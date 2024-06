Po vážné nemoci zemřel předseda Syndikátu novinářů Adam Černý

Ve třiasedmdesáti letech zemřel po vážné nemoci v sobotu 29. června předseda Syndikátu novinářů Adam Černý. Dlouhá léta působil jako komentátor deníků Lidové noviny a Hospodářské noviny. Byl také pravidelným hostem pořadů Českého rozhlasu. Jako redaktor zahraniční redakce Hospodářských novin v roce 2006 obdržel Cenu Ferdinanda Peroutky.

„S hlubokým zármutkem tímto oznamujeme kolegům i veřejnosti, že dnes po vážné nemoci zemřel náš kolega, přítel a osobnost tuzemské žurnalistické obce, předseda Syndikátů novinářů České republiky pan Adam Černý. Na informování o smrti našeho kolegy se naše organizace dohodla s rodinou,“ uvedl syndikát ve své zprávě.

Černý vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky. V době normalizace v oboru nemohl najít zaměstnání kvůli protirežimním postojům svého otce, novináře Pražského jara. Pracoval proto jako noční hlídač v Národní galerii, v Anežském klášteře i jako dělník v podniku Geodézie. Po sametové revoluci nastoupil do redakce Svobodného slova, pro kterou psal od 80. let. V 90. letech stál u zrodu obnovených Lidových novin. Ve druhé polovině 90. let. působil v týdeníku Týden.