Voyo chystá na jaro komediální sérii Národní házená i příběh o Ivetě Bartošové

„Společným jmenovatelem všech novinek, které jsou aktuálně pro diváky připraveny, je kvalita – jak obsahová, tak kvalita zpracování. Chceme totiž dlouhodobě nabízet prémiový obsah zaměřený na lokální publikum. Proto zveme ke spolupráci ty nejlepší profesionály tuzemské audiovize, dáváme prostor mladým tvůrčím i hereckým talentům a pouštíme se do odvážných témat. Ve fázi příprav jsou další skvělé projekty pro Voyo, které uvedeme ještě letos. Je na co se těšit,“ slíbila ředitelka programu TV Nova Silvia Majeská.

„Začali jsme Případem Roubal a určitě budeme chtít pokračovat v projektech vycházejících ze skutečných případů. Navázali jsme minisérií Guru. Velice silně nás zajímají společensky významná témata, kde se stavíme za oběti a snažíme se odvyprávět příběhy těch, kdo se postavili proti přesile a snažili se vyrovnat s bezprávím, případně dokázali dosáhnout spravedlivého trestu pro viníky. Naše nabídka bude brzy pestřejší o komediální seriály. První, který k divákům dorazí, je Národní házená, který si nese českou poetiku,“ doplnil ředitel vývoje TV Nova Michal Reitler.

V únoru se divákům na Voyo představí osmidílný seriál Národní házená podle scénáře Michala Suchánka, který se spolu s Vladimírem Skórkou podílel i na režii. Děj se točí kolem skupinky stárnoucích přátel, kteří v devadesátých letech vyhráli šampionát v národní házené a teď jim přijde pozvánka na Světový šampionát veteránů.

V hlavních rolích se představí Václav Neužil, Michal Suchánek, Jiří Langmajer, Martin Pechlát, Petr Vršek, Jakub Špalek, Jitka Schneiderová či Veronika Žilková. „Absolutní devizou téhle komedie je Michal Suchánek jako autor, herec i spolurežisér. Znal dokonale svůj text, měl konkrétní představu, jak mají situace vyznít, a dokázal ji ostatním tvůrcům dobře předat,“ popsala producentka Lenka Szántó.

Minisérie Iveta pak odvypráví příběh počátku kariéry zpěvačky Ivety Bartošové. Děj ji sleduje od dětství, přes úspěchy na hudebních soutěžích a odchod do Prahy a následnou cestu ke slávě. Ústřední dvojici ztvárnili Anna Fialová a Vojtěch Vodochodský. V dalších rolích se objeví Eliška Křenková, Igor Chmela, Alena Mihulová a další.

„Nejtěžší na zpracování reálných příběhů je, že máte menší svobodu a větší zodpovědnost. Nemáte před sebou bílý papír, ale stovky stran, které popsal sám život. V tom je to složitější – musíte si vybrat, co je podstatné a na co se soustředit,“ přiznal kreativní producent Matěj Podzimek.

Další jarní premiérou bude rodinné šestidílné drama Jitřní záře o rodině, která žije alternativním životem na Šumavě. Režie se ujal Dan Wlodarczyk podle scénáře, který napsal s manželkou Hanou. V hlavních rolích se diváci mohou těšit na Jana Plouhara, Petru Bučkovou, Veroniku Žilkovou, Pavla Nového a Pavla Zedníčka.

„Junkovi se rozhodli, že společnost jako celek je jim ukradená a budou žít jen sami pro sebe. Státní úřady jsou ze své podstaty nastavené na sledování zájmů celku – a tedy na to, že přání Junkových jsou jim ukradená. Příběh Jitřní záře ukazuje, že obě strany mají pravdu a obě strany se mýlí. Rovnováhu můžou najít, když pro sebe navzájem najdou pochopení,“ uvedla Szántó.