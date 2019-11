Bývalý poradce Trumpa projevil zájem o koupi deníku The Daily Telegraph

11:48 , aktualizováno 11:48

Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon projevil zájem o koupi britského deníku The Daily Telegraph. Rád by z něj udělal mezinárodní titul, který bude šířit poselství trumpovského nacionalistického populismu, napsal nedělník The Sunday Times. Podle něj není jasné, jak vážný Bannonův zájem je a zda za ním stojí seriózní investoři.