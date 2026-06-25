Při náročné směně v práci bývá nečekaný telefonát z neznámého čísla často spíše důvodem k obavám. Své o tom ví i nejnovější výherce Jiří Sucháček, který pracuje na oddělení kvality v potravinářství. Zrovna v den slosování u nich navíc probíhal audit. „Proto jsem reagoval až na druhé volání při obědové přestávce. Byl jsem opravdu rád, že to nebyl další pracovní hovor, ale taková hezká zpráva o výhře,“ usmívá se výherce z Valašska.
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Z pralesů na Borneu do klidné mimosezony
Cestování má Jiří Sucháček s manželkou ve velké oblibě. Na kontě mají i pětitýdenní trip na vlastní pěst po Bali, Indonésii a Borneu, což označuje za obrovské dobrodružství. V současnosti ale přicházejí na chuť trochu jinému stylu odpočinku. „Teď objevujeme kouzlo dovolených mimo sezonu. Sice to třeba není na koupání v moři, ale zato je to bez stresu a bez turistů,“ vysvětluje.
Desetitisícový voucher od portálu Travelking si ale pravděpodobně nenechají až na podzim. „Toto léto zatím nemáme nic zabookováno ani zaplaceno, takže určitě někam vyrazíme a výhru využijeme na nějaký zahraniční pobyt během léta,“ plánuje Jiří s tím, že konkrétní destinaci zatím vybírají.
Výherci týdenní výhry
|datum
|výhra
|jméno výherce
|10. 6.
|10 000 Kč
|Eva Bogdanová
Soutěž o 10 tisíc na dovolenou má první vítězku. Výhra putuje do Znojma
|17. 6.
|10 000 Kč
|Zdenka Podaná
Manžel myslel, že je to podvod. Důchodkyně vyhrála 10 tisíc na dovolenou, můžete i vy
|24. 6.
|10 000 Kč
|Jiří Sucháček
Předplatné prodlužuje vždy se soutěží. Konečně vyhrál 10 tisíc, získejte 1 000 Kč i vy
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