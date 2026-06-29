Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zlatý středník představil shortlist. Pětina nominovaných je ze Slovenska

Autor:
  10:00

Oborová soutěž Zlatý středník hodnotí komunikační projekty a firemní média v Česku a na Slovensku | foto: ASCOPA

Soutěž komunikačních projektů a firemních médií Zlatý středník zveřejnila shortlist 24. ročníku. Z celkových 650 přihlášek do 21 hlavních a devíti oborových kategorií postoupilo do finále 196 projektů, z toho 38 ze Slovenska.

„Odborné poroty vybíraly z mimořádně silné konkurence a v řadě kategorií rozhodovaly o postupu do finále jen minimální bodové rozdíly. Také proto je letošní shortlist reprezentativním přehledem toho nejzajímavějšího, co v oblasti komunikace, public relations a firemních médií za uplynulý rok vzniklo,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA), která soutěž pořádá, Lucie Dosedělová.

Mezi českými zadavateli získaly tři a více nominací společnosti (abecedně): O2, ORLEN Unipetrol RPA, Penta Hospitals CZ, Plzeňský Prazdroj, SK Slavia Praha a TV Nova. Mezi agenturami se stejným počtem a více nominací uspěly FleishmanHillard, Hero & Outlaw, MSL Czech Republic, New Logic Studio, Scale Social, Svengali Communications, Taste, Triad a TOPIC PR & Marketing.

Silné zastoupení má letos také veřejný a neziskový sektor. Tři a více nominací získaly Akademie věd ČR, BESIP, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Česká asociace pojišťoven, Institut politické participace mladých a Tadeáš Řáha.

Zlatý středník 2026 uzavřel přihlášky. Letošnímu ročníku dominují podcasty a AI

Ze slovenských zadavatelů získaly nejvíce nominací 365.bank a Slovenská sporiteľňa. Mezi agenturami se na shortlist nejčastěji dostaly Wiktor Leo Burnett a SKPR STRATEGIES.

„Shortlist letošního Zlatého středníku ukazuje, že komunikace v České republice i na Slovensku je stále strategičtější, odvážnější a lépe propojená s cíli organizací,“ uvedla předsedkyně výkonného výboru ASCOPA Petra Adámková.

Podle ní do finále postoupily projekty, které zaujaly nejen kreativním zpracováním, ale také promyšlenou strategií a prokazatelnými výsledky. „Právě schopnost přinášet skutečný dopad byla jedním z klíčových faktorů, které poroty při hodnocení zohledňovaly,“ dodala.

Největší konkurence panovala v kategoriích Kreativní idea a Integrovaná kampaň, kam bylo přihlášeno 46 projektů. Následovala kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG se 44 přihláškami a Eventy se 42 přihláškami.

O podobě shortlistu rozhodovalo 160 porotců v 18 odborných porotách složených ze zástupců firem, agentur, médií, veřejné správy i akademické sféry.

Zlatý středník zná vítěze. Soutěž ovládla Česká filharmonie, osobností PR je Studená

„Při hodnocení bylo patrné, že organizace stále více propojují komunikaci s budováním důvěry, reputace a dlouhodobých vztahů se svými stakeholdery. Vedle silných kreativních konceptů poroty oceňovaly také práci s daty, měření dopadu a schopnost propojit více komunikačních disciplín do jednoho funkčního celku. Právě takové projekty se letos na shortlistech objevují nejčastěji,“ doplnila členka výkonného výboru ASCOPA a garantka soutěže Jitka Němečková.

Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 10. září během slavnostního galavečera v Empire Hall ve Slovanském domě v Praze. Nejúspěšnější projekty letošního ročníku zároveň získají možnost reprezentovat Českou republiku a Slovensko v mezinárodní soutěži World Public Relations & Communication Awards.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Požár v brněnském domově pro seniory Kociánka. Kouř vyhnal klienty na ulici

V Brně hořela rozvodna v Domově pro seniory Kociánka. (29. června 2026)

Hasiči v Brně v pondělí ráno zasahovali u požáru v rozvodně domova pro seniory v ulici Kociánka. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. K plamenům jich mířily desítky. Ze zařízení se ještě před jejich...

29. června 2026  8:56,  aktualizováno  10:11

Jak se máš? Potřebuješ něco? V milánské nemocnici pomáhá robot Alter-Ego

V milánské nemocnici pomáhá pacientům robot Alter-Ego. (12. června 2026)

Nového člena zdravotnického personálu má od dubna na zkoušku nemocnice Maugeri v italském Miláně. Je vysoký 120 centimetrů, má kloubovité paže, obratné ruce, výrazné obočí – a je to robot. Stroj...

