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V ČT končí bývalý zahraniční zpravodaj Mathé. Vrátí se ke své původní profesi

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  10:41

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Lukáš Mathé | foto: Česká Televize

Bývalý zahraniční zpravodaj Lukáš Mathé odchází z České televize. V pátek o tom informoval na síti X. Novinář, který v minulosti působil jako zpravodaj v Bratislavě a ve Varšavě, se rozhodl vrátit ke své původní profesi pedagoga.

„Dnes končí moje životní etapa v ČT24. Vrátit se do školství jsem se rozhodl už loni na jaře z osobních důvodů,“ uvedl Mathé s poděkováním za příležitosti, které mu Česká televize nabídla.

V závěru poděkoval také svým kolegům, zejména šéfredaktorovi zpravodajství a publicistiky Michalu Kubalovi a zástupci šéfredaktora a moderátorovi pořadů Události a Události, komentáře Martinu Řezníčkovi.

Moderátorka Barbora Kroužková odchází z České televize

Mathé po svém studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy nastoupil jako učitel na Gymnáziu Na Vítězné pláni, kde vyučoval český jazyk a literaturu, španělštinu a italštinu.

Jeho další kroky směrovaly do České televize, kde v roce 2016 začal působit jako zahraniční zpravodaj na Slovensku. V roce 2019 se přesunul do Polska.

Mathé avizoval svůj odchod už loni v prosinci, o jeho rozhodnutí informoval server Mediář.

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„Lukáš Mathé je stále zaměstnancem České televize. Ukončení zaměstnaneckého poměru je z jeho strany plánováno s dlouhodobým výhledem, a to z jeho vlastního rozhodnutí, které souvisí s jeho profesním růstem a touhou vrátit se do školství, kde v předchozí době působil,“ sdělil tehdy mluvčí ČT Michal Pleskot. „Je tedy nyní absolutně předčasné řešit, kdo jej, pokud k ukončení zaměstnaneckého poměru výhledově dojde, nahradí,“ doplnil.

V posledních letech z České televize odešla řada výrazných tváří, například Světlana Witowská, Daniela Brzobohatá, Nora Fridrichová, Barbora Kroužková či Václav Moravec.

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