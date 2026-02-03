Zimní olympiáda kompletně. Balíček iDNES Premium a HBO Max vyjde na 349 korun

Běžná cena čtvrtletního předplatného samotného HBO Max činí 777 korun. V tomto balíčku tak zájemci zaplatí méně než polovinu a získají nejen přístup ke kompletní olympiádě, filmům a seriálům, ale mají zaručený i informační náskok díky iDNES Premium na šest měsíců dopředu.
Tisíc hodin živého vysílání
Rozdíl oproti klasickému vysílání je markantní. Zatímco Česká televize plánuje odvysílat zhruba 300 hodin olympijského obsahu, na HBO Max čeká diváky přes 1 000 hodin živého vysílání, včetně všech 116 medailových bojů. Klasické televizní vysílání funguje jako lineární proud, kde se při souběhu atraktivních disciplín, například hokeje a biatlonu, musí režie rozhodnout jen pro jednu z nich, případně přenos kouskovat vstupy ze studia.
|
Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině
HBO Max nabízí odlišný přístup. V aplikaci se zobrazí dlaždice se všemi aktivními sportovišti a je pouze na divákovi, co si zvolí. Může sledovat celou kvalifikaci curlingu, každou jízdu každého bobu nebo kompletní krasobruslařský program bez jakéhokoli přerušování. Olympijské vysílání je na HBO Max dostupné automaticky v rámci základního předplatného, bez nutnosti dokupovat doplněk Sport.
Češi startují už ve středu
Ačkoliv slavnostní zahajovací ceremoniál proběhne až v pátek 6. února, první boje začínají dříve. Už ve středu 4. února od poledne startují tréninky sjezdu mužů a večer vypukne první velký souboj pro české barvy, kdy se v základní skupině curlingu utká pár Chabičovský, Zelingrová s kanadskými soupeři.
Funkce pro maximální komfort
Aplikace HBO Max nabízí i řadu funkcí, které v běžné televizi nejsou k dispozici. Celá olympiáda funguje v podstatě jako obrovská videotéka, takže pokud divák nestihne přímý přenos, může si ho kdykoli pustit ze záznamu. U týmových sportů nebo dlouhých závodů lze na časové ose snadno vyhledat jen klíčové momenty, jako jsou góly nebo finiš. Užitečná je také možnost nastavení notifikací na medailové ceremoniály nebo starty oblíbených sportovců, díky čemuž fanouškům nic podstatného neuteče.
Kvalitní obsah na půl roku
Součástí akčního balíčku za 349 Kč je také půlroční členství iDNES Premium. To odemyká tisíce článků, analýz a rozhovorů na iDNES.cz, přístup k digitální trafice s novinami MF DNES a časopisy nebo možnost stahovat e-knihy a audioknihy zdarma.