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Otřes v CNN s příchodem nového majitele. Hvězdná reportérka po 43 letech skončí

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  20:45
Americká novinářka Christiane Amanpourová (5. července 2026)

Americká novinářka Christiane Amanpourová (5. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Christiane Amanpourová
Americká novinářka Christiane Amanpourová (13. února 2026)
Christianne Amanpourová se vítá s Muammarem Kaddáfím v Tripolisu (28. února 2011)
Slova ,Christianne Amanpour, CNN‘ jsme slýchali 27 let. Poslední dubnový pátek to ale bylo naposledy. Amanpour, synonymum válečné reportérky ve světě, odešla pracovat do konkurenční stanice ABC.
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Přední zahraniční reportérka CNN Christiane Amanpourová po 43 letech působení na této televizní stanici příští rok skončí. Osmašedesátiletá britsko-íránská novinářka, která se proslavila zejména reportážemi z válečných zón, v pondělí oznámila, že od ledna 2027 omezí svůj pořad Amanpour na CNN International na jedno vysílání týdně, v květnu ho ukončí a v červnu stanici opustí úplně.

Její pořad na veřejnoprávní televizi PBS skončí už letos v prosinci. Odchod se shoduje s nástupem nového majitele CNN, společnosti Skydance, připomněly agentury Reuters a AP.

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„Po mnoha měsících úvah a několika bezesných nocích jsem se rozhodla odloučit od CNN, svého partnera po 43 báječných let,“ uvedla Amanpourová v prohlášení. Důvod svého odchodu neuvedla, ani se výslovně nezmínila o změně vlastníka stanice. Dodala, že se těší na „zajímavé nové projekty“, že bude CNN vždy držet palce a zachovávat tradici její nezávislé žurnalistiky. „Pamatujte: vždy buďte pravdiví, nikoli neutrální,“ napsala v prohlášení. Hodlá dál vydávat podcast The Ex Files s exmanželem Jamiem Rubinem, bývalým americkým diplomatem.

Šéf CNN Mark Thompson v interním sdělení napsal, že odchodu Amanpourové lituje, ale její rozhodnutí chápe. Připomněl, že na počátku její kariéry jí jeden z nadřízených řekl, že na zahraniční zpravodajku, ani na jakoukoli roli před kamerou, nemá. „Dokázala mu, jak moc se mýlil!“ napsal Thompson.

Amanpourová nastoupila do CNN v roce 1983 jako asistentka v Atlantě, o sedm let později se stala reportérkou a zahraniční zpravodajkou. Proslavila se zpravodajstvím z první války v Perském zálivu, později informovala o válkách v Bosně, Rwandě, Afghánistánu, na Ukrajině i v Íránu. CNN International vysílá její pořad Amanpour od roku 2009. Někteří kritici jí vytýkali, že její reportáže jsou příliš emocionální a nejsou nestranné, což ona sama v případě zpravodajství z bosenského konfliktu připustila.

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„Díky svému původu - jsem napůl Íránka a napůl Britka - jsem měla tu velkou výsadu, že jsem mohla nahlížet na svět ze dvou zcela odlišných úhlů,“ uvedla Amanpourová. „Vždy jsem otevřeně říkala, že je potřeba překlenovat propasti. Vím, že můžeme žít ve světě, který není stoprocentně rozdělený na jednotlivé kmeny,“ dodala.

Americký mediální konglomerát Paramount Skydance dokončil 6. října převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč). Skupina, která nově nese název Skydance, spojila pod jednou střechou stanice CNN a CBS News. Šéf CNN Thompson i šéfredaktorka CBS News Bari Weissová ve svých funkcích zůstali. Šéf Skydance David Ellison čelí kritice amerických zákonodárců, že přizpůsobuje zpravodajství CBS News tak, aby vyhovovalo prezidentu Donaldu Trumpovi, podotkl Reuters. Letos v dubnu vedla Amanpourová rozhovor také s prezidentem Petrem Pavlem.

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