„Zlatý středník dlouhodobě sleduje, jak se mění role komunikace i samotná práce profesionálů v oboru. Umělá inteligence dnes zásadně ovlivňuje způsob, jak kampaně vznikají, jak se plánují i jak se vyhodnocují. Novou kategorií chceme dát prostor projektům, které s AI pracují smysluplně, odpovědně a s jasným přínosem pro komunikaci,“ vysvětlila předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA Petra Adámková.
V letošním ročníku budou projekty soutěžit celkem ve 21 hlavních a devíti oborových kategoriích, přičemž Grand Prix zůstává i nadále nejvyšším oceněním.
Soutěž zároveň navazuje na loňské rozšíření o hlavní kategorii Regiony, zaměřenou na projekty s dopadem na místní a regionální komunity.
Do hodnocení projektů se tradičně zapojí více než stovka odborníků z oblasti PR, marketingu, médií, digitální komunikace i datové analytiky. Zlatý středník dlouhodobě klade důraz nejen na samotné ocenění, ale také na detailní písemnou zpětnou vazbu, kterou získávají všichni přihlašovatelé.
Zlatý středník zná vítěze. Soutěž ovládla Česká filharmonie, osobností PR je Studená
„Zlatý středník není jen soutěží, ale také platformou pro sdílení know-how a posouvání celého oboru napříč všemi oblastmi komunikace. Zpětná vazba porotců pomáhá týmům lépe pochopit silné stránky jejich projektů i oblasti, kde je prostor pro další rozvoj,“ připojila Adámková.
Přihlášky do 24. ročníku soutěže Zlatý středník mohou podávat firmy, agentury, neziskové organizace i veřejné instituce do 31. března. Zvýhodněné early birds přihlášky jsou k dispozici do konce ledna.
Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční na podzim 2026 v Praze.