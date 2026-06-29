„Odborné poroty vybíraly z mimořádně silné konkurence a v řadě kategorií rozhodovaly o postupu do finále jen minimální bodové rozdíly. Také proto je letošní shortlist reprezentativním přehledem toho nejzajímavějšího, co v oblasti komunikace, public relations a firemních médií za uplynulý rok vzniklo,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA), která soutěž pořádá, Lucie Dosedělová.
Mezi českými zadavateli získaly tři a více nominací společnosti (abecedně): O2, ORLEN Unipetrol RPA, Penta Hospitals CZ, Plzeňský Prazdroj, SK Slavia Praha a TV Nova. Mezi agenturami se stejným počtem a více nominací uspěly FleishmanHillard, Hero & Outlaw, MSL Czech Republic, New Logic Studio, Scale Social, Svengali Communications, Taste, Triad a TOPIC PR & Marketing.
Silné zastoupení má letos také veřejný a neziskový sektor. Tři a více nominací získaly Akademie věd ČR, BESIP, Botanická zahrada hl. m. Prahy, Česká asociace pojišťoven, Institut politické participace mladých a Tadeáš Řáha.
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Ze slovenských zadavatelů získaly nejvíce nominací 365.bank a Slovenská sporiteľňa. Mezi agenturami se na shortlist nejčastěji dostaly Wiktor Leo Burnett a SKPR STRATEGIES.
„Shortlist letošního Zlatého středníku ukazuje, že komunikace v České republice i na Slovensku je stále strategičtější, odvážnější a lépe propojená s cíli organizací,“ uvedla předsedkyně výkonného výboru ASCOPA Petra Adámková.
Podle ní do finále postoupily projekty, které zaujaly nejen kreativním zpracováním, ale také promyšlenou strategií a prokazatelnými výsledky. „Právě schopnost přinášet skutečný dopad byla jedním z klíčových faktorů, které poroty při hodnocení zohledňovaly,“ dodala.
Největší konkurence panovala v kategoriích Kreativní idea a Integrovaná kampaň, kam bylo přihlášeno 46 projektů. Následovala kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG se 44 přihláškami a Eventy se 42 přihláškami.
O podobě shortlistu rozhodovalo 160 porotců v 18 odborných porotách složených ze zástupců firem, agentur, médií, veřejné správy i akademické sféry.
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„Při hodnocení bylo patrné, že organizace stále více propojují komunikaci s budováním důvěry, reputace a dlouhodobých vztahů se svými stakeholdery. Vedle silných kreativních konceptů poroty oceňovaly také práci s daty, měření dopadu a schopnost propojit více komunikačních disciplín do jednoho funkčního celku. Právě takové projekty se letos na shortlistech objevují nejčastěji,“ doplnila členka výkonného výboru ASCOPA a garantka soutěže Jitka Němečková.
Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 10. září během slavnostního galavečera v Empire Hall ve Slovanském domě v Praze. Nejúspěšnější projekty letošního ročníku zároveň získají možnost reprezentovat Českou republiku a Slovensko v mezinárodní soutěži World Public Relations & Communication Awards.