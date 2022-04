Do jubilejního ročníku Zlatého středníku se lze hlásit až do poloviny dubna

Původní termín pro odevzdání přihlášek do soutěže byl do 31. března.

Letošní 20. ročník soutěže, kterou pořádá profesní organizace PR Klub, nabídne celkem 20 soutěžních kategorií, ceny Grand Prix a vyhlášení nejlepších projektů z oborových sektorů.

Nejpopulárnější kategorií soutěže se v předchozím roce stala Společenská odpovědnost a udržitelnost, která je v tomto roce nově rozšířena o projekty spadající pod ESG a jejich komunikaci. Mezi vyhledávané kategorie dále patří například Integrovaná kampaň, Kreativní idea, Interní tištěný časopis a noviny, Interní komunikace a employee engagement nebo Využití sociálních sítí a influencer marketing.

Zcela novou samostatnou kategorií soutěže jsou letos podcasty. „Reflektujeme tak trend využívání tohoto nástroje, který se zvedl během posledních zhruba pěti let a hraje významnou roli v tvorbě obsahu mnoha českých i slovenských značek a organizací,“ vysvětlila už dříve výkonná ředitelka PR Klubu Michaela Pišiová.

Také v letošním 20. ročníku se pořadatelé zaměří na vysokou expertízu porotců a kvalitu hodnocení přihlášených prací. Přihlášené projekty bude hodnotit čeští a slovenští porotci, kteří se dle své odbornosti zaměří na jednotlivé projekty a udělí jim zpětnou vazbu.

Porotci 20. ročníku soutěže Zlatý středník

V minulém, 19. ročníku, získala titul osobnost PR Simona Kijonková, Talentem se stal Jakub Splavec. Trofej Grand Prix pro Nejlepší agenturu si odnesla slovenská This is Locco. Nejlepším covid projektem byl vyhlášen web ČT edu. Nejvíce trofejí si odnesla společnost Škoda Auto.

Zlatý středník je československá profesní soutěž hodnotící nejlepší komunikační projekty a firemní média vznikající jak v České republice, tak na Slovensku. Odborná porota posuzuje přihlášené práce i napříč oborovými sektory a porovnává ty nejzajímavější osobnosti a PR agentury roku.