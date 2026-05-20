Komerční média připomínkují zákon o ČT a ČRo, podle nich narušuje hospodářskou soutěž

Autor:
  10:54
K návrhu zákona o médiích veřejné služby vypracovaly společně připomínky i asociace zastupující soukromá média. Upozorňují v nich na zásadní nedostatky novely. Mezi klíčové body patří nejasné vymezení veřejnoprávní služby, absence regulace reklamy v online prostředí či ztráta záruk obsažených v memorandech. Podle asociací zásadní změny v působení médií veřejné služby nelze izolovat od dopadů na zbylý mediální trh.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Asociace sdružující komerční televize, rádia, online a tiskové vydavatele již při předchozím projednávání úpravy financování veřejnoprávních médií důrazně připomínaly propojenost veřejnoprávního a soukromého mediálního trhu. Vzhledem k tomuto duálnímu systému proto považují za nutné, aby případné změny byly konzultovány taktéž se soukromými poskytovateli mediálních služeb.

Asociace zastupující celý soukromý mediální trh proto vypracovaly řadu zásadních připomínek k předloženému návrhu zákona o médiích veřejné služby.

ČT a ČRo předložily připomínky k zákonu o médiích veřejné služby

Podle nich návrhem zákona není dostatečně přesně vymezena veřejná služba. Není jím zajištěn ani jiný nástroj, kterým by veřejná služba a podmínky jejího výkonu mohly být ze strany státu nad zákonný rámec (například na určitou dobu) blíže vymezeny.

Stávající úprava obsahuje institut memoranda o způsobu naplňování veřejné služby. Memorandum mimo zpřesnění rozsahu veřejné služby garantuje řadu projednaných záruk a vodítek pro působení veřejnoprávních médií, jako například vyjasnění jejich působení v online prostředí či transparentní zpřístupňování archivní tvorby ostatním poskytovatelům mediálních služeb. Všechna tato zpřesnění v předloženém návrhu chybí a podle asociací je nutné je vhodným způsobem do samotné novely doplnit.

Návrh taktéž zcela vynechává již dnes existující omezení veřejnoprávních médií v oblasti online reklamy, upozorňují asociace. Tento zásadní nedostatek je v rozporu s principem technologické neutrality, neboť stávající omezení v terestrickém či rozhlasovém vysílání zůstávají zachována a jde proti smyslu poskytování veřejnoprávní služby, neboť nutí Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) soutěžit na reklamním trhu. Vyvstává i otázka narušení hospodářské soutěže, kdy komerční média přímo soutěží se subjekty se státem garantovanými příjmy, uvádějí v připomínkách.

Ministerstvo financí tepe zákon o ČT a ČRo. K přepracování, vzkázalo Klempířovi

Předkladatel zákona podle nich taktéž vypustil existující zákonné postupy pro schvalování zavádění nových významných služeb. Současný zákon totiž předpokládá, že veřejnoprávní média před spuštěním nových projektů s potenciálně významným negativním dopadem na duální mediální systém musí takový záměr konzultovat s veřejností a dozorovými orgány, tak aby byly vyhodnoceny jejich dopady a relevantnost pro plnění veřejnoprávní funkce.

V návaznosti na diskuzi o transparentnosti vynakládaných financí asociace soukromých médií navrhují též zavést institut benchmarkové kontroly nákladovosti veřejnoprávních médií skrze expertní komisi, která by mohla kvalifikovaně a nezávisle vyhodnocovat, zdali jsou vynaložené náklady efektivní, zejména pak s ohledem na srovnání obdobných nákladů u srovnatelných mediálních poskytovatelů. Tento institut je zavedenou praxí v řadě dalších evropských zemí.

Perfektní zákony předkládá jen Bůh, říká ministr Klempíř. Bere vážně sílu ulice

Návrh dále podle asociací poměrně nelogicky nabízí veřejnoprávním médiím možnost vydávat vlastní tištěná periodika, což nijak nekoresponduje s mediatypem České televize ani Českého rozhlasu. Dále navrhují upřesnění k aplikaci směrnice o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a doplnění povinností zpřístupňování obsahu pro zrakově či sluchově hendikepované, které návrh oproti současnému zákonu vypouští.

