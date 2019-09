Žantovský čelí kritice. Chce nutit ČTK do vydávání textů politickým stranám

13:19 , aktualizováno 13:19

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu vyzval Radu České tiskové kanceláře, aby se nevměšovala do práce redakce národní zpravodajské agentury. Důvodem je návrh místopředsedy rady Petra Žantovského, aby ČTK povinně zařazovala do svého servisu needitované texty dodávané politickými stranami. Žantovský obvinění z vměšování Rady ČTK do práce agentury odmítl.