Zrádci 3 se zřejmě začnou točit už tento měsíc. Křivoklát prozradil, kdy má zavřeno

Tereza Hrabinová
  15:25
Zrádci se letos vrátí na televizní obrazovky. Po dvou úspěšných sériích připravuje TV Prima třetí řadu detektivní reality show Zrádci, která opět nabídne kombinaci intrik, psychologických her a napětí. Režie se znovu ujme Markus Krug. A pokud se bude natáčet na Křivoklátě, začne se už tento měsíc.
Třetí řada Zrádců potvrzena, hledají se účastníci

Třetí řada Zrádců potvrzena, hledají se účastníci | foto: Prima TV

Na stopě Zrádcům
Vítězka první řady reality show Zrádci a playmate Nicol Šáchová se na jeden den...
Zrádci se natáčeli i v okolí hradu Křivoklát. Třeba v kostele zasvěceném...
Zrádci se nenatáčeli jen na Křivoklátě, ale i u řeky Berounky.
14 fotografií

Oficiální informace ještě zveřejněny nebyly, ale hrad Křivoklát oznámil měsíční uzavření.

Co víme o Zrádcích 3
Kdy se začne natáčet?
Kde se bude natáčet?
Kdy se bude vysílat?
Kdo bude moderátorem?
Co se ví o účastnících?

Kdy se začne natáčet?

Termín natáčení třetí řady Zrádců ještě oznámen nebyl. Ale druhá řada se natáčela od poloviny března skoro měsíc, hrad byl kvůli tomu veřejnosti nepřístupný do 12. dubna. Aktuálně je na stránkách hradu Křivoklát ohlášeno filmové natáčení na celý březen, od soboty 28. února do úterý 31. března 2026. To by mohlo odpovídat délce filmování Zrádců. „Je to kvůli filmovému natáčení, víc zatím nemohu říct,“ řekl iDNES.cz Stanislav Stejskal z Křivoklátu.

Kde se budou Zrádci 2026 natáčet?

Předpokládá se návrat na stejné místo: „Křivoklát se velmi osvědčil a národní park se z toho ještě nestal. Takže je velká šance, že se vrátíme,“ uvedl režisér. Televize Prima zatím místo natáčení oficiálně nepotvrdila.

Kdy poběží třetí řada show Zrádci?

Třetí řada se bude pravděpodobně vysílat na podzim 2026. Druhá řada Zrádců měla premiéru na TV Prima 14. září 2025 a o týden dříve na Prima+. Finále bylo odvysíláno 30. listopadu 2025.

Pravidla show Zrádci

  • Formát českých Zrádců je adaptací mezinárodního fenoménu The Traitors, sociální hry plné lží, dedukcí a skrytých rolí.
  • Spojuje strategii s psychologií a často nevyzpytatelné chování účastníků vytváří výrazné dramatické momenty.
  • Hra obvykle začíná s 24 soutěžícími, z nichž jsou tajně vybráni zrádci. Jejich úkolem je v noci eliminovat ostatní hráče, zatímco „věrní“ se snaží zrádce odhalit a vyřadit při večerním hlasování.
  • Hraje se o milion korun.

Kdo bude moderátorem 3. řady?

Dramatický děj na kamenném hradě umocňuje herec Vojtěch Kotek, který se ve Zrádcích objevil jako charismatický moderátor a hradní pán celé hry. Svou rolí se stal pro diváky jedním z nejzajímavějších prvků show, stejné úlohy se zhostil už v prvních dvou sériích.

Účastníci 3. řady Zrádců 2026

Na konci října televize otevřela casting, do něhož se mohli zájemci hlásit.

Podle jednoho z účastníků, Petra, byl konkurz do Zrádců velmi detailní a osobní. Ve druhém kole ho zkoušeli a ptali se, zda si pamatuje, co říkal v kole prvním. Následovaly otázky na osobní témata, například proč nemá děti, jaké má plány ve svých padesáti letech a co bude dělat dál.

Tento přístup ukazuje, že show nezkoumá jen strategické myšlení a schopnost skrývat informace, ale také psychologickou odolnost účastníků.

Režisér Markus Krug fanouškům přislíbil návrat stejného štábu i konceptu, který se osvědčil v předchozích sériích. „Třetí pokračování je schválené, vracíme se ve stejném složení,“ uvedl po finále druhé řady.

Ledová komisařka, sluníčková jogínka, největší lhářka. Kdo je Mia ze Zrádců 2

Kdo vyhrál Zrádce

První řada skončila vítězstvím modelky a streamerky Nicole Šáchové, která dokázala hrát a manipulovat situacemi ve svůj prospěch.

Druhá řada nedávno vyvrcholila napínavým finále. Vítězkou se stala Mia, ve skutečnosti Věra Kirchnerová, policejní vyšetřovatelka, která během hry vystupovala jako instruktorka jógy.

