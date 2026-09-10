Hygienická stanice hlavního města Prahy s projektem „Řízení krizové komunikace při výskytu hepatitidy A v Praze“ získala nejen ocenění Projekt roku, ale také Grand Prix za Odpovědnou komunikaci.
V nejobsazovanější kategorii Kreativní idea si první místo odnáší slovenské Tesco s projektem „Sloboda výberu“. Pražská botanická zahrada byla úspěšná hned ve dvou hlavních kategoriích – Event a Regiony, vždy s projektem „Křišťálová zahrada – Skleněná symfonie“, za kterou získala i cenu Měření efektivity.
V kategorii Integrovaná kampaň porotu nejvíce zaujal projekt „Mladá krev do Sněmovny: 30 pod 30“, který vznikl ve spolupráci Institutu politické participace mladých a Svengali Communications.
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Svengali a IPPM slaví mezinárodní úspěch. Kampaň Mladá krev do Sněmovny má dvě ceny
V oblasti Interní komunikace a employee engagement zabodoval tým české Penta Hospitals s kampaní „Rollout aplikace Stetoskop“. Vítězství v kategorii Krizová komunikace, komunikace změny a public affairs si zajistilo ministerstvo vnitra s Janem Paťawou za „72 hodin: Jak se připravit a společně zvládnout krizovou situaci“.
V kategorii Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG si prvenství připsala Slovenská sporiteľňa za projekt „Sloboda je vaša“.
Ocenění v kategorii Využití sociálních sítí a influencer marketing náleží projektu „Proud From Hero to Zero: První vertikální reality show na Instagramu“ od Plzeňského Prazdroje a Story TLRS.
V kategorii Launch, relaunch, rebranding porotu nejvíce zaujal projekt „Banka pre dnešných ľudí“, který vznikl ve spolupráci 365.bank a Wiktor Leo Burnett.
V kategorii Podcast si vítězství odnesla série „Hrany ulice“ od OZ Vagus.
Kategorii Nízký rozpočet a efektivita ovládl projekt „Kampaň Zakroužkuj ženu“, realizovaný iniciativou Zakroužkuj ženu.
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Zlatý středník představil shortlist. Pětina nominovaných je ze Slovenska
V nové kategorii Využití umělé inteligence uspěl projekt „Kultúra+ alebo Kauzy jako streamovacia platforma“, za kterým stojí Otvorená kultúra a SKPR STRATEGIES.
Kategorie Struktura, obsah a storytelling patřila projektu „They Missed My Curve – I Straightened the Systém“ od Tadeáše Řáhy.
Porotu v kategorii Audio a video prezentace nejvíce oslovil projekt „Naši Japonci nám rozumějí“ České filharmonie.
Vítězem kategorie Webové stránky se stala „Opora Diakonie - portál pro neformálně pečující“ od Diakonie ČCE.
Zlato za Mobilní aplikaci a inovaci putuje do Platformy VIZE 0 za projekt „Nehoda nanečisto“.
V kategorii Elektronický časopis, blog a newsletter zvítězil „Content Hub Alma Career“ od Alma Career Czechia. Nejlepším Interním tištěným časopisem a novinami se stal titul „NEON“ z dílny E.ON Česká republika. Cenu za nejlepší Externí tištěný časopis a noviny si odnáší „A/ Easy“ od Akademie věd ČR.
Výroční zprávy pak nejlépe zpracoval Seyfor, zatímco v kategorii Brožura, ročenka a katalog byl oceněna „Ročenka Zlaté rybky“.
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Zlatý středník zná vítěze. Soutěž ovládla Česká filharmonie, osobností PR je Studená
Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru v Empire Hall v Praze, který každoročně pořádá profesní organizace ASCOPA. Přihlášené projekty letos hodnotilo celkem 18 porot, v nichž zasedlo 160 profesionálů z oblasti public relations, marketingu a audiovize.