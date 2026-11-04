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Pohled do zákulisí Zrádců. Kam chodí spát hráči a kdo se zúčastní další řady

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  19:46
Zrádci 2026 měli premiéru 20. září.

Zrádci 2026 měli premiéru 20. září. | foto: FTV Prima

Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026: Toto je prvních osm soutěžících.
Třetí série reality show Zrádci
Tady se rozhoduje o tom, kdo skončí.
Zrádci 3
20 fotografií
Třetí řada detektivní hry Zrádci je v plném proudu. Věrným se zatím podařilo odhalit jednoho zrádce, ale další dvě zrádkyně dál úspěšně plení jejich řady. Jak dlouho trvalo natáčení třetí řady této show? Kde hráči bydlí? Počítá Prima s pokračováním?

Současná série se natáčela zhruba 14 dnů, a to včetně příprav a dnů volna. Štáb, který pořad zrealizoval má kolem dvou stovek stálých členů. „Když započítáme všechny členy štábu včetně těch, kteří nejsou stálou součástí, je to přibližně 300 lidí,“ vypočetl Vojtěch Boháček z tiskového odboru televize Prima.

Doplnil, že hráči dostávají za účast ve hře honorář a spí v komnatách hradu. K tomu, jak tedy štáb zajistí, aby věrní v noci neodhalili zrádce mířící na konkláve se nechtěl moc vyjadřovat. „Jde o velmi důmyslný a propracovaný systém organizace. Detaily nemůžeme sdělovat,“ uvedl pouze stručně.

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Podoba reality show vychází z nizozemského originálu The Traitors, který měl premiéru v roce 2021 a stal se z něj celosvětový fenomén. Než Zrádci dorazili do Česka, vysílali se už v 21 zemích, od USA přes Izrael až po Nový Zéland. Tvůrci se řídí takzvanou biblí, která předává pravidla a zkušenosti předchozích verzí – včetně chyb, kterým je dobré se vyhnout.

Český režisér Markus Krug popisoval v rozhovorech po uvedení první série Zrádců na podzim 2024 prostor pro vlastní tvorbu jako poměrně velký. Podle mluvčího Boháčka mají volnou ruku například při vymýšlení misí. „Mise jsou součástí takzvané bible. Je možné je převzít a adaptovat. Zároveň je možné přijít s vlastními misemi a ty s licensorem konzultovat a zařadit,“ upřesnil Boháček.

Zrádci 2026 měli premiéru 20. září.
Kdo jsou účastníci reality show Zrádci 2026: Toto je prvních osm soutěžících.
Třetí série reality show Zrádci
Tady se rozhoduje o tom, kdo skončí.
20 fotografií

Zrádci budou i příští rok, tentokrát s celebritami

Castingy na Zrádce probíhají několik měsíců před natáčením. „Rok od roku se hlásí více lidí, na poslední řadu to byly tisíce přihlášek,“ připustil. Nábor nových hráčů pro čtvrtou sérii však bude specifický. „Bude jen se známými osobnostmi,“ popsal zástupce Primy.

Není to česká specialita, v zahraničí se série s celebritami už několikrát vysílaly. Letos v květnu ve francouzské verzi pořadu triumfovala slovenská topmodelka Adriana Sklenaříková. Dokázala utajit roli zrádkyně až do samotného finále a společně s komikem Issou Doumbiou zvítězila.

Před kamerami poté otevřeně přiznala, že během natáčení probděla celé noci. „Nikdy v životě jsem nezažila takový tlak. Bylo to velmi intenzivní. Spala jsem každý den jen minimum hodin. Někdy bylo opravdu těžké lhát a zradit tak ostatní, ale nakonec jsem díky Zrádcům zjistila, že jsem silný a odolný člověk,“ řekla tehdy francouzským novinářům.

Byla jako agentka KGB. Adriana Sklenaříková vyhrála ve Francii show Zrádci

Dvojice získala výhru 45 500 eur (přibližně 1,1 milionu korun), přičemž každý z nich věnuje svou polovinu výhry na charitativní účely. Adriana podpořila Červený kříž.

Finále v O2 Areně

Detektivní hru Zrádci vysílá televize Prima od roku 2024 podle nizozemském formátu De Verraders (The Traitors).

Česká verze se natáčí na hradě Křivoklát, moderátorem zatím všech řad a „hradním pánem“ je Vojtěch Kotek. Režisérem pak Markus Krug. První dvě řady vyhrály zrádkyně, které měly tuto roli už od začátku. V první řadě odcházela z Křivoklátu jako vítězka modelka a streamerka Nicole Šáchová a ve druhé Mia, ve skutečnosti policejní vyšetřovatelka Věra Kirchnerová, která během hry vystupovala jako instruktorka jógy.

Současná třetí řada měla premiéru na streamovací platformě prima+ ve středu 16. září a zároveň mohli diváci sledovat premiéru v pražském Kongresovém centru.

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O vstupenky byl obrovský zájem, i přes jejich cenu. Diváci TV Prima mohli první díl sledovat v neděli 20. září. Oproti předchozí sérii se změnily dny, kdy jsou jednotlivé části k vidění na placené platformě prima+ a v televizi, a zároveň se zkrátila doba mezi nimi. V předpremiéře lze díly sledovat ve středu na prima+ a v kinech CineStar po celé České republice. TV Prima Zrádce uvádí následující neděli večer.

Finále reality show mohou zájemci vidět ve středu 2. prosince živě v pražské O2 areně nebo a prima+. Na stanici TV Prima bude finálový díl odvysílán v neděli 6. prosince.

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