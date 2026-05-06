Zlatý středník 2026 uzavřel přihlášky. Letošnímu ročníku dominují podcasty a AI

„Počet přihlášek potvrzuje roli soutěže jako barometru kvality na trhu. V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní,“ uvedla k aktuálním trendům předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA Petra Adámková.
Na druhou stranu je podle ní velmi zajímavé sledovat, že vedle technologických inovací stále existuje velké množství projektů, které nespoléhají na AI, ale na svou vlastní nápaditost a kreativitu. „Právě tento balanc mezi technologiemi a nápady bude pro poroty letos klíčový,“ míní Adámková.
Největší počet projektů, celkem 46, letos shodně evidují kategorie Integrovaná kampaň a Kreativní idea. Skokanem roku jsou Podcasty, což potvrzuje vzestupnou tendenci konzumace audia v marketingovém mixu, a výrazný zájem zaznamenala také oborová kategorie Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie.
|
Startuje další ročník Zlatého středníku, nová kategorie reaguje na nástup AI
Vysokou úroveň obsazenosti si udržují také kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG se 44 přihláškami a Eventy, do kterých dorazilo 42 projektů. Stabilní zájem o tyto disciplíny doplňuje pozornost věnovaná nové hlavní kategorii Využití umělé inteligence, což potvrzuje, že strategické budování reputace i autentický prožitek firmy doplňují o moderní technologické nástroje. Souběžně s tím roste důraz na prokazatelný dopad komunikace, což se letos odrazilo i v upravené struktuře přihlášek.
„Nároky na měření výsledků se posunuly, už nejde jen o reportování mediálních zásahů, ale o prokazování reálného dopadu na byznys nebo změnu postojů. Proto jsme v přihláškách posílili důraz na analytickou část a moderní metriky. Chceme, aby Zlatý středník ocenil ty, kteří umí data nejen sbírat, ale hlavně s nimi kontextuálně pracovat a obhájit efektivitu svých investic,“ doplnila k letošním novinkám výkonná ředitelka ASCOPA Lucie Dosedělová.
|
Zlatý středník zná vítěze. Soutěž ovládla Česká filharmonie, osobností PR je Studená
Zlatý středník je ale i platforma pro srovnání Českého a Slovenského trhu. Slovenské firmy a agentury do soutěže vyslaly 125 projektů.
„Slovenské projekty tvoří stabilní a velmi silnou součást soutěže. Pravidelně do celkového hodnocení vnášejí odlišnou kreativní perspektivu i inspirativní přístup k lokálním specifikům. Právě tato vzájemná konfrontace české a slovenské špičky posouvá kvalitu komunikace v obou zemích,“ doplnila Adámková.
Všichni přihlašovatelé bez ohledu na finální umístění obdrží po skončení ročníku písemnou zpětnou vazbu od poroty. Právě toto detailní hodnocení odborníků je unikátním specifikem Zlatého středníku a slouží jako klíčový podklad pro další profesní rozvoj týmů.
Kvalitu všech přihlášek bude v několika kolech posuzovat téměř 160 porotců složených z českých a slovenských profesionálů v oblasti PR, marketingu a komunikace.
Shortlisty s finalisty budou zveřejněny 25. června a slavnostní vyhlášení vítězů 24. ročníku se uskuteční 10. září v pražské Empire Hall ve Slovanském domě.