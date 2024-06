Zlatý středník odhalil letošní finalisty, postoupilo 171 prací

„Zlatý středník za poslední roky narostl jak co do počtu přihlášek, tak jejich kvality. Letošní již 22. ročník ukazuje, že profesionálně řízená komunikace je stále kvalitnější, konzistentnější a je stále více postavená na autentických hodnotách,“ uvedl předseda Výkonného výboru pořádajícího PR Klubu Pavel Vlček.

Dodal, že funkčním základem pro komunikaci, která má smysl a pomáhá plnit cíle značek a organizací, je ta postavená na platformě udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Mezi nejúspěšnější zadavatele s více než čtyřmi nominacemi na vítězství letos patří: DPD Czech Republic, Kaufland Česká republika, Plzeňský Prazdroj a SK Slavia Praha.

Z agentur nejvíce zabodovaly Adison, AMI Communications, Boomerang Communication, Fleishman-Hillard, MSL Czech Republic, Ogilvy, Realness:, SKPR Strategies a Svengali Communications.

Celkem 18 porot, ve kterých usedlo 123 odborníků na public relations, komunikaci a audiovizuální tvorbu, vyhodnotilo během května a poloviny června přihlášky do 29 hlavních a oborových kategorií.

Nejpopulárnější hlavní kategorií se letos stala „Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG“ následovaná kategoriemi „Kreativní idea“ a „Integrovaná kampaň“. Mezi oborovými kategoriemi pak vedou „Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie“, „Neziskový sektor“ a „Finanční služby“.

Na shortlist soutěže postoupilo i 29 projektů ze Slovenska, což odpovídá počtu prací v minulém roce. „Slovenské projekty každoročně přicházejí s inovativním a odvážným zpracováním. I letos porota hodnotila kreativní, byť jednoduché nápady, které úspěšně využily získaný insight a nové technologie,“ připojila výkonná ředitelka PR Klubu Michaela Pišiová.

Během slavnostního vyhlášení, na kterém se tradičně sejde téměř pět stovek představitelů komunikační branže, a které se koná ve čtvrtek 12. září v prostoru Empire Hall v pražském Slovanském domě, vyhlásí PR Klub vítěze v jednotlivých kategoriích a udělí ceny Top rated za kvalitní práce s mimořádným prvkem.

I v letošním roce předají pořadatelé prestižní ocenění Grand Prix, a to v pěti kategoriích: Projekt roku, Nejlepší agentura, Talent, Osobnost PR a nově zařazené Měření efektivity. Tato pátá cena reflektuje důraz na efektivní využití rozpočtu a způsob vyhodnocování výsledků komunikačních aktivit. A ti nejlepší opět postoupí do celosvětové soutěže World Public Relations and Communication Awards.