„Rodič během přijímaček řeší v zásadě dvě otázky: kam dítě přihlásit a jak ho připravit, aby na vybranou školu opravdu dosáhlo. Obojí spolu velmi souvisí. Bez informací o bodových hranicích se první otázka rozhodne naslepo a bez cílené přípravy zůstane druhá jen přáním,“ říká vedoucí vývoje projektu Přijímačky krok za krokem Jitka Stříbrná.
Web podle ní pokrývá obě fáze. „K výběru školy dává relevantní data. K samotné přípravě dodá nástroje, které míří přesně tam, kde dítě ztrácí body,“ doplnila.
V České republice si mohou žáci vybírat z více než 1 400 škol a 6 400 oborů. Kromě zaměření jednotlivých škol je potřeba zohlednit také kritéria přijetí, počet uchazečů nebo výsledky předchozích přijímacích řízení.
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Rozdíly mezi jednotlivými školami a obory mohou být výrazné. U některých oborů převyšuje zájem uchazečů kapacitní možnosti škol, jinde mají žáci pro přijetí větší prostor. Rozhodování navíc komplikuje skutečnost, že každá škola stanovuje vlastní kritéria a pro rodiče tak může být obtížné porovnat jednotlivé možnosti a odhadnout, jakou pozici má jejich dítě mezi ostatními uchazeči.
Právě propojení informací o školách, dat z minulých přijímacích řízení a nástrojů pro sebepoznání žáků má rodinám pomoci získat podklady pro informovanější rozhodování o další vzdělávací cestě.
Projekt pracuje s veřejně dostupnými daty Cermatu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České školní inspekce a webu InfoAbsolvent. Jejich propojením vzniká komplexnější pohled na možnosti studia i na výsledky předchozích přijímacích řízení.
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Průvodce přijímacím řízením a katalog škol jsou po registraci dostupné zdarma. Placené nástroje pak zahrnují například Studijní kompas, Šanci na přijetí nebo předplatná pro cílenou přípravu k jednotné přijímací zkoušce a zkoušky nanečisto. Uživatelé mohou využít měsíční nebo sezonní předplatné.
Web PřijímačkyKrokZaKrokem.cz je vzdělávacím projektem vydavatelství MAFRA, navazujícím na úspěšný seriál Přijímačky na SŠ z dílny redakce MF DNES. Ta dlouhodobě přináší žákům i rodičům ověřené informace, praktické průvodce a materiály, které jim pomáhají s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy. Na vzniku projektu spolupracovali pedagogové, psychologové a odborníci na přijímací řízení.