Končí web Drive Tribe od tvůrců Top Gearu. Kvůli nedostatku čipů i pandemii

Projekt doplatil na nedostatek čipů, který postihl trh s novými vozy, a tím snížil i marketingové rozpočty výrobců automobilů. „Jsme všichni skutečně zklamaní, že výzvy, kterými odvětví prochází, ještě doplněné o efekt pandemie, přispěly k tomu, že projekt v současné podobě fungovat nemůže,“ cituje server z prohlášení Jeremy Clarksona.

Společně s Drive Tribe a aplikací končí i web Food Tribe zaměřený na vaření. „Je to k pláči, že to musíme nechat být. Drive Tribe a Food Tribe jsou skvělé platformy, které inspirovaly mnoho nových spisovatelů a bloggerů ke skvělým věcem,“ poznamenal pro server Arstechnica James May.

Drive Tribe, který vznikl v roce 2016, nabízel mix zpráv, recenzí, kvízů a další vlastní obsah. Richard Hammond ale bude nadále zveřejňovat příspěvky na sociálních sítích.

Projekt byl po dvou letech v minusu šestnáct milionů dolarů.