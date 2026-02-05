The Washington Post propustí třetinu zaměstnanců. Ruší nejen redakci sportu

  10:45
Americký deník The Washington Post (WP) zruší sportovní redakci. Podle agentur Reuters a AP to ve středu vedení oznámilo zaměstnancům na online poradě přes platformu Zoom. Skončí také knižní rubrika. List rovněž omezí počet zahraničních zpravodajů a oddělení zpravodajství pro region hlavního města Washingtonu čeká zásadní restrukturalizace.
Zástupce listu agentuře AP sdělil, že propuštěna bude třetina zaměstnanců napříč odděleními, tedy nejen redaktoři.

Noviny, které vlastní miliardář a zakladatel internetové společnosti Amazon Jeff Bezos, přitom už v lednu oznámily, že propustí zhruba 100 lidí. Tradiční a renomovaný list se dlouhodobě potýká se ztrátovým hospodařením.

O dalším propouštění se spekulovalo již několik týdnů poté, co na veřejnost unikla informace, že WP sdělil příslušným redaktorům, že nepojedou na zimní olympiádu. Po zveřejnění pak vedení listu změnilo názor a oznámilo, že omezený počet redaktorů na sportovní svátek vyšle.

Na nynější poradě vedení zaměstnancům sdělilo, že WP prochází „strategickým restartem“, informoval britský list The Guardian s odvoláním na několik zaměstnanců. „Je to absolutní krveprolití,“ citoval jednoho ze zaměstnanců.

Televize CNN propustí stovky zaměstnanců, mění orientaci na globální publikum

Podle zdroje, který konferenční hovor poslouchal a hovořil s agenturou AP pod podmínkou anonymity, mají zaměstnanci očekávat e-mail s oznámením, zda bylo jejich místo zrušeno, či nikoliv.

The Washington Post patří mezi několik zpravodajských médií, která se v desetiletích po nástupu internetu snaží o udržitelný obchodní model. Internet změnil způsob, jakým média vydělávají peníze a v poslední době došlo k poklesu cen za digitální reklamu.

Noviny trápí úbytek čtenářů zpravodajství v digitální podobě. V roce 2023 WP vykázal ztrátu 77 milionů USD (1,9 miliardy korun). „The Washington Post pokračuje v transformaci, aby vyhověl potřebám odvětví, vybudoval udržitelnější budoucnost a oslovil publikum tam, kde je,“ sdělil v lednu mluvčí WP agentuře Reuters.

Vedení WP nabídlo v roce 2023 odstupné za dobrovolný odchod s cílem snížit počet zaměstnanců zhruba o deset procent a zmenšit velikost redakce asi na 490 novinářů.

Problémy deníku jsou podle AP v kontrastu s dlouholetým konkurentem The New York Times (NYT). Tomu se v posledních letech daří, i díky investicím do doplňkových produktů, jako je herní web nebo službu na doporučování produktů Wirecutter. NYT za deset let zdvojnásobil počet zaměstnanců.

WP se v listopadových prezidentských volbách v USA rozhodl nepodpořit žádného z kandidátů. To způsobilo, že více než 200 tisíc lidí zrušilo digitální předplatné. Bezos ale své rozhodnutí obhajoval tím, že většina lidí je přesvědčena, že média jsou zaujatá, a že WP a další noviny potřebují zvýšit důvěryhodnost.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

