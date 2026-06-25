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Předplatné prodlužuje vždy se soutěží. Konečně vyhrál 10 tisíc, získejte 1 000 Kč i vy

Autor:
  19:08
Výherce Jiří Sucháček

Výherce Jiří Sucháček | foto: archiv Jiřího Sucháčka

Výherce Jiří Sucháček
Výherkyně soutěže s Travelkingem Eva Bogdanová
iDNES Premium rozdává 10 000 Kč na dovolenou
Objevte krásy Šumavy
21 fotografií
Třetí desetitisícový voucher na dovolenou s portálem Travelking našel svého majitele. Stal se jím Jiří Sucháček z Valašska, kterého radostná zpráva zastihla během náročného pracovního dne. Ačkoliv velká soutěž již zná své vítěze, zkrátka nepřijdou ani další čtenáři. K ročnímu předplatnému iDNES Premium nyní každý získá garantovaný poukaz v hodnotě 1 000 Kč na letní pobyty a zážitky.
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Při náročné směně v práci bývá nečekaný telefonát z neznámého čísla často spíše důvodem k obavám. Své o tom ví i nejnovější výherce Jiří Sucháček, který pracuje na oddělení kvality v potravinářství. Zrovna v den slosování u nich navíc probíhal audit. „Proto jsem reagoval až na druhé volání při obědové přestávce. Byl jsem opravdu rád, že to nebyl další pracovní hovor, ale taková hezká zpráva o výhře,“ usmívá se výherce z Valašska.

Věrným předplatitelem iDNES Premium je už několik let. Na portálu pravidelně vyhledává kvalitní obsah, především ze světa sportu a zpravodajství, rád si přečte i zajímavé rozhovory. Do exkluzivních soutěží pro čtenáře se zapojuje celkem pravidelně, ale tentokrát mu pomohla osvědčená taktika. „Své členství prodlužuji skoro vždy v rámci nějaké soutěže, a teď to zkrátka vyšlo,“ pochvaluje si.

Výherce Jiří Sucháček

Z pralesů na Borneu do klidné mimosezony

Cestování má Jiří Sucháček s manželkou ve velké oblibě. Na kontě mají i pětitýdenní trip na vlastní pěst po Bali, Indonésii a Borneu, což označuje za obrovské dobrodružství. V současnosti ale přicházejí na chuť trochu jinému stylu odpočinku. „Teď objevujeme kouzlo dovolených mimo sezonu. Sice to třeba není na koupání v moři, ale zato je to bez stresu a bez turistů,“ vysvětluje.

Desetitisícový voucher od portálu Travelking si ale pravděpodobně nenechají až na podzim. „Toto léto zatím nemáme nic zabookováno ani zaplaceno, takže určitě někam vyrazíme a výhru využijeme na nějaký zahraniční pobyt během léta,“ plánuje Jiří s tím, že konkrétní destinaci zatím vybírají.

Výherci týdenní výhry

datum výhra jméno výherce
10. 6. 10 000 Kč Eva Bogdanová

Soutěž o 10 tisíc na dovolenou má první vítězku. Výhra putuje do Znojma
17. 6. 10 000 Kč Zdenka Podaná

Manžel myslel, že je to podvod. Důchodkyně vyhrála 10 tisíc na dovolenou, můžete i vy
24. 6. 10 000 Kč Jiří Sucháček

Předplatné prodlužuje vždy se soutěží. Konečně vyhrál 10 tisíc, získejte 1 000 Kč i vy

Naplánujte si léto. Tisícovku získáte i vy

Soutěž o hlavní ceny je sice u konce, s iDNES Premium si ale může letošní letní dovolenou zlevnit naprosto každý. Léto je za dveřmi a pokud ještě nemáte jasnou představu, kam vyrazit, máme pro vás inspiraci a k tomu příjemný finanční bonus.

Každý roční předplatitel může získat slevu 1 000 Kč na libovolné pobyty či zážitky u portálu Travelking. Aktuálně můžete vybírat z více než tisícovky hotelů v desítce evropských zemí. S blížícím se létem se nabídka ideálně trefuje do poptávky po delších dovolených – Travelking totiž výrazně rozšířil své portfolio o apartmány ve vyhledávaném Chorvatsku a Itálii. Zkrátka ale nepřijdou ani ti, kteří dávají přednost kvalitnímu wellness v ověřených lázeňských resortech nebo útulným penzionům v horách.

Naplánujte si léto. K ročnímu iDNES Premium získáte
1 000 Kč na pobyty od Travelkingu

Kromě klasických pobytových balíčků se navíc nabídka díky propojení s partnerem Travelcircus rozrostla o unikátní zážitkové výlety. K ubytování lze rovnou pořídit vstupenky na ty největší evropské atrakce. Z letní dovolené si tak můžete odvézt vzpomínky z rodinných výletů do irských studií Hry o trůny, z prohlídky legendárních londýnských filmových ateliérů Harryho Pottera nebo z návštěvy německého Legolandu.

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Předplatné prodlužuje vždy se soutěží. Konečně vyhrál 10 tisíc, získejte 1 000 Kč i vy

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