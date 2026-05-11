„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás ve věku 78 let navždy opustil náš dlouholetý kolega Franta Šťastna,“ uvedlo Country Rádio na síti Facebook.
Šťastna patřil k výrazným hlasům stanice už od devadesátých let. Zpočátku moderoval ranní vysílání, později se stal pravidelným průvodcem večerního programu, se kterým si ho posluchači nejvíce spojovali.
Rozhlasové kariéře se věnoval už v osmdesátých letech, kdy působil jako zpravodaj na stanici Hvězda. Následně krátce pracoval také v rádiu Golem. Do Country Radia nastoupil v roce 1993 a zůstal s ním spojený po zbytek své profesní dráhy.
Poslední rozloučení s Františkem Šťastnou proběhne ve čtvrtek 14. května od 12:40 v malé obřadní síni strašnického krematoria v Praze.