Dále si například v nejobsazovanější kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG první místo odnáší české a slovenské Tesco s projektem „Menštruačné šaty“. Česká filharmonie byla úspěšná hned ve třech hlavních kategoriích – Audio a video prezentace, Integrovaná kampaň a Struktura, obsah a storytelling, vždy s projektem „Nezapomeňte“.
Vítězství v kategorii Interní komunikace a employee engagement si zajistila Česká spořitelna ve spolupráci s agenturami JuiceUP a Webout You za „Personalizovanou video pozvánku k 200. výročí“.
V kategorii Podcast si vítězství odnesla série „Hovorme o tom“ od Henkel Slovensko a Seesame.
Porotu v kategorii Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs nejvíce oslovil projekt „Povodně 2024" ministerstva vnitra.
Zlato za Mobilní aplikaci a inovaci putuje do organizace Nepanikař za stejnojmennou aplikaci.
Výroční zprávy pak nejlépe zpracovalo Národní divadlo, zatímco v kategorii Brožura, ročenka a katalog byl oceněn „Magazín Odvaha“ od Nadace PPF.
Nejlepší agenturou je MSL Czech Republic
Součástí galavečera soutěže Zlatý středník je každý rok také předání ocenění Grand Prix těm nejlepším v oboru, a to v kategoriích Osobnost PR, Talent, Projekt roku, Nejlepší agentura, Měření efektivity a nově i Odpovědná komunikace.
„Letošní ročník Zlatého středníku znovu ukázal, jak obrovskou sílu má kvalitní komunikace. Nejde jen o to, jak pomáhá firmám a značkám uspět, ale jak dokáže otevírat důležitá témata, inspirovat a spojovat lidi,“ uvedla Jitka Němečková, členka Výkonného výboru ASCOPA, která má soutěž na starosti.
„Mám velkou radost, že Zlatý středník oceňuje nejen špičkovou práci, ale i komunikaci, která má přesah a pomáhá kultivovat celý obor,“ dodala Němečková.
Ocenění Nejlepší agentura získal tým MSL Czech Republic, který je součástí komunikační skupiny Publicis Groupe. Agentura působí na českém trhu od roku 2018, kdy vznikla spojením agentury Kindred (dříve Inspiro Solutions) a PR týmů Publicis Groupe. Agenturu vede Radek Vítek, který v loňském roce získal titul Osobnost PR.
Projektem roku se stal projekt „Svoboda nás spojuje“ iniciativy Díky, že můžem. Kampaň připomněla 35 let od sametové revoluce. Zapojila firmy, neziskové organizace, influencery i veřejnost jak online, tak v reálném prostoru.
Ocenění Grand Prix za odpovědnou komunikaci získala kampaň „Obtěžování do MHD* nepatří“, kterou vytvořil Konsent společně s Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskou integrovanou dopravou. Kampaň otevřela celospolečenskou debatu o obtěžování ve veřejné dopravě.
Grand Prix za měření efektivity si odnesla crowdfundingová kampaň „Vražedná efektivita“. Spojila svět true crime podcastu a deskové hry s autentickými reakcemi influencerů z escape roomu. Za nápadem stojí tým Vražedné psyché a agentura PS:Digital.
Cenu Grand Prix Talent převzal Daniel Drake, tiskový mluvčí ministerstva zahraničí, za profesionální přístup ke strategické komunikaci státu v citlivém mezinárodním kontextu.
Ocenění Osobnost PR získala v letošním roce Michaela Studená za mimořádný přínos v prosazování zásadních společenských témat prostřednictvím komunikace. Je spoluautorkou iniciativy a také podcastu Pod svícnem, který otevírá veřejnou debatu o domácím a sexualizovaném násilí. Aktivně se podílí na legislativních změnách v této oblasti. Díky její práci byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh na zavedení tak zvaného Dětského certifikátu. Spolu s dalšími odborníky přispěla také k prosazení novely, jež redefinuje trestný čin znásilnění.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v Empire Hall v Praze, který každoročně pořádá profesní organizace ASCOPA. Přihlášené projekty letos hodnotilo celkem 18 porot, v nichž zasedlo 141 profesionálů z oblasti public relations, marketingu a audiovize.