29. června 2026  10:06

Zlatý středník představil shortlist. Pětina nominovaných je ze Slovenska

Oborová soutěž Zlatý středník hodnotí komunikační projekty a firemní média v...

Soutěž komunikačních projektů a firemních médií Zlatý středník zveřejnila shortlist 24. ročníku. Z celkových 650 přihlášek do 21 hlavních a devíti oborových kategorií postoupilo do finále 196...

29. června 2026

Jedno orosené s prezidentem a večer koncert s kapelou. Keanu Reeves je v Praze

Keanu Reeves a jeho kapela Dogstar zašli na pivo s prezidentem republiky Petrem...

Kanadský herec Keanu Reeves známý z akčních filmových sérií jako Matrix nebo John Wick dorazil do Prahy. Se svou kapelou Dogstar odehraje v pondělí večer koncert v holešovickém klubu SaSaZu. V neděli...

29. června 2026  9:46

Vážná nehoda na rallye. Řidič při noční rychlostní zkoušce trefil strom

Záchranáři ošetřovali řidiče, který při rallye havaroval do stromu. (27. června...

Vážná nehoda se stala o víkendu při Radouňské rallye na Jindřichohradecku. Jeden z vozů tam při noční rychlostní zkoušce narazil do stromu. Řidiče ve velmi vážném stavu transportoval vrtulník...

29. června 2026  9:31

Sentiment a realita. Proč je oprava mostu na Výtoni podle inženýrů drahý hazard

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Most na Výtoni: Zachránit, nebo postavit...

Experti Národního památkového ústavu tvrdí, že železniční most na pražské Výtoni lze opravit a zachovat jeho památkovou hodnotu. Zástupci Správy železnic, dopravců a inženýrských profesí ale varují,...

29. června 2026  9:29

Tropickou noc zažila téměř polovina Česka, v Klementinu naměřili i 27 stupňů

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Noc na pondělí byla v Česku pravděpodobně nejteplejší během současné vlny veder. Na 12 místech teplota neklesla pod 25 stupňů Celsia. Na téměř polovině měřicích stanic byla navíc tropická noc, kdy...

29. června 2026  9:20

Okamura a Vystrčil vystoupí na summitu NATO v Turecku, navštíví i továrnu na drony

Šéfové Sněmovny a Senátu Tomio Okamura a Miloš Vystrčil míří do Maďarska na...

Od naší zpravodajky v Istanbulu Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura a předseda Senátu Miloš Vystrčil vystoupí se svými projevy v pondělí na parlamentním summitu NATO v tureckém Istanbulu. Týkat se mají mimo jiné výdajů na...

29. června 2026  8:55

Městský elektromobil, nebo prostorné SUV? Už nemusíte dělat kompromisy

Ve spolupráci
Louda Auto nabízí vozy řady významných výrobců včetně značek Škoda, Volkswagen,...

Když si lidé pořizují nové auto, často si kladou stejnou otázku. Má být úsporné do města, pohodlné na dlouhé cesty, dostatečně velké pro rodinu, nebo praktické pro podnikání? Problém je v tom, že...

29. června 2026  8:30

Policie stále nemá nové vrtulníky, hangár je v havarijním stavu, zjistil NKÚ

U Vinařické věznice na Kladensku zkolaboval vězen. Na místě zasahoval vrtulník....

Policie měla mít podle svých plánů už před osmi lety nejméně tři nové lehké vrtulníky i dva velkokapacitní stroje pro přepravu speciálních jednotek. Ani loni v prosinci je však ministerstvo vnitra...

29. června 2026  7:53

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Si Ťin-pching přijal v Pekingu Lukašenka. Jednali o spolupráci i válce na Ukrajině

Čínský prezident Si Ťin-pching přijal v Pekingu běloruského vůdce Alexandra...

Čínský prezident Si Ťin-pching se v Pekingu setkal se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem, blízkým spojencem Ruska. Schůzka navázala na jejich předchozí jednání a přichází v době, kdy...

29. června 2026  7:32

O Ukrajině můžeme jednat, až Američané dořeší Írán, řekl Putin

Vladimir Putin (15. června 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin očekává příjezd amerických vyjednavačů, kteří by měli obnovit jednání o válce na Ukrajině. Podle něj k tomu dojde poté, co se Bílý dům přestane soustředit na konflikt...

29. června 2026  7:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.