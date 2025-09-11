Zlatý středník vyhrál projekt Svoboda nás spojuje. Osobností PR je Michaela Studená

Autor:
  21:00
Soutěž Zlatý středník zná vítěze 23. ročníku. Projektem roku je kampaň Svoboda nás spojuje iniciativy Díky, že můžem, nově udělenou Grand Prix za Odpovědnou komunikaci získala kampaň Obtěžování do MHD* nepatří. Titul Osobnost PR patří Michaele Studené a Talentem roku se stal Daniel Drake.

Zlatý středník | foto: ASCOPA

Dále si například v nejobsazovanější kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG první místo odnáší české a slovenské Tesco s projektem „Menštruačné šaty“. Česká filharmonie byla úspěšná hned ve třech hlavních kategoriích – Audio a video prezentace, Integrovaná kampaň a Struktura, obsah a storytelling, vždy s projektem „Nezapomeňte“.

Vítězství v kategorii Interní komunikace a employee engagement si zajistila Česká spořitelna ve spolupráci s agenturami JuiceUP a Webout You za „Personalizovanou video pozvánku k 200. výročí“.

V kategorii Podcast si vítězství odnesla série „Hovorme o tom“ od Henkel Slovensko a Seesame.

Porotu v kategorii Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs nejvíce oslovil projekt „Povodně 2024" ministerstva vnitra.

Zlato za Mobilní aplikaci a inovaci putuje do organizace Nepanikař za stejnojmennou aplikaci.

Výroční zprávy pak nejlépe zpracovalo Národní divadlo, zatímco v kategorii Brožura, ročenka a katalog byl oceněn „Magazín Odvaha“ od Nadace PPF.

Nejlepší agenturou je MSL Czech Republic

Součástí galavečera soutěže Zlatý středník je každý rok také předání ocenění Grand Prix těm nejlepším v oboru, a to v kategoriích Osobnost PR, Talent, Projekt roku, Nejlepší agentura, Měření efektivity a nově i Odpovědná komunikace.

„Letošní ročník Zlatého středníku znovu ukázal, jak obrovskou sílu má kvalitní komunikace. Nejde jen o to, jak pomáhá firmám a značkám uspět, ale jak dokáže otevírat důležitá témata, inspirovat a spojovat lidi,“ uvedla Jitka Němečková, členka Výkonného výboru ASCOPA, která má soutěž na starosti.

Zlatý středník představil shortlisty. Největší šance mají Jsme fér a Plzeňský Prazdroj

„Mám velkou radost, že Zlatý středník oceňuje nejen špičkovou práci, ale i komunikaci, která má přesah a pomáhá kultivovat celý obor,“ dodala Němečková.

Ocenění Nejlepší agentura získal tým MSL Czech Republic, který je součástí komunikační skupiny Publicis Groupe. Agentura působí na českém trhu od roku 2018, kdy vznikla spojením agentury Kindred (dříve Inspiro Solutions) a PR týmů Publicis Groupe. Agenturu vede Radek Vítek, který v loňském roce získal titul Osobnost PR.

Projektem roku se stal projekt „Svoboda nás spojuje“ iniciativy Díky, že můžem. Kampaň připomněla 35 let od sametové revoluce. Zapojila firmy, neziskové organizace, influencery i veřejnost jak online, tak v reálném prostoru.

Ocenění Grand Prix za odpovědnou komunikaci získala kampaň „Obtěžování do MHD* nepatří“, kterou vytvořil Konsent společně s Magistrátem hl. m. Prahy a Pražskou integrovanou dopravou. Kampaň otevřela celospolečenskou debatu o obtěžování ve veřejné dopravě.

Grand Prix za měření efektivity si odnesla crowdfundingová kampaň „Vražedná efektivita“. Spojila svět true crime podcastu a deskové hry s autentickými reakcemi influencerů z escape roomu. Za nápadem stojí tým Vražedné psyché a agentura PS:Digital.

Cenu Grand Prix Talent převzal Daniel Drake, tiskový mluvčí ministerstva zahraničí, za profesionální přístup ke strategické komunikaci státu v citlivém mezinárodním kontextu.

Zlatý středník má ČT, agenturou roku je opět Svengali. PR Klub se přejmenoval

Ocenění Osobnost PR získala v letošním roce Michaela Studená za mimořádný přínos v prosazování zásadních společenských témat prostřednictvím komunikace. Je spoluautorkou iniciativy a také podcastu Pod svícnem, který otevírá veřejnou debatu o domácím a sexualizovaném násilí. Aktivně se podílí na legislativních změnách v této oblasti. Díky její práci byl v Poslanecké sněmovně schválen návrh na zavedení tak zvaného Dětského certifikátu. Spolu s dalšími odborníky přispěla také k prosazení novely, jež redefinuje trestný čin znásilnění.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v Empire Hall v Praze, který každoročně pořádá profesní organizace ASCOPA. Přihlášené projekty letos hodnotilo celkem 18 porot, v nichž zasedlo 141 profesionálů z oblasti public relations, marketingu a audiovize.

Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu

Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice z kartonu. Někteří uvádějí, že na místě nehody bylo ticho, které narušil až pláč dítěte. Společnost...

Už se nám škodolibě smějí i Němci, všímají si Britové úpící kvůli migraci. Brexit selhal

Jedním z hlavních důvodů, proč Velká Británie vystoupila z Evropské unie, byla migrace. Pět let po brexitu ale země zaznamenává rekordní počty nově příchozích. Ačkoliv se pozornost zaměřuje především...

11. září 2025  21:10

Lipavský předvolal ruského velvyslance kvůli dronům v Polsku, přijal ho náměstek

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu) ve čtvrtek nechal do Černínského paláce předvolat ruského velvyslance v Česku Alexandra Zmejevského kvůli středečnímu průniku ruských dronů...

11. září 2025  17:51,  aktualizováno  21:01

Zlatý středník vyhrál projekt Svoboda nás spojuje. Osobností PR je Michaela Studená

Soutěž Zlatý středník zná vítěze 23. ročníku. Projektem roku je kampaň Svoboda nás spojuje iniciativy Díky, že můžem, nově udělenou Grand Prix za Odpovědnou komunikaci získala kampaň Obtěžování do...

11. září 2025

Vyšetřovatelé mají záběry střelce na Kirka. Našli pušku a další stopy

Američtí vyšetřovatelé dál pátrají po muži, který ve středu v Utahu zastřelil aktivistu Charlieho Kirka. FBI oznámila nález pušky v lese, kde se po střelbě pachatel ukryl. The Wall Street Journal...

11. září 2025  16:08,  aktualizováno  20:25

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily vpodvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

11. září 2025

Falešné e-shopy z Číny útočí. Lákají na obří slevy a zneužívají jména známých firem

Česko v posledních týdnech zasáhla nová vlna internetových podvodů. Na Facebooku se začaly masivně objevovat reklamy lákající na obří slevy známých značek. Vedou na stránky, jež na první pohled...

11. září 2025

ANALÝZA: Putinovi se náramně hodí hrát si na šílence. Západ se musí pochlapit

Premium

Všichni už to dávno pochopili, jenom ten nejdůležitější, Donald Trump, pořád věří svým chimérám. Vladimir Putin válku nezastaví, dokud nebude po jeho. Přes všechny „taktické“ sliby a lísání se k...

11. září 2025

Žádný palestinský stát nebude, řekl Netanjahu a podepsal rozšíření osad

Palestinský stát nebude, prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Stalo se tak při čtvrteční ceremonii k rozšíření židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu nedaleko Jeruzaléma....

11. září 2025  19:35

Rekonstrukce přehrady Harcov finišuje. Před povodněmi ochrání, slibuje Výborný

Rekonstrukce liberecké přehrady Harcov se blíží do finále. Stavbaři by ji měli dokončit ještě letos. „Počítáme s tím, že na jaře s větším přísunem vody, kdy bude tát sníh, by se započalo s...

11. září 2025  18:53

Premiér Fiala dohnal Klause, bude vůbec nejdéle sloužícím předsedou ODS

Premiér Petr Fiala se může, bez ohledu na to, jak pro něj a jeho koalici SPOLU dopadnou na začátku října volby do Poslanecké sněmovny, už nyní radovat z jedné věci. Jednašedesátiletý brněnský rodák,...

11. září 2025  17:43,  aktualizováno  18:45

Česko podepsalo nákup 44 tanků Leopard. Napravujeme vlastní dluh, řekla Černochová

Ministryně obrany Jana Černochová z ODS ve čtvrtek na tiskové konferenci zhodnotila své čtyřleté působení v čele resortu. Zástupci resortu obrany podepsali smlouvu na pořízení 44 tanků Leopard 2A8 za...

11. září 2025  10:24,  aktualizováno  18:14

Přecházeli tam a zpět. Lidé na Kroměřížsku opět blokovali silnici kvůli nedokončené D49

Lidé v Martinicích na Kroměřížsku ve čtvrtek odpoledne opět blokovali dva přechody pro chodce v obci na protest proti stále nedokončené dálnici D49. Zopakovali tak první akci z konce srpna. Blokáda...

11. září 2025  14:38,  aktualizováno  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.