladimir Solovjov obviňuje generálního ředitele společnosti Aidol Vladimira Vituchina z nekvalitního návrhu humanoidního robota, který během prezentace...

13. listopadu 2025  20:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.