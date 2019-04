Zlatý středník představil užší výběr letošních finalistů

Tradiční soutěž firemních on-line i tištěných médií, kterou již po sedmnácté pořádá oborová organizace PR Klub, jde do finále. Třicet devět profesionálů z oboru PR a marketingu ohodnotilo 127 přihlášených projektů spadajících do 15 kategorií a vybrali 62 projektů, které se dostaly do užšího výběru.