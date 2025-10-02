Ve volebním studiu vás moderátoři Vladimír Vokál a Elen Černá v sobotu provedou volebním odpolednem i večerem a přinesou pohledy těch nejpovolanějších – od odbornice na politický marketing Anny Shavit, přes ekonomku Janu Matesovou a politologa Jana Bureše, až po šéfredaktora MF DNES Jaroslava Plesla i jeho zástupce Petra Koláře.
Těšit se můžete také na renomované komentátory Miroslava Koreckého, Petra Kamberského či Martina Zvěřinu, ale i na bývalé premiéry Vladimíra Špidlu a Petra Nečase, kteří zhodnotí průběh i výsledky voleb.
Volby 2025 na iDNES.cz
„Letošní volby do Poslanecké sněmovny se vyplatí sledovat u nás na iDNES.cz. Připravili jsme pro čtenáře jedinečný mix: nejenom, že se u nás dozví, co se děje, ale také proč se to děje. Přinášíme podrobné kontinuální a vyvážené online zpravodajství, které doplňujeme o rozhovory, analýzy i komentáře,“ popsal vedoucí zpravodajství a zástupce šéfredaktora iDNES.cz Tomáš Franěk.
Voliči budou o budoucím složení Sněmovny rozhodovat v pátek 3. a sobotu 4. října.
„Volební víkend pojmeme tak, aby se čtenář u nás dozvěděl vše podstatné. Rychlé a spolehlivé výsledky ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, původní zpravodajství z volebních štábů, bezprostřední ohlasy, rozhovory s vítězi i poraženými a hlavně: analýza, co čeká Česko dál. To vše čtenářům iDNES.cz nabídneme. Buďte u toho s námi!“ doplnil Franěk.