Začátek války na Ukrajině zvýšil zájem o televizní zpravodajství

Tuzemští diváci v mnohem větší míře sledovali britskou BBC nebo ukrajinský zpravodajský kanál Ukraina 24. Britská BBC World News pak u českých diváků zaznamenala meziroční nárůst 253 procent.

„Zájem diváků o televizní zpravodajství je přibližně dvojnásobný než před útokem Ruska a přetrvává i v dubnu. Překvapil nás velký zájem o bezplatně přidaný kanál Ukraina 24, který měl u našich diváků v březnu čtyřikrát větší sledovanost než BBC,“ uvedl ředitel marketingu televize Telly Jan Schöppel.

Po útoku Ruska na Ukrajinu změnila CNN Prima News vysílací schéma. Vedle řady speciálů zvýšila počet zpravodajských relací v týdnu i o víkendu. Stanice má na Ukrajině vlastní štáby.

„Celodenní share v cílové skupině 15+ dosáhl 2,41 procent, nejvyšší sledovanosti dosáhl kanál v období od 26. února do 6. března, kdy byl průměrný share 4,08 procent,“ připojil šéfredaktor zpravodajství a publicistiky CNN Prima News Pavel Štrunc.

„Jsem rád, že naše zpravodajství přitáhlo k obrazovkám i mladší generaci diváků, která obvykle hltá informace z internetu,“ doplnil.

Televizní noviny TV Nova jsou dlouhodobě nejsledovanější zpravodajskou relací v zemi, ale i ty zaznamenaly vyšší zájem diváků. „Porovnáváme-li situaci, jaká panovala před a po zahájení války na Ukrajině, pak nám z toho vychází, že jejich celkový zásah (reach) narostl ve všech cílových skupinách,“ sdělil iDNES.cz ředitel zpravodajství a publicistiky Novy Kamil Houska.

Doplnil, že v cílové skupině diváků 15 až 54 to byl nárůst téměř o pět procentních bodů, což představuje o 239 tisíc diváků více, na celkových 2 980 tisíc diváků. V kategorii 4+ byl nárůst o 4,3 procentní body, tedy o 411 tisíc diváků na celkových 6 034 tisíc diváků, a to za období od 21. února do 20. března.

„Je to pochopitelné, diváků se konflikt na Ukrajině dotýká velmi intenzivně, chtějí vědět, co se tam děje a také, jak to ovlivní jejich životy,“ dodal Houska.

Nova hned od prvního dne války rovněž navýšila čas věnovaný zpravodajství. „Týdně jsme přidali více než šest hodin zpravodajského televizního obsahu, včetně živých vstupů, až na 13 hodin 35 minut týdně. V posledních dvou týdnech jsme měli hodinovou hlavní zpravodajskou relaci. U samotných Televizních novin to byl nárůst o více než dvě hodiny na šest hodin a 45 minut týdně. Do toho samozřejmě nepočítáme prodloužené Snídaně s Novou, které se Ukrajině taktéž věnují, speciální vysílání TN Live nebo TN.cz, kde máme kromě našich vlastních zpráv i stream ukrajinské zpravodajské televize 1+1,“ vypočetl ředitel zpravodajství a publicistiky Novy.

Zvýšený zájem o zpravodajství zaznamenala i veřejnoprávní televize. Ve čtvrtek 24. února sledovalo ČT24 průměrně 16,91 % diváků starších 15 let, což je nejvyšší číslo od volební soboty v říjnu 2021, a zpravodajský program České televize oslovil bezmála tři miliony diváků starších 15 let, uvádí server Lupa.cz.

Sledovanost České televize tak byla větší než v březnu 2020 během první vlny pandemie koronaviru. Větší divácký zájem zaznamenala i hlavní zpravodajská relace ČT Události, kterou sledovalo 1,438 milionu diváků a jejíž podíl na sledovanosti dosáhl 35,43 %.

Podle dat vyplývajících z průzkumu pro Asociaci televizních organizací má televizní přijímač 95 procent českých domácností. Tři z deseti domácností mají dokonce dva a více televizorů. Češi se loni podle údajů distribuční společnosti Atmedia dívali na televizi v průměru tři hodiny a 43 minut denně. Je to o procento více než v předchozím roce a zároveň o osm procent vyšší sledovanost než v předcovidovém roce 2019.